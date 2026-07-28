Traficon vytvořil u metra Háje landmark. Fasádu zdobí originální mural

Nový vizuál pracuje s dynamickým street art stylem, který přirozeně navazuje na prostředí pražského metra – rychlé, energické a plné každodenního pohybu. Barevný motiv propojuje prvky města, technologie a moderního retailu a vytváří výrazný orientační bod pro zákazníky, kteří procházejí mezi obchodním centrem a stanicí metra Háje.
„Naším cílem je dlouhodobě posouvat prodejny Traficon tak, aby odpovídaly současným potřebám zákazníků a prostředí, ve kterém se nacházejí. Prodejna na Hájích je specifická svou polohou v jednom z nejrušnějších dopravních uzlů Prahy, a proto jsme chtěli vytvořit něco, co zákazníky zaujme na první pohled. Mural od studia __STROY nám pomáhá ukázat Traficon jako moderní, dostupnou a energickou značku, která je přirozenou součástí městského života,“ uvedl David Zeman, marketingový ředitel společnosti Traficon.
Návrh a realizaci muralu zajistilo vizuální studio __STROY, které dostalo při tvorbě motivu prostor pro vlastní kreativní přístup. Výsledkem je originální dílo vytvořené na všech stranách fasády prodejny, které propojuje identitu značky Traficon s charakterem lokality.
„Při návrhu jsme vycházeli především z místa, kde se prodejna nachází. Prostředí metra je rychlé, intenzivní a vizuálně pestré, proto jsme chtěli vytvořit motiv, který bude fungovat i při krátkém pohledu během každodenního pohybu lidí. Pracovali jsme s energií města, prvky sci-fi i komiksové estetiky a zároveň jsme do návrhu přirozeně zapojili charakter značky Traficon. Výsledkem je vizuální svět, který má vlastní atmosféru a pomáhá prodejnu odlišit,“ řekl Jiří Hořavka, Co-founder a Art Director studia __STROY.
Nový vzhled prodejny v OC Háje je dalším krokem společnosti Traficon v modernizaci svých poboček a budování současného retailového prostředí. Traficon se dlouhodobě zaměřuje nejen na dostupnost svých služeb, ale také na komfort zákazníků, atraktivní design prodejen a jejich přirozené začlenění do okolního prostředí.
Mural na prodejně v Praze Hájích nepředstavuje pouze dekorativní prvek, ale součást širší strategie značky – ukázat Traficon jako „checkpoint“, kde se zákazníci mohou během svého dne zastavit, nakoupit a pokračovat dál.
Zdroj: Traficon
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
PROTEXT