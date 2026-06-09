Transparentnost jako nový standard ve světě FKI

Segment FKI v posledních letech dynamicky roste a spolu s tím rostou také nároky investorů na kvalitu informací, důvěryhodnost a transparentní komunikaci ze strany investičních fondů.
„Doba, kdy investorům stačil pouze marketingový příběh a prezentovaný výnos, je pryč. Dnes chtějí vědět, jak fond funguje, jak přemýšlí o riziku a kam skutečně investuje,“ říká Pavel Jíša, zakladatel fondu.
Projekt Transparentní FKI vznikl s cílem nabídnout investorům jasný a transparentní pohled na fungování podfondu AGUILA, jeho investiční strategii i principy řízení rizik.
Transparentní FKI proto stojí na několika klíčových principech:
- otevřené a srozumitelné komunikaci,
- plné kontrole a transparentním fungování,
- synergii silného zázemí skupiny,
- investicích postavených na reálných aktivech a reálně generovaných výnosech,
- zajištěných obchodech.
Cílem projektu je představit podfond AGUILA jako transparentní investiční řešení pro investory, kteří chtějí rozumět tomu, kam jejich kapitál směřuje a jakým způsobem je spravován.
Více informací naleznete na: www.transparentnifki.cz
Akcionářem FKI se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 zákona č. 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena.
Zdroj: Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond AGUILA
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.