Trendy Vánoce 2025

Kolekce Mezi květy vás přenese do zimní krajiny, kde příroda tiše odpočívá a světlo se třpytí na zmrzlých květech – do místa, kde se potkává klid, čistota a krása detailu. Tam, někde mezi nebem a zemí.
Letošním trendem jsou čirá, bílá, šedá a temně modrá.
Decor by Glassor představuje kolekci Mezi květy, jako poctu tichému kouzlu přírody. Každý detail odráží klid a rovnováhu, které nacházíme v krajině – v zimním tichu, v pomalém pohybu přírody i v kráse květů ukrytých pod mrazem. Na jemně tónovaných ozdobách se objevují motivy inspirované rostlinami z čeledi miříkovitých – lehké, vzdušné a dokonale symetrické.
Barevná paleta kolekce čerpá z přírody samotné: čirá, bílá a šedá tvoří základ, který letos udává směr nejen ve světě svátečního designu.
Decor by Glassor tuto harmonickou kompozici doplnil o trendy hlubokou modř – barvu noci a klidu, chvíli mezi světlem a tmou, kdy příroda ztiší dech a svět se ponoří do rovnováhy.
Licencovaná kolekce VEČERNÍČEK
Značka Decor by Glassor se dlouhodobě inspiruje českou kulturou, historií a výtvarným uměním, které se snaží popularizovat i prostřednictvím svých kolekcí.
Na novou licencovanou kolekci Večerníček tak přirozeně navázala úspěšná spolupráce s rodinou Josefa Lady, jejíž kolekce je průběžně rozšiřována o nové produkty.
V letošním roce Decor by Glassor pokračuje v tradici spolupráce s významnými českými tvůrci – ve spolupráci s rodinou Radka Pilaře a Českou televizí vznikla kolekce inspirovaná legendární postavičkou kluka s novinami – Večerníčkem, který již šedesát let provází děti i dospělé svým nezaměnitelným úvodem pohádek.
Večerníček byl ztvárněn hned ve třech ručně foukaných figurkách – Večerníček s novinami, Večerníček na koni a Večerníček v autíčku. Jeho motiv se objevil také na skleněných koulích, pro které byla jako základ zvolena bílá barva v matu i vysokém lesku, aby vyniklo jemné a barevné výtvarné zpracování.
Součástí kolekce jsou také voskové lucerny s LED svíčkou, které si rychle získaly oblibu nejen u dětí, ale i u dospělých – připomínají totiž nostalgickou atmosféru večerní znělky, která už více než šest desetiletí doprovází české domácnosti.
