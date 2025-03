Transfer technologií v Česku potřebuje podporu průmyslu i vlády

Transfer technologií je proces, který přenáší výsledky výzkumu a vývoje do praxe. Může významně snižovat závislost státu na tradičních průmyslových odvětvích a přispívat ke vzniku nových produktů, služeb i firem. Odborníci z oblasti vědy, inovačních center, státní správy i byznysu se během dvou dnů zabývali otázkami, jak tento systém dále posílit a jak odstranit překážky pro další rozvoj.

Diskusní panely se zaměřily mimo jiné na to, co konkrétně průmysl od vědy očekává, jak nastavit udržitelný ekosystém spolupráce v regionech a jaká je role státu v podpoře transferu.

"Systematická a dlouhodobá podpora státu je pro další etablování transferu významná. Řada evropských, ale i jiných zemí transfer významně dlouhodobě podporuje, protože si uvědomují jeho důležitý přínos pro vědu i ekonomiku. Jsme rádi, že to takto vnímá i současná česká vláda," uvedla předsedkyně Transfera.cz Růžena Štemberková.

V Česku například v oblasti vědy funguje přibližně 8 desítek spin-off firem. Mimo jiné i kvůli byrokratickým překážkám vznikají zhruba čtyřikrát pomaleji než v sousedním Rakousku.

Zástupci inovačních center i průmyslových svazů se shodli, že v posledních letech došlo v oblasti transferu k určitému posunu – zájem o spolupráci roste a příklady dobré praxe přibývají. I nadále však přetrvávají bariéry v komunikaci mezi jednotlivými aktéry a v porozumění jejich odlišným motivacím.

Účastníci konference se shodli, že základem úspěšného transferu nejsou pouze technické nebo právní nástroje, ale především schopnost propojit správné lidi a nastavit efektivní komunikaci.

"Transfer technologií resp. znalostí je důležitou součástí moderní inovační politiky. Pokud má Česko dlouhodobě uspět v mezinárodní konkurenci, nestačí jen generovat kvalitní výzkum – musíme být také schopni s jeho výsledky efektivně pracovat v celé šíři inovačního ekosystému," doplnila Štemberková.

Podle odborníků je také nezbytné, aby stát vytvořil stabilní rámec podpory a aby se do systému aktivně zapojil i soukromý sektor – a to nejen jako příjemce technologií, ale i jako investor do výzkumné spolupráce.

Na konferenci zazněly konkrétní příklady úspěšného transferu v praxi – ať už jde o udělené patenty, licencované technologie, nebo dlouhodobou spolupráci mezi univerzitami a firmami. Pozitivní roli sehrávají transferová centra nebo regionální inovační platformy, které pomáhají hledat příležitosti k propojení.

Letos měl program také společensky odpovědný rozměr. Z konferenčních poplatků byla podpořena činnost Mobilního hospice Ondrášek částkou 50.000 korun.

Do programu se zapojilo přibližně sto odborníků z celé České republiky. Prestižní akci zaštítila Transfera.cz a partnery byly Svaz průmyslu a dopravy ČR, Moravskoslezské inovační centrum (MSIC) a projekt REFRESH pro transformaci Moravskoslezského kraje.

"Transfer technologií je jedním z významných pilířů VŠB-TUO i strategického projektu REFRESH. Proto jsme velmi rádi, že jsme mohli v letošním roce Národní konferenci transferu uspořádat a spolu s nejvýznamnějšími hráči v tomto oboru diskutovat o tématech, která jsou pro nás velmi aktuální a zásadní," uvedl prorektor VŠB-TUO a ředitel REFRESH Igor Ivan.

Zdroj: IOCB Tech

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.