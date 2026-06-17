Trendy v exteriérech: Zahrada jako obývák a konec šedi

Zahrada jako plnohodnotná součást domova: Co vládne aktuálním trendům v exteriérech?
První dojem můžete udělat jen jednou. Exteriér domu je přesně tou vizitkou, která o majiteli prozradí mnohé ještě předtím, než vůbec vezmete za kliku. Ať už jde o moderní plot, nebo elegantní příjezdovou cestu, nároky na design a funkčnost neustále rostou. Jaké jsou aktuální trendy v úpravách okolí rodinných domů?
Terasa jako nový obývák a haptický komfort
Zákazníci si stále více uvědomují, jak klíčová je terasa pro jejich každodenní život. „Terasy dnes fungují jako plnohodnotné prodloužení kuchyně či obýváku. Lidé zde stolují, relaxují a tráví čas s dětmi,“ vysvětluje Daniel Křížek, ředitel rozvoje společnosti DITON. S tím úzce souvisí i rostoucí nároky na takzvaný haptický komfort. Zákazníci chtějí po dlažbě chodit bosí, a proto volí velké plošné formáty s jemně strukturovaným, ale na dotek příjemným povrchem.
Ústup šedé a návrat k přírodním tónům
Přestože šedá barva historicky tvoří velkou část prodejů, trend se dnes viditelně posouvá k teplejším odstínům. Převládají jednoduché linie, přírodní barvy a nadčasové materiály. Na terasách jasně dominují krémové, béžové, světle hnědé a pastelové tóny. Ty mají mimo jiné i praktický přínos - na přímém slunci se dlažba nepřehřívá tolik jako tmavé povrchy. Velmi oblíbené jsou i moderní colormixy (např. odstíny Marmo či Laté) a nadčasové povrchy vizuálně inspirované přírodní žulou nebo pískovcem.
Těžší auta a estetické vsakování vody
Na příjezdových cestách se naplno odráží změna vozového parku rodin. Nástup těžších SUV a elektromobilů znamená, že příjezdovou dlažbu je nutné chytře dimenzovat na zátěž nad 3,5 tuny. Současně dynamicky roste zájem o ekologii a zadržování vody v krajině. Moderní vsakovací a vegetační dlažby už dávno nejsou nevzhledné betonové tvárnice. Dnes se vyrábějí v atraktivních barevných mixech a jsou navrženy tak, aby sice bezpečně propouštěly dešťovou vodu do podloží, ale zároveň umožňovaly i zcela bezproblémovou a bezpečnou chůzi v dámských podpatcích.
Nejčastější chyba? Rozdělené plánování
Zásadní chybou mnoha stavebníků je oddělené plánování samotného domu a jeho okolí. „Pokud se tyto dva projekty nepropojí hned na začátku, často se podcení potřebné zasíťování pro zahradní prvky, což následné úpravy výrazně prodražuje a komplikuje,“ varuje Křížek. Ti, kteří nechají okolí domu na později a provizorně fungují v blátě a štěrku, toho často zpětně litují. Ideální je řešit celý koncept harmonicky a najednou. Skvělou inspiraci pro vizuální sladění celého exteriéru, od moderního plotu až po vysněnou terasu, nabízí přímo web DITON, kde je k dispozici 3D vizualizér, virtuální prohlídky i galerie špičkových realizací.
Zdroj: DITON s.r.o.