Trápí vás vidění na blízko a délka rukou již nestačí? Revoluční laserová metoda PRESBYOND® umožní vidět ostře bez brýlí

Autor:
  13:04
Praha 4. září 2025 (PROTEXT) - Oční kliniky NeoVize rozšiřují své portfolio zákroků o špičkovou laserovou metodu na řešení presbyopie – takzvané nemoci krátkých rukou. Patentovaná metoda PRESBYOND® vyvinutá světoznámou společností Carl Zeiss nabízí pacientům s presbyopií – tedy věkem podmíněnou ztrátou schopnosti zaostřit na blízko – možnost vidět ostře na všechny vzdálenosti bez nutnosti brýlí. Laserová operace je založená na osvědčené technologii, při níž se používá femtosekundový laser (femtoLASIK). Využívá jemného rozdílu mezi očima: dominantní oko je nastaveno pro ostré vidění do dálky, nedominantní pro vidění do blízka, s přechodovou zónou pro střední vzdálenost. Mozek, který je zvyklý spojovat obraz z každého oka do jednoho, si na nový způsob vidění přivykne. Díky tomu pacient získá kontinuální ostré vidění od blízka až po dálku.

S blížící se padesátkou naše oční čočka postupně ztrácí svou pružnost a schopnost zaostřovat. To vede k problémům s viděním na blízko, zejména při rozpoznávání drobného textu. Nejčastěji se tyto potíže řeší brýlemi na čtení. Pro pacienty trpící současně vyšší dioptrickou vadou, případně v kombinaci s astigmatismem, je situace ještě komplikovanější, jelikož jsou nuceni střídat brýle na dálku a na blízko, nebo používat multifokální brýle či kontaktní čočky, což může být nepohodlné, omezující a v neposlední řadě i drahé.

Princip vychází z dlouhodobě prověřené operační metody

Nejčastější metodou trvalého řešení presbyopie byla dosud nitrooční operace PRELEX, která spočívá ve výměně přirozené čočky za umělou, případně implantace presbyopické fakické čočky ICL EVO Viva, která se přidává do oka k čočce vlastní. Nyní však oční kliniky NeoVize nabízejí také moderní, minimálně invazivní možnost – laserovou operaci PRESBYOND®. „PRESBYOND® je zákrok prováděný pouze na rohovce, bez nutnosti vstupu do oka, což jej činí velmi šetrným. Princip vychází z dlouhodobě prověřené operační metody femtoLASIK, jen s jiným nastavením dioptrií. Jedno oko se během laserové operace zaostří na dálku a střední vzdálenost a druhé na střední vzdálenost a na blízko,“ vysvětluje Mgr. Jan Vaverka, Innovation and application manager a vedoucí optometrista Oční kliniky NeoVize Brno.

Statisíce spokojených pacientů bez brýlí

Metodu PRESBYOND® vyvinul společně s firmou Carl Zeiss světoznámý oční chirurg profesor Dan Z. Reinstein z Londýna. Vyvíjel ji již od roku 2009 a sám zákrok touto metodou podstoupil, takže ani po šedesátém roce života nepotřebuje brýle na čtení. Jeho vzor následovaly i desítky dalších očních chirurgů z Evropy, Ameriky a Asie. V současnosti se využívá již druhá generace postavená na laserové technologii 500 Hz a díky metodě PRESBYOND® nemusí používat brýle na čtení statisíce pacientů po celém světě.

Pro koho je zákrok PRESBYOND vhodný?

Zákrok je vhodný pro pacienty s rozvinutou presbyopií, kteří používají brýle na čtení. PRESBYOND® využívá principu tzv. blended vision. Speciální laserový profil upraví vidění obou očí tak, že se zásadně sníží nebo úplně eliminuje potřeba používat brýle na čtení. Současně s presbyopií je odstraněna případně i další dioptrická vada nebo astigmatismus. Aby bylo zajištěno správné fungování a adaptace, provádí se zákrok vždy na obou očích současně.

