Traficon vytvořil u metra Háje landmark. Fasádu zdobí originální mural

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  11:54
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Praha 28. července 2026 (PROTEXT) - Společnost Traficon pokračuje v rozvoji svého moderního maloobchodního konceptu a nově proměnila vzhled své prodejny v obchodním centru Háje v Praze. Celou fasádu pobočky nově zdobí originální mural art, který vznikl ve spolupráci s vizuálním studiem __STROY. Cílem výrazného venkovního designu je zatraktivnit prodejnu, zvýšit její viditelnost v rušném prostředí metra a posílit vnímání značky Traficon jako současného městského retailového konceptu.

Nový vizuál pracuje s dynamickým street art stylem, který přirozeně navazuje na prostředí pražského metra – rychlé, energické a plné každodenního pohybu. Barevný motiv propojuje prvky města, technologie a moderního retailu a vytváří výrazný orientační bod pro zákazníky, kteří procházejí mezi obchodním centrem a stanicí metra Háje.

„Naším cílem je dlouhodobě posouvat prodejny Traficon tak, aby odpovídaly současným potřebám zákazníků a prostředí, ve kterém se nacházejí. Prodejna na Hájích je specifická svou polohou v jednom z nejrušnějších dopravních uzlů Prahy, a proto jsme chtěli vytvořit něco, co zákazníky zaujme na první pohled. Mural od studia __STROY nám pomáhá ukázat Traficon jako moderní, dostupnou a energickou značku, která je přirozenou součástí městského života,“ uvedl David Zeman, marketingový ředitel společnosti Traficon.

Návrh a realizaci muralu zajistilo vizuální studio __STROY, které dostalo při tvorbě motivu prostor pro vlastní kreativní přístup. Výsledkem je originální dílo vytvořené na všech stranách fasády prodejny, které propojuje identitu značky Traficon s charakterem lokality.

„Při návrhu jsme vycházeli především z místa, kde se prodejna nachází. Prostředí metra je rychlé, intenzivní a vizuálně pestré, proto jsme chtěli vytvořit motiv, který bude fungovat i při krátkém pohledu během každodenního pohybu lidí. Pracovali jsme s energií města, prvky sci-fi i komiksové estetiky a zároveň jsme do návrhu přirozeně zapojili charakter značky Traficon. Výsledkem je vizuální svět, který má vlastní atmosféru a pomáhá prodejnu odlišit,“ řekl Jiří Hořavka, Co-founder a Art Director studia __STROY.

Nový vzhled prodejny v OC Háje je dalším krokem společnosti Traficon v modernizaci svých poboček a budování současného retailového prostředí. Traficon se dlouhodobě zaměřuje nejen na dostupnost svých služeb, ale také na komfort zákazníků, atraktivní design prodejen a jejich přirozené začlenění do okolního prostředí.

Mural na prodejně v Praze Hájích nepředstavuje pouze dekorativní prvek, ale součást širší strategie značky – ukázat Traficon jako „checkpoint“, kde se zákazníci mohou během svého dne zastavit, nakoupit a pokračovat dál.

Zdroj: Traficon

www.traficon.cz

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

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