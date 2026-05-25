Traficon vstupuje do nové éry. V prodejnách testuje chytré AI technologie

Pilotní provoz probíhá ve spolupráci s technologickým partnerem Hikvision a je realizován ve dvou prodejnách v Praze v Obchodním centru Řepy. Instalace technologií proběhla v březnu letošního roku, první fáze testování bude ukončena v létě letošního roku.
Dlouhodobou prioritou projektu je odpovědný přístup k zákazníkům a veřejnosti, zejména v oblasti prodeje vybraného sortimentu a práce s informacemi v prodejním prostoru. Součástí řešení je pilotní využití technologií, které mohou pomoci upozornit obsluhu v situacích, kdy je vhodné věnovat zvýšenou pozornost ověření věku zákazníka, a tím zcela eliminovat chybovosti v provozu. Systém zároveň na digital signage umožňuje regulaci reklamního obsahu určeného plnoletým zákazníkům.
Nový koncept chytré prodejny zároveň využívá kombinaci kamerových systémů, AI analytiky a digital signage k lepšímu pochopení provozu a chování zákazníků. Technologie umožňují anonymizovaně analyzovat návštěvnost a pohyb zákazníků v prodejně, sledovat vytíženost jednotlivých částí prostoru, detekovat vznikající fronty a tím pomáhat s optimalizací obsluhy. Poskytují také data pro efektivnější nastavení rozmístění sortimentu a plánogramů a umožňují řízení obsahu na digitálních obrazovkách podle aktuálního kontextu prodejny.
"Dlouhodobě vnímáme odpovědnost vůči zákazníkům i veřejnosti jako klíčovou součást našeho podnikání. Nový pilotní projekt chytré prodejny je dalším krokem, jak tuto odpovědnost posilovat - zejména v oblasti odpovědného prodeje a práce s informacemi v prodejním prostoru. Technologie nám zároveň pomáhají lépe řídit provoz a zvyšovat kvalitu zákaznické zkušenosti," uvedl Jiří Puršl, CEO společnosti Traficon.
Na realizaci pilotního projektu se podílí technologický partner Hikvision.
"AI technologie a pokročilá analytická řešení se v retailu stávají stále důležitějším nástrojem pro řešení aktuálních provozních výzev. Retailerům pomáhají lépe reagovat na dění v prodejnách, zefektivňovat každodenní provoz a zároveň vytvářet modernější, bezpečnější a komfortnější prostředí pro zákazníky i zaměstnance. Spolupráci s Traficonem vnímáme jako ukázku toho, jak mohou moderní technologie přinášet reálnou hodnotu v praxi a podpořit další rozvoj moderního retailu," doplnil Jiří Hromada, Key Account Manager ve společnosti Hikvision Czech.
Součástí projektu jsou také nástroje pro analýzu provozu, které poskytují přehled o návštěvnosti prodejen, pohybu zákazníků v prostoru, vytíženosti jednotlivých zón i celkovém toku zákazníků. Tato data mohou pomoci při optimalizaci rozmístění sortimentu, zlepšení obslužnosti a efektivnějším plánování provozu.
Společnost Traficon letos slaví 30 let od svého založení Danielem Tomešem. Z původního podnikatelského záměru vyrostla firma v retailovou síť s více než 250 prodejnami po celé České republice, která se dlouhodobě zaměřuje na moderní formát maloobchodu, zákaznickou zkušenost a rozvoj služeb v segmentu rychloobrátkového zboží. Traficon je součástí skupiny DT Holding.
Zdroj: Traficon
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.