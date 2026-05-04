Trávníkář Tomáš Šena: Špatná sekačka může zkazit i dobrou péči

Autor:
  10:30
Praha 4. května 2026 (PROTEXT) - Pečujete o trávník, ale pořád nevypadá tak, jak byste chtěli? Problém často není v péči, ale ve špatně zvolené sekačce. Většina lidí ji vybírá podle ceny nebo typu pohonu, přitom rozhoduje výsledek sečení. Jak vybrat tu správnou, vysvětluje trávníkář Tomáš Šena.

Na trhu dnes najdete celou řadu variant, od jednoduchých elektrických modelů až po robotické sekačky nebo zahradní traktory. Každá má své výhody, ale i limity, které se projeví ve chvíli, kdy od trávníku začnete chtít víc než jen to, že bude posekaný.

Elektrické a aku sekačky

Pokud chcete mít trávník hlavně pravidelně posekaný a moc ho neřešit, elektrická nebo aku sekačka je dnes nejčastější volbou. Jsou cenově dostupné, lehké na ovládání a nevyžadují téměř žádnou údržbu. Pro menší až střední zahrady dávají smysl a většině lidí bez problémů stačí. Je ale dobré vědět, jak fungují. Rotační nůž trávu seká nárazem, takže ji vlastně usekne. Výsledek je funkční, ale kvalita střihu není ideální. Konce listů bývají roztřepené, tráva pak rychleji ztrácí vláhu a trávník nepůsobí tak svěže ani hustě.

Na běžné sekání je to dostatečné řešení. Jakmile ale začnete chtít víc než jen čas od času posekat trávník, narazíte na limity této sekačky poměrně rychle.

Vřetenové sekačky

Jakmile začnete řešit, jak trávník skutečně vypadá, dostanete se k vřetenovým sekačkám. Ty na rozdíl od rotačních modelů trávu nesekají nárazem, ale čistě ji stříhají, podobně jako nůžky. Rozdíl v sečení je pak vidět poměrně rychle. Listy nejsou roztřepené, lépe drží vláhu a trávník působí hustší a zdravější. Není náhodou, že právě tento princip se používá na golfových hřištích nebo reprezentativních plochách. Dlouhou dobu ale měly jednu nevýhodu. Byly převážně ruční a práce s nimi byla fyzicky náročná. To se dnes mění. Moderní aku vřetenové sekačky jako je například ELO 1, kombinují přesný střih s pohodlím bateriového pohonu. Díky tomu odpadá námaha, ale zůstává precizní kvalita výsledku.

Nutno ale dodat, že vřetenová sekačka vyžaduje pravidelnou péči a nehodí se na zanedbaný trávník. Pokud ale víte, co od trávníku chcete a máte čas mu věnovat úsilí, poznáte rozdíl velmi rychle.

PR tip: Moderní řešení v podobě vřetenového sečení

Dlouhou dobu bylo vřetenové sečení spojené hlavně s ručními sekačkami a fyzickou námahou. To se dnes mění. Aku vřetenová sekačka ELO 1, kterou vyvinul trávníkář Tomáš Šena na základě dlouholetých zkušeností z praxe, kombinuje přesný střih s pohodlím bateriového pohonu. Zachovává tak kvalitu výsledku bez zbytečné dřiny a dává smysl všem, kteří chtějí mít trávník opravdu v kondici a záleží jim na tom, jak vypadá.

Benzínové sekačky

Jakmile máte větší zahradu nebo necháte trávu občas přerůst, bez benzínové sekačky se často neobejdete. Nabízí dostatek výkonu a poradí si zcela bez problému i s hustou nebo vyšší trávou. Výhodou je i to, že nejste omezení kabelem ani výdrží baterie. Na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že komfort jde trochu stranou. Jsou hlučnější, těžší a vyžadují pravidelnou údržbu. Práce s nimi je spíš o výkonu než o pohodlí.

Je to spolehlivý nástroj na zvládnutí náročných podmínek. Pokud se ale zaměřujete na zdravý vzhled trávníku, nejsou pro vás ideální volbou.

Robotické sekačky

Pokud chcete mít trávník upravený a sekání vůbec neřešit, robotická sekačka je tím nejpohodlnějším řešením. Pracuje sama, seká pravidelně a udržuje trávník nízký bez nutnosti dalšího zásahu. Za tenhle komfort si ale připlatíte. Zároveň je dobré počítat s tím, že princip sekání je jiný. Trávu neřeže čistě, spíš ji průběžně zkracuje v malých dávkách. Na první pohled tak může trávník působit upraveně, ale při bližším pohledu už kvalita střihu není ideální.

