Trendy ve firemních vánočních dárcích 2026: rozhoduje promyšlenost, ne objem

Personalizace místo plošnosti. Firmy ustupují od jednotných dárků pro všechny a volí kurátorované sady podle role nebo zájmů příjemce. Roste obliba výběru z připravené nabídky, kdy si obdarovaný sám zvolí variantu.
Udržitelný luxus. Standardem je kvalita, dohledatelný původ surovin a obaly bez plastu. Jeden hodnotný předmět nahrazuje krabici drobností.
Zážitek a místní původ. Bodují řemeslné a regionální produkty s příběhem i samotný "rozbalovací" moment, který lidé sdílejí.
Méně, ale relevantněji. Rozpočty na benefity rostou, motivace ale klesá. Rozhoduje promyšlenost, nikoli počet položek.
"Nejlepší firemní dárek dnes není ten nejdražší, ale ten, u kterého příjemce pozná, že nad ním někdo přemýšlel," říká Eva Marešová, spolumajitelka Gift Baskets.
O společnosti: Gift Baskets (GB Moments s.r.o.) je český výrobce prémiových firemních dárkových balíčků na míru pro firmy, HR a marketingové týmy. Více na www.giftbaskets.cz.
Zdroj: GB Moments s.r.o. (Gift Baskets), giftbaskets.cz
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/58306.