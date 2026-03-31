Traficon zrychluje expanzi. Svou 240. prodejnu otevřel ve Velkém Špalíčku v Brně

Síť Traficon dlouhodobě rozšiřuje svou přítomnost napříč regiony a posiluje svou pozici ve velkých městech i dostupnost služeb zákazníkům. Růst je založen na úzké spolupráci s franšízanty a flexibilním konceptu prodejen, který se dokáže přizpůsobit konkrétní lokalitě i zákaznické poptávce.
"Otevření 240. prodejny je pro nás důkazem, že náš franšízový model funguje a že dokážeme růst i v náročném a konkurenčním prostředí. Klíčem k úspěchu je kombinace silného zázemí značky Traficon, maximální podpora franšízantů a kontinuálních inovací v provozu prodejen," říká Jiří Puršl, CEO Traficon.
Nová prodejna v OC Velký Špalíček navazuje na modernizovaný koncept Traficonu, který klade důraz na přehledné uspořádání, čistý design a rozšiřované portfolio služeb. Zákazníci zde najdou nejen tradiční sortiment, ale i doplňkové služby a inovace, které reflektují aktuální potřeby trhu.
"Prodejny v obchodních centrech mají svá specifika – pracují s vysokou frekvencí zákazníků a důrazem na rychlý a intuitivní nákup. Ve Velkém Špalíčku jsme si zároveň znovu ověřili, že náš modulární systém jednotného vzhledu prodejny umožňuje maximální využití prostoru prakticky v jakémkoliv dispozičním řešení. Výhodou je také velmi dobrá připravenost a komunikace prostor v obchodních centrech, která výrazně urychluje samotnou realizaci. Specifickou výzvou zde byl sloup umístěný přímo ve vstupním portálu – ten jsme ale dokázali využít ve svůj prospěch, a to integrací reklamních obrazovek do nové podoby výlohy," doplňuje Jiří Staněk, designér prodejen Traficon.
Traficon v posledních letech výrazně investuje do proměny svých provozoven. Nové i modernizované prodejny přinášejí zákazníkům nejen lepší orientaci a příjemnější prostředí, ale také širší nabídku služeb – například výdejní služby nebo rozšiřování doplňkového sortimentu. Součástí letošních novinek je i věrnostní program Traficon Club, který zákazníkům nabízí přehled o nákupech a možnost získat zajímavé odměny.
Traficon staví svůj růst na franšízovém modelu, který umožňuje podnikatelům vstoupit do stabilního a rozvíjejícího se konceptu prodejen nikotinových výrobků a denního tisku. Společnost poskytuje partnerům komplexní podporu od výběru lokality přes realizaci prodejny až po každodenní provoz. Společnost tak potvrzuje ambici dále rozšiřovat síť prodejen a posilovat svou pozici na českém trhu.
O společnosti TRAFICON TOBACCO RETAIL s.r.o.
Traficon je přední český řetězec maloobchodních prodejen s více než 240 pobočkami po celé republice. Na trhu působí již 30 let a nabízí široký sortiment tiskovin, nikotinových výrobků, elektronických zařízení na nikotinové výrobky, loterijních služeb a dalších produktů. Společnost v roce 2024 dosáhla obratu 3,037 miliard korun a ve stejném roce obsloužila více než 13 milionu zákazníků. TRAFICON je součástí investiční skupiny DT Holding, která zahrnuje společnosti Remy Design, NG Retail, E&Q Invest a Kroužky.cz. www.traficon.cz
