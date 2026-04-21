Traficon ve svých prodejnách nabídne exkluzivně energy drink Clash Energy od Clash MMA

  14:24
Praha 21. dubna 2026 (PROTEXT) - Společnost Traficon se stala exkluzivním retailovým partnerem pro prodej energy drinku Clash Energy od organizace Clash MMA. Novinka bude dostupná ve všech prodejnách Traficon napříč Českou republikou a cílí na mladší zákazníky i fanoušky bojových sportů.

Klíčovým prvkem spolupráce je spojení rozsáhlé retailové sítě Traficonu s více než 240 prodejnami po celé České republice a silné fanouškovské základny organizace Clash MMA, která dlouhodobě oslovuje publikum v digitálním obsahu a eventech.

„Spolupráce s Clash MMA je pro nás přirozeným krokem, jak oslovit mladší cílovou skupinu a přinést do našich prodejen produkt, který má silný mediální i komunitní přesah. Clash Energy není jen další položkou v nabídce, ale součást širší práce se zákazníkem a obsahem,“ říká David Zeman, marketingový ředitel a tiskový mluvčí společnosti Traficon.

Podporu uvedení drinku doprovází rozsáhlá marketingová kampaň, která zahrnuje online i offline aktivity. Klíčovým prvkem je reklamní spot publikovaný na platformách YouTube a Instagram a zároveň nasazený v rámci galavečerů Clash MMA. Spot byl představen mimo jiné během tiskové konference ke galavečeru, který se uskuteční 6. června 2026 v Ostravě, a již nyní dosahuje statisícových zhlédnutí.

Kampaň vznikla ve spolupráci interního marketingového týmu Clash MMA a produkčního týmu Takers. Ve spotu se objevují výrazné osobnosti spojené s projektem Clash MMA, což podporuje autenticitu komunikace směrem k fanouškovské základně.

„Clash MMA dlouhodobě buduje silnou komunitu a vlastní mediální prostor. Vstup do retailu prostřednictvím Traficonu je pro nás strategickým krokem, jak tuto komunitu oslovit i mimo digitální prostředí a nabídnout jí produkt, který je s naší značkou přirozeně spojený,“ uvádí Tomáš Linh Le, majitel Clash MMA.

Traficon podpoří prodej Clash Energy napříč svou sítí prostřednictvím výrazného in-store brandingu, POS materiálů a promo akcí. Součástí kampaně budou také speciální nabídky pro členy věrnostního programu Traficon Club, soutěže o produkty i vstupenky na galavečery a aktivace na sociálních sítích.

Zároveň dojde ke koordinaci komunikace obou partnerů – obsah bude sdílen napříč kanály Traficonu i Clash MMA, včetně využití video a audio reklamy během živých přenosů a eventů. Branding Traficonu se objeví také přímo na vybraných zápasech a LED obrazovkách během galavečera.

„Naším cílem je nabídnout zákazníkům víc než jen samotný produkt. Díky této spolupráci rozšiřujeme nákupní zážitek o další rozměr spojený s oblíbeným obsahem a komunitou,“ doplňuje David Zeman.

Clash Energy bude k dostání exkluzivně ve všech prodejnách Traficon od 21. dubna 2026 za cenu 39 Kč.

 

 

Zdroj: Traficon

 

