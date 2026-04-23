Traficon představuje koncept MINI. Flexibilní prodejny pro atraktivní lokality

Klíčové benefity pro zákazníky
Koncept Traficon MINI nabízí několik zásadních výhod:
- jednotnou a přehlednou komunikaci napříč prodejnami,
- konzistentní zákaznickou zkušenost díky sjednoceným procesům a technologiím (pokladní systém, promo aktivity, objednávkové procesy),
- optimalizované vystavení sortimentu podle jednotného plánogramu s důrazem na pečlivě vybraný mix nejžádanějších a nejkvalitnějších produktů,
- dostupnost drtivé většiny standardního sortimentu i v lokalitách, kde by plnohodnotná prodejna nebyla možná,
- plnou podporu věrnostního programu Traficon Club, který zákazníkům umožňuje sledovat nákupy a získávat odměny.
Strategický význam a flexibilita
Koncept Traficon MINI umožňuje efektivně růst a modernizovat síť prodejen, kterých je po celé České republice už více než 240. Standardizace procesů, vizuální komunikace a sjednocení plánogramů zajišťuje, že zákazníci napříč Českou republikou budou mít jednotnou a srovnatelnou zkušenost se značkou.
"S MINI konceptem získáváme flexibilní nástroj, který nám umožňuje optimalizovat síť, rychle reagovat na konkrétní lokalitní podmínky a zároveň zvyšovat kvalitu služeb pro naše zákazníky. Věříme, že se stane plnohodnotnou součástí sítě při další expanzi i modernizaci stávajících prodejen," doplňuje Pavel Bednář.
V roce 2026 plánuje Traficon otevřít přibližně 15 prodejen v konceptu MINI, čímž dále posiluje svou expanzi v atraktivních lokalitách a pokračuje v modernizaci prodejní sítě. Tím zároveň potvrzuje svou ambici být lídrem na českém trhu s denním tiskem, alternativami nikotinových výrobků i samotnými nikotinovými produkty a doplňkovými službami.
Zdroj: Traficon