Základem je důkladné předoperační vyšetření

Předoperační vyšetření se skládá ze dvou částí, kdy se opakovaně ověřuje dioptrická vada oka. Je tedy nutné počítat se dvěma návštěvami na oční klinice. První vyšetření probíhá u optometristy a mimo jiné se při něm provádí také toleranční test – zkouší se, zda mozek pacienta akceptuje rozdíl dioptrií mezi oběma očima. Pokud je vyhodnoceno, že je pacient vhodným adeptem na PRESBYOND®, následuje další podrobné vyšetření.

„Před metodou PRESBYOND®, stejně jako před ostatními laserovými operacemi je nutné provést komplexní oční vyšetření s rozkapáním k vyloučení možných jiných očních patologií. Určující faktory pro provedení operace jsou stejná indikační kritéria jako pro klasickou operaci s využitím femtosekundového laseru (femtoLASIK) – tedy musí být v pořádku rohovka a mít dostatečnou tloušťku. Při důkladném vyšetření lékař přesně změří dioptrie, zakřivení rohovky a binokulární funkce, a určí dominantní oko,“ uvádí doc. MUDr. Karolína Skorkovská, lékařka a laserový chirurg Oční kliniky NeoVize Brno. Protože během zákroku dochází k modelaci rohovky, je při vyšetření nutno zohlednit i tvar rohovky a pečlivě vyloučit všechny rohovkové patologie.

Průběh operace a rekonvalescence

Operace PRESBYOND® je založena na technologii femtoLASIK. Jedná se o moderní a léty prověřenou laserovou metodu, která kombinuje vytvoření rohovkového laloku (flapu) femtosekundovým laserem se změnou zakřivení oční rohovky excimerovým laserem.

„Samotný zákrok je bezbolestný a trvá jen několik minut. Oči jsou znecitlivěny kapkami, injekce ani stehy nejsou potřeba. Pacient vnímá pouze světlo a doteky,“ popisuje průběh zákroku docentka Skorkovská a dodává, že po zákroku může pacient odejít domů a druhý den už většinou funguje bez omezení. Vidění se rychle zlepšuje a během několika týdnů si mozek přirozeně zvykne na nový způsob zaostřování – bez brýlí.

Rekonvalescence je podobně rychlá jako u jiných laserových operací. „Klíčové je chránit oči před infekcí po dobu minimálně jednoho týdne, dva týdny se vyhýbat rizikovým sportům a měsíc po operaci vynechat plavání či jiné vodní sporty. Dlouhodobě se doporučuje aplikace umělých slz. Zraková zátěž, jako je práce s počítačem nebo čtení, je obvykle možná již od prvního dne po operaci. Efekt operace je vždy nutno posuzovat při binokulárním vidění, tedy při používání obou očí současně. Ke správnému efektu adaptace může být zapotřebí čas, obvykle 3 až 6 měsíců po operaci,“ uzavírá MUDr. Jana Mikšovská, lékařka a laserový chirurg Oční kliniky NeoVize Praha.

 

Oční kliniky NeoVize

Síť očních klinik NeoVize pečuje o zrak svých pacientů již od roku 2008, kdy byla založena první oční klinika v Brně. O rok později se otevřela pobočka v Praze a v roce 2010 společnost expandovala na Slovensko, kde vznikla dceřiná klinika NeoVízia v Bratislavě. Později se síť rozšířila také o pobočky v Českém Těšíně a Popradě, oční ambulance v Praze, Brně, v Újezdě u Brna, v Trnavě a Ružomberoku a o specializované Dětské oční centrum Kukátko v Praze. NeoVize je v současnosti největší česko-slovenskou skupinou očních pracovišť. Poskytuje široké spektrum ambulantní a chirurgické oční péče. Současně má NeoVize pro své pacienty k dispozici i síť vlastních očních optik. Patří rovněž mezi průkopníky v zavádění nových technologií. V roce 2022 jako první v České republice začala provádět operace NeoSMILE PRO® za pomoci nejrychlejšího femtosekundového laseru světa VISUMAX 800.

