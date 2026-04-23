Traficon představuje koncept MINI. Flexibilní prodejny pro atraktivní lokality

Autor:
  10:00
Praha 23. dubna 2026 (PROTEXT) - Traficon, přední česká maloobchodní síť prodejen nikotinových výrobků a tisku, představuje nový koncept prodejen MINI, určený pro menší až středně velké obchodní prostory, typicky v atraktivních lokalitách s vysokým zákaznickým potenciálem a omezeným prostorem. První prodejna v tomto konceptu byla otevřena v Praze na Žižkově v ulici Chelčického. "Koncept Traficon MINI vznikl jako odpověď na dvě hlavní potřeby naší sítě - expanzi do kvalitních lokalit s omezeným prostorem a remodelaci stávajících prodejen, které dispozičně neumožňovaly implementaci plného konceptu," vysvětluje Pavel Bednář, finanční ředitel a jednatel společnosti Traficon Tobacco Retail.

Klíčové benefity pro zákazníky

Koncept Traficon MINI nabízí několik zásadních výhod:

  • jednotnou a přehlednou komunikaci napříč prodejnami,
  • konzistentní zákaznickou zkušenost díky sjednoceným procesům a technologiím (pokladní systém, promo aktivity, objednávkové procesy),
  • optimalizované vystavení sortimentu podle jednotného plánogramu s důrazem na pečlivě vybraný mix nejžádanějších a nejkvalitnějších produktů,
  • dostupnost drtivé většiny standardního sortimentu i v lokalitách, kde by plnohodnotná prodejna nebyla možná,
  • plnou podporu věrnostního programu Traficon Club, který zákazníkům umožňuje sledovat nákupy a získávat odměny.

Strategický význam a flexibilita

Koncept Traficon MINI umožňuje efektivně růst a modernizovat síť prodejen, kterých je po celé České republice už více než 240. Standardizace procesů, vizuální komunikace a sjednocení plánogramů zajišťuje, že zákazníci napříč Českou republikou budou mít jednotnou a srovnatelnou zkušenost se značkou.

"S MINI konceptem získáváme flexibilní nástroj, který nám umožňuje optimalizovat síť, rychle reagovat na konkrétní lokalitní podmínky a zároveň zvyšovat kvalitu služeb pro naše zákazníky. Věříme, že se stane plnohodnotnou součástí sítě při další expanzi i modernizaci stávajících prodejen," doplňuje Pavel Bednář.

V roce 2026 plánuje Traficon otevřít přibližně 15 prodejen v konceptu MINI, čímž dále posiluje svou expanzi v atraktivních lokalitách a pokračuje v modernizaci prodejní sítě. Tím zároveň potvrzuje svou ambici být lídrem na českém trhu s denním tiskem, alternativami nikotinových výrobků i samotnými nikotinovými produkty a doplňkovými službami.

 

Zdroj: Traficon

 

 

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

První z obviněných kvůli brněnské pískovně míří k soudu, sjednal si dohodu

Pískovna Černovice

Krajský soud v Brně ve čtvrtek začne projednávat dohodu o vině a trestu v kauze pískovny v brněnských Černovicích, kterou si sjednal jeden z obviněných Jiří Novotný. Žalobkyně z Vrchního státního...

23. dubna 2026  9:32,  aktualizováno  13:22

Hnutí Brnoklidem založené bývalými členy ANO má registraci,lídryní je Podivinská

HnutĂ­ Brnoklidem zaloĹľenĂ© bĂ˝valĂ˝mi ÄŤleny ANO mĂˇ registraci,lĂ­drynĂ­ je PodivinskĂˇ

Brněnští zastupitelé vyloučení z hnutí ANO založili hnutí Brnoklidem a chtějí na podzim kandidovat na magistrát i v některých městských částech. Registraci...

23. dubna 2026  11:44,  aktualizováno  11:44

Jihočeský kraj loni hospodařil s přebytkem 508 mil. Kč, přitom očekával schodek

ilustrační snímek

Jihočeský kraj loni hospodařil s přebytkem 508 milionů korun. Původně rozpočet na rok 2025 předpokládal schodek více než 1,5 miliardy korun. Změnu...

