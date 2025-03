Třetí ročník největšího cyklistického festivalu v ČR. Prague Bike Fest Na Výstavišti zve na BIG AIR ELIMINATOR

Třetí ročník největšího cyklistického svátku v roce Prague Bike Fest na Výstavišti uvítá letos návštěvníky o víkendu 26. – 27. 4. 2025 opět v open air zóně na Bruselské cestě a přilehlých loukách stejně jako v Křižíkových pavilonech. Dva dny ve znamení veletrhu cyklistiky, adrenalinu, exhibic, workshopů, ale i organizovaných vyjížděk se známými sportovci, závodů nebo testování kol, kde nebude chybět ani gastronomická část se spoustou slaných i sladkých dobrot stejně jako pestrá nabídka nápojů, to je Prague Bike Fest 2025. Návštěvníci si mohou v rámci testování vyzkoušet desítky kol, stejně jako si zakoupit nebo se jen podívat na novinky i cyklo doplňky v rámci ojedinělého veletrhu. Jako každý rok i letos bude patřit část veletrhu dětem, pro které bude připraven dětský testovací okruh pod vedením instruktorů z Trail Guide. Kdo ale holduje především adrenalinu, nesmí chybět u Big Air show v čele s Teodorem Kováčem a dalšími známými domácími i zahraničními jezdci. A pozor – letos budou pánové soutěžit v unikátním závodu o prize money ve výši 100 K v rámci Big Air Eliminator. Uprostřed Bruselské cesty ve výšce až 7 metrů borci předvedou své nejtěžší triky jako jsou double-backflip, frontflip nohand nebo otočka o 720 stupňů. Hlavním partnerem Prague Bike Festu je společnost Sazka, partnery akce jsou Škoda Auto, Pražská plynárenská, LIDL a foodora.

Pro nadšence i rekreační cyklisty

Bohatý program na návštěvníky čeká nejen ve venkovních prostorách, ale také v pavilonech, které poskytnou pohodové zázemí pro prezentaci nejnovějšího vybavení ze světa cyklistiky s možností si vybrané kousky na místě vyzkoušet. Kdo raději klídek s drinkem a dobrým jídlem, je srdečně zván na hlavní stage ke Křižíkově fontáně, kde budou probíhat cestovatelské přednášky, rozhovory nebo třeba diskuse na téma bezpečnosti a elektromobility.

„Prague Bike Fest se na Výstavišti zabydlel nad naše očekávání a je potěšující vidět, že dnes je tento cyklistický veletrh v podstatě největším svého druhu v Praze i České republice. Cokoli se děje na Výstavišti, vždy se snažíme, aby byl program určen pro všechny věkové kategorie, a v případě PBF pro všechny bez rozdílu, zda jezdí profesionálně nebo rekreačně na elektrokole. Letošní ročník navíc přinese jednu zajímavou novinku, a to soutěž o poměrně velké peníze, což, věřím, svou atraktivitou, kdy můžeme vidět špičky české i zahraniční cyklistické scény lítat v neuvěřitelné výšce, přiláká nejen tradiční milovníky adrenalinu,“ komentuje akci Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha, a.s.

Novinka roku 2025 – Big Air Eliminator o Prize Money 100 K

Unikátní závod ve freestylu na horském kole Big Air Eliminator bude letos jednou z hlavních adrenalinových atrakcí, v rámci které budou jezdci soutěžit o sto tisíc korun. Jedná se o jedinečný formát, kdy proti sobě špičky české i evropské cyklistické scény budou soutěžit ve dvojících. Sobotní kvalifikace se zúčastní 30 pozvaných jezdců, kdy každý bude mít dvě jízdy, které obě ohodnotí porota, ale jezdci se počítá jen ta lepší.

Veletrh

Cyklistický veletrh je jedním z hlavních pilířů festivalu. Jde o místo, kde se setkávají prodejci a výrobci cyklistického vybavení nejen se svými zákazníky, ale také mezi sebou pro vzájemnou inspiraci. Na Prague Bike Fest se můžete těšit na desítky vystavovatelů a stovky značek – od renomovaných českých i zahraničních značek až po ty, které se na trhu teprve zabydlují.

Adrenalin na Bruselskou cestu

„Big Air – divácky nejnavštěvovanější programový bod s monumentální zónou letos na Prague Bike Fest posuneme na novou úroveň. Konkurence bude opravdu veliká, protože svoji účast přislíbila některá zvučná zahraniční jména. Nemůžu se dočkat posledního dubnového víkendu, až budeme moct přímo v centru Prahy tady na Výstavišti ukázat všechny nové triky, které jsme přes zimu chystali. Věřím, že akce bude mít nezapomenutelnou atmosféru. Přijďte nás podpořit," zve na akci Teodor Kováč, ambasador Prague Bike Festu. Workshopy budou probíhat oba dny mimo exhibiční časy.