V roce 2023 jako první uskutečnila implantaci nitrooční fakické čočky ICL EVO Viva. Společnost získala taktéž řadu ocenění v nejrůznějších soutěžích (např. Ordinace roku, Firma roku, Zodpovědná firma, ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH, Superbrands Slovakia). Již více než 10 let je NeoVize hrdým nositelem osvědčení kvality ISO 9001, které každoročně úspěšně obhajuje. Na pracovištích NeoVize se uskutečnilo dohromady již více než 300 tisíc zákroků včetně 50 tisíc laserových operací dioptrických vad a astigmatismu.

 

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Krajské dožínky na Lounsku lákají na přehlídku farmářské historie i současnosti

Krajské dožínky v Peruci na Lounsku, které se uskuteční 13. září, lákají na přehlídku zemědělské historie i současnosti. Pořadatelé připravují na oslavu...

4. září 2025  14:11,  aktualizováno  14:11

Dobrovolníci budou v sobotu sbírat semena pro obnovu bělokarpatských luk

Dobrovolníci mohou v sobotu 6. září a také v některých dalších podzimních dnech pomoci k obnově druhově pestrých bělokarpatských luk. Farma Blatnička z...

4. září 2025  14:04,  aktualizováno  14:04

Mlýny se promění v arénu plnou adrenalinu

Automatické mlýny v Pardubicích se promění v arénu plnou adrenalinu a skvělých soubojů. Už 5. září čeká na fanoušky bojových umění jedinečný galavečer pod širým nebem.

4. září 2025  15:43

Fotka romského prvňáka spustila nenávistné komentáře, řeší je policie

Pochlubit se fotkou malého školáka chtěla na sociální síti jeho matka. Vzápětí se však romský prvňák z Brna stal terčem hanlivých a urážlivých komentářů, které se začaly v příspěvcích sdílející jeho...

4. září 2025  12:42,  aktualizováno  15:40

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do auta na přejezdu narazily vlaky z obou směrů. Řidička stihla utéct

Hlavní železniční koridor na Pardubicku v úseku Uhersko - Zámrsk zastavil ve čtvrtek odpoledne střet auta s vlakem na přejezdu u obce Uhersko. Podle dosavadního vyšetřování po prvním střetu do auta...

4. září 2025  14:22,  aktualizováno  15:38

Zapíjení svatby v baru se zvrtlo, kvůli bitce soudí novomanžela i jeho příbuzné

Jen pár hodin po svatebním obřadu se novomanžel Petr L. zapletl do potyčky v baru v centru Boru na Tachovsku. Na bití a kopání do dalšího muže se podle státního zástupce podíleli i jeho dva příbuzní...

4. září 2025  15:32

Hradecké Divadlo Drak uvede v sezoně 2025/2026 tři premiéry,první bude 11. října

Královéhradecké loutkové Divadlo Drak uvede v nadcházející divadelní sezoně 2025/2026 tři premiéry. Každá z nich nabídne originální pohled na svět, ať už očima...

4. září 2025  13:57,  aktualizováno  13:57

Proč nikdy nevznikne pokračování Harryho Pottera? Režisér prvních dílů má jasnou odpověď

Slavná fantasy franšíza vyvrcholila snímkem Harry Potter a Relikvie smrti – část 2. Vznik dalšího filmu by však komplikovala politika i kontroverze spojené s autorkou kouzelnické knižní ságy J. K....

4. září 2025  15:30

TUMI PŘEDSTAVUJE KAMPAŇ „VYZKOUŠENO IKONAMI" S GLOBÁLNÍMI AMBASADORY ZNAČKY LANDOU NORRISEM A NELLY KORDOVOU

4. září 2025  15:29

Nový Equator-X změří i velké dílce na mikrometry přímo ve výrobě

4. září 2025  15:21

Vsetínská hvězdárna připravila na neděli pozorování úplného zatmění Měsíce

Vsetínská hvězdárna připravila pro veřejnost na neděli 7. září pozorování úplného zatmění Měsíce. Návštěvníkům budou k dispozici moderní dalekohledy i...

4. září 2025  13:44,  aktualizováno  13:44

Chemik získal evropský grant na výzkum neurodegenerativních chorob

Na Masarykově univerzitě vznikne výzkumná skupina, která bude pátrat po původu neurodegenerativních onemocnění, například Parkinsonovy choroby. Chemik Tomáš...

4. září 2025  13:33,  aktualizováno  13:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.