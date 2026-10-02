Traficon střídá Sony. Na pražském Karlově náměstí otevřel svou největší prodejnu

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  8:30
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Praha 2. října 2026 (PROTEXT) - Společnost Traficon Tobacco Retail, která je součástí skupiny DT Holding, v těchto dnech otevřela novou prodejnu na Karlově náměstí v Praze. S rozlohou více než 150 metrů čtverečních jde o největší prodejnu v celé síti a zároveň jednu z nejvýraznějších letošních investic společnosti do rozvoje a modernizace maloobchodní sítě. Nový prostor představuje současný Traficon a jeho pojetí moderní prodejny 21. století, která propojuje nové technologie, zákaznický komfort a aktuální trendy moderního retailu.

Prodejna vznikla v atraktivním rohovém prostoru v centru Prahy, ve kterém více než tři desetiletí působila prodejna Sony. Traficon při jeho proměně vsadil na moderní podobu prodejny, přehledné uspořádání a zákaznický komfort.

„Karlovo náměstí pro nás není jen další novou adresou. Chtěli jsme zde vytvořit prodejnu, která bude reprezentovat současný Traficon a to nejlepší z našeho konceptu. Je to naše největší prodejna a zároveň symbol progresu naší značky. O to větší radost máme, že vznikla právě na tak výrazném místě v centru Prahy,“ říká Jiří Puršl, CEO společnosti Traficon.

Nová prodejna funguje také jako partnerská prodejna IQOS, což se promítá do jejího interiéru i vnějšího označení. Spolupráce se společností Philip Morris ČR je tak dalším prvkem konceptu nové prodejny na Karlově náměstí.

„Spolupráce s partnery, kteří investují do modernizace maloobchodu a odpovědného prodeje, je pro nás klíčová. Důsledné ověřování věku zákazníků a prevence přístupu nezletilých k nikotinovým výrobkům jsou nedílnou součástí vysokých standardů, které společně prosazujeme. Prodejna Traficonu na Karlově náměstí je ukázkou toho, jak lze tyto principy propojit s inovacemi a moderním zákaznickým zážitkem,“ uvedl Michal Novotný, obchodní ředitel Philip Morris ČR a.s.

Moderní retail - chytré technologie i věrnostní program

Význam nové prodejny podtrhuje také její zapojení do pilotního projektu chytrých prodejen. Traficon letos začal testovat využití umělé inteligence a chytrých kamer ve dvou svých prodejnách v pražském OC Řepy. Technologie mají mimo jiné pomáhat s kontrolou věku zákazníků a podporovat odpovědný prodej. Karlovo náměstí se stane další prodejnou, ve které bude Traficon toto řešení testovat v reálném provozu.

Otevření největší prodejny je součástí pokračujícího rozvoje sítě Traficon, která letos slaví 30 let od svého vzniku. Vedle otevírání nových prodejen společnost investuje do modernizace stávajících poboček, technologií a nových konceptů zaměřených na zákaznický komfort a moderní retail. Od letošního jara zároveň nabízí zákazníkům věrnostní program Traficon Club, který jim přináší přehled o nákupech a možnost získávat atraktivní odměny.

 

Zdroj: Traficon

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59424.

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