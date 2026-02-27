Tragickým nehodám v Dobré má zabránit nový rondel

Petr Štencel, vedoucí Odboru služby dopravní policie MSK: „Křižovatka momentálně není takhle nepřehledná, akorát bohužel je tady velký provoz. Ten výjezd osobních aut z bočních ulic je složitý a ne každý řidič to odhadne, a proto nám vznikají právě ty nebezpečné situace, buď těžké ublížení na zdraví, nebo tam byla dokonce i smrtelná dopravní nehoda.“
Stavební práce začnou už za několik dnů. Po dobu výstavby bude v místě dopravní omezení. Nová okružní křižovatka by měla provoz na frekventovaném místě lépe rozdělit, aby k vážným nehodám už nedocházelo.
Radek Podstawka (ANO), náměstek hejtmana MSK: „Je to velmi nebezpečná křižovatka, na které za posledních pět let bylo 22 nehod, velmi těžkých, kde bylo i smrtelné zranění. Takže jsme se s obcí Dobrá domluvili, že musíme tu okružní křižovatku postavit.“
Přínos k bezpečnosti vítají především lidé z Dobré a okolí.
Jiří Carbol (KDU-ČSL), starosta Dobré: „Na silnici se neustále navyšuje intenzita provozu a hlavně v dopravních špičkách, kdy se mění směny v Hyundai, je přes tu křižovatku skoro nemožné pořádně projet.“
Stavba rondelu přijde na 46 milionů korun, přičemž o náklady se dělí kraj a obec Dobrá.
Zdroj: POLAR televize Ostrava