23. dubna 2026  11:36,  aktualizováno  11:36

Tóny v pražském metru rozproudily debatu. Dirigent rozebral gongy linek A, B i C

Želivského je stanice metra nacházející se v Praze pod Vinohradskou ulicí u...

Na sociálních sítích se rozhořela debata, zda se za jednotlivými gongy neskrývá důmyslný výběr tónů, které by odpovídaly počátečním písmenům linek A, B a C. Abychom tyto teorie potvrdili, nebo...

23. dubna 2026  13:14

OBRAZEM: Finišuje ražba stanice Pankrác metra D. Vidět je jádro i tunely eskalátorů

Ražba tunelu a nové stanice metra D Pankrác. (23. dubna 2026)

Na prvním úseku metra D finišují poslední ražby. Aktuálně se dokončuje výrub jádra budoucí stanice Pankrác D. Razicí práce budou pokračovat ještě asi dva měsíce, zbývá dorazit část dna stanice....

23. dubna 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

V Ostravě otevřou laboratoř pro výzkum pokročilých materiálových technologií

ilustrační snímek

VŠB – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) příští týden otevře Laboratoř litografických a tenkovrstevných technologií. Díky tomuto novému pracovišti na...

23. dubna 2026  11:18,  aktualizováno  11:18

Kupujeme zajíce v pytli, říká firma o nádraží v Moldavě. Na ubytovnu ho proměnit nesmí

Současný pohled na nádražní budovu na Moldavě (17. srpna 2018)

Ještě letos se chce nový majitel pustit do základních oprav historického nádraží v Moldavě na Teplicku. Vlastníkem památky z druhé poloviny 19. století se skutečně stane firma Hotel Prince de Ligne...

23. dubna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Bývalý hejtman chce zpět do politiky za nové uskupení, exprimátor Brna dostal košem

Hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek

Čtyři roky byl Bohumil Šimek za hnutí ANO hejtmanem Jihomoravského kraje. Minulé volební období strávil v opozici a v krajské politice už působil značně unaveně, takže se nikdo příliš nedivil, když z...

23. dubna 2026  12:52

Výtvarná Litomyšl láká na díla Róny, Kintery, Švankmajera i zahraničních autorů

ilustrační snímek

Smetanova výtvarná Litomyšl letos přinese 15 výstavních projektů. Návštěvníci se seznámí s díly výtvarníka Krištofa Kintery, filmaře Jana Švankmajera, sochaře...

23. dubna 2026  11:13,  aktualizováno  11:13

Toyen, Štyrský, Kolářovi, Válovy. Galerie zkoumá tvorbu slavných párů

Josef Váchal, Apoteóza spiritualismu, 1921, olej, plátno, 135 × 150 cm (sbírka...

Co je doma, to se počítá. Nejde o kdysi populární českou komedii, ale o další pozoruhodnou výstavu v královéhradecké Galerii moderního umění (GMU), jež se osvícenou dramaturgií snaží o nové pohledy...

23. dubna 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Nájemná vražda manželky. Soud rozhoduje o muži, který si ji podle obžaloby objednal

U pardubického soudu pokračuje líčení v případu nájemné vraždy...

Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové plánuje ve čtvrtek závěrečné řeči a vynesení rozsudku v případu nájemné vraždy devětačtyřicetileté ženy, kterou si podle spisu objednal její manžel...

23. dubna 2026  9:32,  aktualizováno  12:39

Metry od tragédie. Dron kroužil kolem heliportu a ohrožoval vrtulník záchranářů

Dron kroužil kolem heliportu a ohrožoval vrtulník.

Neznámý dron ohrožoval ve středu odpoledne vrtulník, který se chystal vzlétnout z nemocnice v Liberci. Od stroje se pohyboval několik metrů. Šokovaní záchranáři hovoří o bezohlednosti nejvyššího...

23. dubna 2026  12:32