Robotická sekačka dává smysl ve chvíli, kdy chcete mít hlavně klid a trávník udržovaný bez práce. Pokud vám ale záleží na detailu a celkovém vzhledu, nemusí splnit vaše očekávání.

 

Zdroj: Tomáš Šena, Milujusvujtravnik.cz

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí roku. Pražský maraton přivede do ulic tisíce běžců, ale pro Pražany a návštěvníky města to znamená...

Zdemolovaná školka. Zloděj řádil jako smyslů zbavený, dětem rozbil i hrnečky

Totální zkáza. Neznámý pachatel se vloupal do školky v Černošíně a kromě toho,...

Do Mateřské školy v Černošíně na Tachovsku se vloupal zloděj a choval se v ní jako smyslů zbavený. Rozbil vše, co mu přišlo pod ruku, a ukradl peníze. Školské zařízení muselo zůstat zavřené. Po ...

4. května 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Benešovská nemocnice investovala 70 milionů korun do výpočetní tomografie

ilustrační snímek

Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově investovala 70 milionů korun do tomografického pracoviště. Jeho součástí je nový výpočetní tomograf (CT) umožňující...

4. května 2026  10:08,  aktualizováno  10:08

Letečtí záchranáři hasičů z Brna mají za sebou perné dny, zasahovali i u Morávky

ilustrační snímek

Letečtí záchranáři brněnských hasičů mají za sebou perné dny, zasahovali například u rozsáhlého požáru lesa nedaleko Morávky na Frýdecko-Místecku či požáru...

4. května 2026  9:17,  aktualizováno  9:17

Institut pro spolupráci a rozvoj Jih-Jih při Pekingské univerzitě slaví 10 let přeshraničního vzdělávání

4. května 2026  10:53

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nealko koktejly jsou jasný trend. Světový šampionát v míchání ovládl Čech

Mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů Mattoni Grand Drink v...

Mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů Mattoni Grand Drink se o víkendu konalo v Karlových Varech. V konkurenci reprezentantů dvaceti států světa, a to včetně exotických zemí, jako jsou...

4. května 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Harry Potter míří do Prahy, fanoušci vstoupí do Bradavic už v srpnu. Známe podrobnosti

Do Prahy míří nejrozsáhlejší putovní výstava o světě Harryho Pottera.

Do Prahy míří svět, kde si můžete sáhnout na kouzla, která dosud existovala jen ve filmech nebo knihách. Putovní výstava Harry Potter: The Exhibition se otevře 6. srpna 2026 na výstavišti PVA EXPO...

4. května 2026  10:45

Kvůli válce není čím zateplovat. Stavby se výrazně prodražují

Kontaktní zateplovací systémy na bázi EPS polystyrenu mívaly optimální poměr...

Domy zůstanou nezateplené. I to se může stát v reakci na válku na Blízkém východě. Firmy v Plzeňském kraji totiž hlásí nedostatek polystyrenu, který se k zateplení domů používá. Vyrábí se z ropy a...

4. května 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Harry Potter™: The Exhibition míří do Prahy! Vstupenky již v prodeji!

4. května 2026  10:39

Živě: Média v době inovací v kontextu proměn, tak zní téma letošního Novinářského fóra

4. května 2026  10:37

Stát navrhuje v Moravskoslezském kraji deset zón pro větrné a solární elektrárny

ilustrační snímek

Deset takzvaných akceleračních oblastí, sedm na Bruntálsku a tři na Opavsku, navrhl stát v Moravskoslezském kraji. Jde o území, kde by větrné či solární elektrárny vznikaly rychleji v jednodušším...

4. května 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Dvakrát odloženo. V Hranicích už se jezdí dle nových řádů, do mostu ale ani nekopli

Most v Hranicích na ulici 1. máje, důležitá dopravní tepna města, má projít...

Oprava mostu v ulici 1. máje v Hranicích na Přerovsku má na polovinu roku rozpůlit město. Radnice už nechala změnit jízdní řády MHD, jenže stavební práce ještě vůbec nezačaly. „Ke zpoždění zahájení...

4. května 2026  10:32

Nejvyšší soud potvrdil 13 let vězení za pokus o vraždu jateční pistolí v Kolíně

ilustrační snímek

Za pokus o vraždu manželky střelou z jateční pistole si muž z Kolína s konečnou platností odpyká 13 let ve vězení. Nejvyšší soud dovolání obviněného v...

4. května 2026  8:50,  aktualizováno  8:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.