Třetí největší investor v ČR vystavuje na MSV v Brně již po jedenadvacáté

První letošní novinkou je umístění Francouzského pavilonu – najdete ho uprostřed veletržního areálu, v hale P, na stánku 005, hned vedle České národní expozice. Na celkové ploše 180 m2 bude hostit tradiční francouzské vystavovatele, jako je třeba společnost CHAMBRELAN, která navrhuje a vyrábí průmyslové teleskopické lišty a kolejnicová vedení, nebo firma NUMALLIANCE, vyrábějící speciální CNC stroje pro ohýbání a formování drátů, trubek a pásů za studena, či společnost TOTAL ENERGIES, která letos slaví 100 let od založení a zároveň si drží pozici průkopníka v energetice např. s novou generací vysoce výkonných biologicky odbouratelných maziv. Najdete tu ale i vystavovatele, kteří průmyslovým podnikům poskytují služby například v oblasti bezpečnosti práce (THROUGH SAFETY), financí (SG EQUIPEMENT FINANCE), testování a certifikací (BUREAU VERITAS)). Francii bude zastupovat také ROISSY DEV, agentura pro hospodářský rozvoj největšího letištního uzlu kontinentální Evropy známého spíš jako Letiště Charlese de Gaulla v Paříži. A vystavovat bude i největší evropský dodavatel kancelářských potřeb a IT vybavení, společnost MANUTAN. „Veletrh je vynikající příležitostí ukázat pestrost a vysokou kvalitu francouzského průmyslu a rozvíjet další spolupráci s českými partnery. Velmi nás těší, že se letošního ročníku zúčastní prestižní společnosti, které už na českém trhu mají své pevné místo a zároveň velký potenciál,“ řekl Michal Macko, ředitel Francouzsko-české obchodní komory a dodal: „jsme moc rádi, že letos s námi vystavuje společnost VIA SALIS, která řídí realizaci prvního PPP projektu v České republice, kterým je výstavba dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. VIA SALIS zaručuje vysoké standardy výkonnosti a bezpečnosti a PPP projekt D4 se jistě stane nejen referenčním projektem v České republice, ale i příkladem udržitelnosti v oblasti silniční infrastruktury.“

21. ročník Francouzského pavilonu

Francouzsko-česká obchodní komora (FČOK) přiváží na MSV vystavovatele z Francie již od roku 2002 a v roce 2022 se dokonce díky spolupráci s Francouzsko-českou obchodní komorou partnerem MSV stal francouzský region Auvergne-Rhône-Alpes (více než 8 milionů obyvatel a druhé nejvyšší HDP ve Francii). Francouzsko-česká obchodní komora francouzským vystavovatelům nabízí “stánek na klíč”, to znamená, že zajistí veškerou administrativu a logistiku spojenou se stavbou a vybavením stánku. Nedílnou součástí programu MSV je také zahajovací koktejl Francouzského pavilonu, který se koná vždy druhý den veletrhu a nabízí skvělou příležitost všem vystavujícím firmám i návštěvníkům seznámit se a navázat kontakty s výrobci a dodavateli francouzského know-how. Letos se toto neformální setkání koná pod záštitou francouzského velvyslance J. E. pana Stéphana Crouzata a s podporou společností TotalEnergies a VINCI Highways.

O Francouzsko-české obchodní komoře

Francouzsko-česká obchodní komora byla založena v roce 1996 a v současnosti má na 300 členských společností z mnoha průmyslových odvětví, ale také například z bankovního, obchodního nebo potravinářského sektoru. Členské firmy FČOK zaměstnávají přes 87 000 lidí a představují více jak 318 miliard Kč obratu. Francouzsko-česká obchodní komora se zaměřuje na podporu a rozvoj francouzsko-české podnikatelské komunity, obchodních a kulturních vztahů obou zemí, vyhledává nové příležitosti pro posílení ekonomické spolupráce mezi oběma zeměmi a podporuje myšlenku jednotné Evropy.

FČOK pro své členy i veřejnost každý rok pořádá více než 50 akcí. Již čtvrtým rokem se řada z nich koná v rámci platformy Sustainable Business Forum, jejímž cílem je ukázat, že environmentálně a sociálně odpovědné podnikání je relevantní, rentabilní a jediný správný směr, a inspirovat další firmy a instituce. Business Development služby LeBooster doprovodí na 80 firem ročně oběma směry.

Více informací na www.chambre.cz

