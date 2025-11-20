Trend zvaný elektroodpad: Proč recyklace s RETELOU dává smysl?

Každý rok přibývá více elektronického odpadu, než planeta dokáže zvládnout. V roce 2024 vzniklo globálně přes 62 milionů tun elektroodpadu, přičemž do roku 2030 se očekává nárůst až na 75 milionů tun. Méně než čtvrtina tohoto množství je přitom recyklována. V ČR se od roku 1993 uvedlo na trh více než 5 miliard kg elektrospotřebičů, z čehož se asi 70 % stalo odpadem. Jde o nejrychleji rostoucí druh odpadu s ročním růstem 3 %. Zbytek často končí na skládkách nebo v rozvojových zemích, kde se zpracovává v nevyhovujících podmínkách. Podle Interpolu může být až 90 % světového elektroodpadu zpracováváno nelegálně, černý trh má hodnotu 18 miliard dolarů ročně.
Mezinárodní den elektroodpadu, připomínaný 14. října, upozorňuje na tento globální problém i možná řešení. V Česku se v roce 2023 vysbíralo přes 171 000 tun elektroodpadu díky činnosti kolektivních systémů. Společnost RETELA, která působí na trhu od roku 2005, nabízí přes 12 000 sběrných míst a možnost svozu. Pomáhá také firmám a výrobcům splnit zákonné povinnosti. Recyklace přitom přináší měřitelné přínosy – ze 100 kg elektroodpadu lze získat suroviny a ušetřit 92 kWh elektřiny, 74 kg surovin, 21 m3 vody a snížit emise CO2 o 294 kg.
RETELA se zaměřuje také na recyklaci solárních panelů, jejichž první generace nyní dosluhuje. Panely obsahují cenné i rizikové látky, jejichž správné zpracování je klíčové. Do roku 2050 se očekává až 78 milionů tun vysloužilých panelů, jejichž recyklací lze ušetřit až 15 miliard USD. RETELA je u nás v této oblasti lídrem a nabízí kompletní servis od evidence po ekologické zpracování.
Recyklace elektroodpadu je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak chránit přírodu a šetřit zdroje. Každý spotřebič, který neskončí v běžném odpadu, znamená posun směrem k udržitelnosti. RETELA vám s tím ráda pomůže – více na www.retela.cz.
Zdroj: RETELA