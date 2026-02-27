Tragickým nehodám v Dobré má zabránit nový rondel

Autor:
  10:38
Dobrá 27. února 2026 (PROTEXT) - Riziková křižovatka v obci Dobrá na Frýdecko-Místecku bude přestavěna na rondel. Ten by měl zabránit vážným kolizím, které se tam dosud stávají. Nejčastější příčinou nehod v této křižovatce je nedání přednosti v jízdě, když řidiči vyjíždějící v hustém provozu z vedlejší ulice nesprávně vyhodnotí situaci a zkříží cestu autu na hlavní silnici.

Petr Štencel, vedoucí Odboru služby dopravní policie MSK: „Křižovatka momentálně není takhle nepřehledná, akorát bohužel je tady velký provoz. Ten výjezd osobních aut z bočních ulic je složitý a ne každý řidič to odhadne, a proto nám vznikají právě ty nebezpečné situace, buď těžké ublížení na zdraví, nebo tam byla dokonce i smrtelná dopravní nehoda.“

Stavební práce začnou už za několik dnů. Po dobu výstavby bude v místě dopravní omezení. Nová okružní křižovatka by měla provoz na frekventovaném místě lépe rozdělit, aby k vážným nehodám už nedocházelo.

Radek Podstawka (ANO), náměstek hejtmana MSK: „Je to velmi nebezpečná křižovatka, na které za posledních pět let bylo 22 nehod, velmi těžkých, kde bylo i smrtelné zranění. Takže jsme se s obcí Dobrá domluvili, že musíme tu okružní křižovatku postavit.“

Přínos k bezpečnosti vítají především lidé z Dobré a okolí.

Jiří Carbol (KDU-ČSL), starosta Dobré: „Na silnici se neustále navyšuje intenzita provozu a hlavně v dopravních špičkách, kdy se mění směny v Hyundai, je přes tu křižovatku skoro nemožné pořádně projet.“

Stavba rondelu přijde na 46 milionů korun, přičemž o náklady se dělí kraj a obec Dobrá.

Zdroj: POLAR televize Ostrava

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...

Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize TV Prima už...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Mobiliář zámku Hrubý Rohozec náleží dědičce rodu Walderode, rozhodl soud

Zámek Hrubý Rohozec (29. ledna 2026)

Mobiliář státního zámku Hrubý Rohozec v Turnově náleží Johanně Kamerlanderové, dědičce rodu Walderode. V pátek o tom rozhodl okresní soud v Semilech, verdikt ale není zatím pravomocný. Vdova po...

27. února 2026  8:42,  aktualizováno  11:18

Chebští a karlovarští divadelníci připravili dramatizaci Zamilovaného Shakespera

ilustrační snímek

V koprodukci Západočeského divadla Cheb a Karlovarského městského divadla se v sobotu v Chebu představí dramatizace oscarového filmu Zamilovaný Shakespeare....

27. února 2026  9:39,  aktualizováno  9:39

Cizinec v Ostravě uklouzl na ledě. Muži mu pomáhali na nohy a přitom ho okradli

Policisté v Ostravě dopadli zloděje, kteří okradli cizince

Policisté v Ostravě bleskurychle dopadli zloděje, kteří na ulici okradli cizince. Tři nenechavci zneužili okamžiku, kdy muž upadl na ledu a zatímco se mu na oko snažili pomoci, ukradli mu mobilní...

27. února 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Srnec uvázl v kovové bráně, při zoufalé snaze o vysvobození se ošklivě poranil

Vyděšený srnec se ve Zlíně zaklínil mezi příčky kovové brány, vysvobodili ho až...

Lidé ze zlínské části Jaroslavice v pátek ráno přivolali hasiče k záchraně srnce, který se zaklínil mezi příčky kovové brány a neuměl se dostat ven. Při snaze o vysvobození se navíc na několika...

27. února 2026  11:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Brno odbylo námitku. Soud proto zrušil část územního plánu týkající se Lužánek

Existenci garáží na povrchu připomínají mimo jiné tyto dvě rampy s půlkulatou...

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil část brněnského územního plánu, která upravovala využití území za Lužánkami. Město se při pořizování nevypořádalo s podrobnými námitkami muže ze sousedství. Územní...

27. února 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Návrat devadesátek. Pardubickou arénu rozduní 2 Unlimited, Rednex i Mr. President

Plakát kapely Mr. President

Dodnes se jejich hity hrají v rádiu i na diskotékách. Hlavně lidé narození na sklonku minulého režimu se při nich mimoděk zavlní a zavzpomínají na mládí. Kapely jako 2 Unlimited, East 17, Rednex, Mr....

27. února 2026  11:02

iROZHLAS.cz: Škola v Brně po verdiktu inspekce zmírnila pravidla pro oblékání

ilustrační snímek

Brněnská základní škola v Sirotkově ulici zmírnila po verdiktu inspekce pravidla pro oblékání žáků. Ve školním řádu už nezakazuje žákům nosit tepláky nebo...

27. února 2026  9:25,  aktualizováno  9:25

Broker Consulting hlásí rekordní rok: objem realitních transakcí dosáhl 23 mld.

27. února 2026

Straašnice

Straašnice

Ve Strašnicích je husté mlha.Je nutné,aby řidiči ručně rozsvítili správné osvětlení a nespoléhali na automatiku.

vydáno 27. února 2026  10:48

Modřany

Modřany

Zvláštní útvar nad Modřany

vydáno 27. února 2026  10:48

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Straašnice

Straašnice

Ve Strašnicích je hustá mlha.Je nutné,aby řidiči ručně rozsvítili správné osvětlení a nespoléhali na automatiku.

vydáno 27. února 2026  10:47

Václavské náměstí

Václavské náměstí

Další záhadné dopravní prostředky na Václavském náměstí

vydáno 27. února 2026  10:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.