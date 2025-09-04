Trápí vás vidění na blízko a délka rukou již nestačí? Revoluční laserová metoda PRESBYOND® umožní vidět ostře bez brýlí

S blížící se padesátkou naše oční čočka postupně ztrácí svou pružnost a schopnost zaostřovat. To vede k problémům s viděním na blízko, zejména při rozpoznávání drobného textu. Nejčastěji se tyto potíže řeší brýlemi na čtení. Pro pacienty trpící současně vyšší dioptrickou vadou, případně v kombinaci s astigmatismem, je situace ještě komplikovanější, jelikož jsou nuceni střídat brýle na dálku a na blízko, nebo používat multifokální brýle či kontaktní čočky, což může být nepohodlné, omezující a v neposlední řadě i drahé.
Princip vychází z dlouhodobě prověřené operační metody
Nejčastější metodou trvalého řešení presbyopie byla dosud nitrooční operace PRELEX, která spočívá ve výměně přirozené čočky za umělou, případně implantace presbyopické fakické čočky ICL EVO Viva, která se přidává do oka k čočce vlastní. Nyní však oční kliniky NeoVize nabízejí také moderní, minimálně invazivní možnost – laserovou operaci PRESBYOND®. „PRESBYOND® je zákrok prováděný pouze na rohovce, bez nutnosti vstupu do oka, což jej činí velmi šetrným. Princip vychází z dlouhodobě prověřené operační metody femtoLASIK, jen s jiným nastavením dioptrií. Jedno oko se během laserové operace zaostří na dálku a střední vzdálenost a druhé na střední vzdálenost a na blízko,“ vysvětluje Mgr. Jan Vaverka, Innovation and application manager a vedoucí optometrista Oční kliniky NeoVize Brno.
Statisíce spokojených pacientů bez brýlí
Metodu PRESBYOND® vyvinul společně s firmou Carl Zeiss světoznámý oční chirurg profesor Dan Z. Reinstein z Londýna. Vyvíjel ji již od roku 2009 a sám zákrok touto metodou podstoupil, takže ani po šedesátém roce života nepotřebuje brýle na čtení. Jeho vzor následovaly i desítky dalších očních chirurgů z Evropy, Ameriky a Asie. V současnosti se využívá již druhá generace postavená na laserové technologii 500 Hz a díky metodě PRESBYOND® nemusí používat brýle na čtení statisíce pacientů po celém světě.
Pro koho je zákrok PRESBYOND vhodný?
Zákrok je vhodný pro pacienty s rozvinutou presbyopií, kteří používají brýle na čtení. PRESBYOND® využívá principu tzv. blended vision. Speciální laserový profil upraví vidění obou očí tak, že se zásadně sníží nebo úplně eliminuje potřeba používat brýle na čtení. Současně s presbyopií je odstraněna případně i další dioptrická vada nebo astigmatismus. Aby bylo zajištěno správné fungování a adaptace, provádí se zákrok vždy na obou očích současně.
Základem je důkladné předoperační vyšetření
Předoperační vyšetření se skládá ze dvou částí, kdy se opakovaně ověřuje dioptrická vada oka. Je tedy nutné počítat se dvěma návštěvami na oční klinice. První vyšetření probíhá u optometristy a mimo jiné se při něm provádí také toleranční test – zkouší se, zda mozek pacienta akceptuje rozdíl dioptrií mezi oběma očima. Pokud je vyhodnoceno, že je pacient vhodným adeptem na PRESBYOND®, následuje další podrobné vyšetření.
„Před metodou PRESBYOND®, stejně jako před ostatními laserovými operacemi je nutné provést komplexní oční vyšetření s rozkapáním k vyloučení možných jiných očních patologií. Určující faktory pro provedení operace jsou stejná indikační kritéria jako pro klasickou operaci s využitím femtosekundového laseru (femtoLASIK) – tedy musí být v pořádku rohovka a mít dostatečnou tloušťku. Při důkladném vyšetření lékař přesně změří dioptrie, zakřivení rohovky a binokulární funkce, a určí dominantní oko,“ uvádí doc. MUDr. Karolína Skorkovská, lékařka a laserový chirurg Oční kliniky NeoVize Brno. Protože během zákroku dochází k modelaci rohovky, je při vyšetření nutno zohlednit i tvar rohovky a pečlivě vyloučit všechny rohovkové patologie.
Průběh operace a rekonvalescence
Operace PRESBYOND® je založena na technologii femtoLASIK. Jedná se o moderní a léty prověřenou laserovou metodu, která kombinuje vytvoření rohovkového laloku (flapu) femtosekundovým laserem se změnou zakřivení oční rohovky excimerovým laserem.
„Samotný zákrok je bezbolestný a trvá jen několik minut. Oči jsou znecitlivěny kapkami, injekce ani stehy nejsou potřeba. Pacient vnímá pouze světlo a doteky,“ popisuje průběh zákroku docentka Skorkovská a dodává, že po zákroku může pacient odejít domů a druhý den už většinou funguje bez omezení. Vidění se rychle zlepšuje a během několika týdnů si mozek přirozeně zvykne na nový způsob zaostřování – bez brýlí.
Rekonvalescence je podobně rychlá jako u jiných laserových operací. „Klíčové je chránit oči před infekcí po dobu minimálně jednoho týdne, dva týdny se vyhýbat rizikovým sportům a měsíc po operaci vynechat plavání či jiné vodní sporty. Dlouhodobě se doporučuje aplikace umělých slz. Zraková zátěž, jako je práce s počítačem nebo čtení, je obvykle možná již od prvního dne po operaci. Efekt operace je vždy nutno posuzovat při binokulárním vidění, tedy při používání obou očí současně. Ke správnému efektu adaptace může být zapotřebí čas, obvykle 3 až 6 měsíců po operaci,“ uzavírá MUDr. Jana Mikšovská, lékařka a laserový chirurg Oční kliniky NeoVize Praha.