Co přinese letošní rok?

Fixed Gear Race

V sobotu podvečer proběhne na uzavřené trati pro testování kol Fixed Gear Race. Jedná se o závod určený pro fanoušky jízdy na kole s jedním převodem, kteří spolu budou závodit na krátkém okruhu plném zatáček, slalomů a dalších prvků, které zaručují, že se jezdci nikdy nevzdálí daleko od sebe, tudíž se diváci mohou těšit na velice atraktivní diváckou podívanou plnou zvratů.

Trial zóna

Trial zóna pod taktovkou Bike O‘clock – Damjana Siriškiho a Ondřeje Šenka rovněž nesmí chybět. Trial je disciplína, kdy se jezdci v malých rychlostech snaží překonávat uměle vytvořené překážky a diváci mohou jezdce sledovat při skocích na vysoké schody, seskakování, skákání po předním nebo po zadním kole, nejrůznějších otočkách a dalších tricích. Zóna se skládá z různých pro trial vhodných překážek, jako jsou piknikové stoly nebo pyramidy.

Festivalové vyjížďky

Festivalové vyjížďky jsou velmi oblíbené. Společné vyjížďky mimo areál festivalu budu mít cíl vždy opět na Výstavišti a ani v tomto případě nebude chybět instruktor. Pro zapojení se není žádné omezení, na jakém kole přijet, vítáni jsou všichni – jak na silničních kolech, tak třeba horských. Protože to hlavní je potkat se při sportu! Vyjížďky zajistí partneři Bikes on Film, Ski & Bike Centrum Radotín a M1 Project.

Prague Bike Fest Stage

Festival bude doprovázet program na hlavní stage, který se bude skládat z cestovatelských přednášek, panelových diskusí, promítání videí, nutričního poradenství a rozhovorů s profesionály. Hlavní stage bude umístěna poblíž Křižíkovy fontány a vítat zajímavé hosty bude průběžně po celý den během celého víkendu.

Sazka Grand BMX 2025 na Prague Bike Festu

Letošní ročník Sazka Grand BMX 2025 proběhne na Prague Bike Festu a návštěvníci se mají na co těšit! Dvojitá minirampa, ve které bude závodit špička české freestyle BMX komunity a také světový unikát – modulární BMX pumptrack z upcyklovaných stíracích losů od Sazky. Na jeho vývoj a výrobu byly použity dvě tuny losů. Po teniskách Sazka Kickz, modulárním nábytku a rePuku je pumptrack dalším upcyklovaným produktem vytvořeným v rámci platformy reLosy. Sazka tak dává starým výherním a neprodaným losům druhý život a vrací je zpět do hry. Navštivte oblíbený Sazka pumptrack a vyzkoušejte si jízdu na nových horských kolech Rock Machine – zdarma!

Více k programu bude postupně odhaleno před samotnou akcí.

Dětské Skills centrum od Trail Guide

Zóna se, stejně jako v předešlých ročnících, bude skládat z několika různých drah s umělými překážkami, na kterých budou moci děti pod vedením zkušených instruktorů pilovat svoji zručnost na kole.

Na co se mohou děti těšit?

• Celá zóna bude pojata jako výuková MTB zóna pro děti s 30minutovými časovými bloky na výuku, během které děti projdou všechna stanoviště.

• V zóně budou tři stanoviště s různými tipy překážek (mini skok; boule jako terénní nerovnost apod.).

• Na každém stanovišti bude Trail Guide instruktor, který děti naučí, jak překážku správně a bezpečně překonat.

• 30minutové bloky budou začínat vždy v celou hodinu a v půl; první blok odstartuje v 10:30 hod.

Aby to však děti opravdu bavilo, dostanou na začátku obdrží kartičku, kterou instruktoři vyplní za každé stanoviště a za splnění všech stanovišť dostanou medaili. Kartička zároveň poputuje do slosování o malé věcné ceny.

Testování

Hledáte před sezónou nové kolo? Festival Prague Bike Fest vám nabízí jedinečnou příležitost vyzkoušet si nejnovější modely kol. Ať už se poohlížíte po nové silničce a potřebujete zjistit správnou velikost, nebo vybíráte horské kolo a chcete si vyzkoušet nové tlumení, vše najdete na jednom místě – v naší testovací zóně. Pro všechny testující bude připraveno několik uzavřených okruhů v rámci areálu Výstaviště, doplněné o možnost vyrazit s testovacím kolem i mimo areál.

Pozor: Vlastní helma je povinná!

„Prague Bike Fest se každým rokem posouvá dál a my máme radost, že se stal neodmyslitelnou součástí cyklistické komunity. Je to víkend plný testování, adrenalinu, inspirace i setkávání lidí, které spojuje láska k jízdě na kole. Na třetím ročníku opět přivítáme špičkové značky, nadupaný doprovodný program, a hlavně skvělou atmosféru. Výstaviště Praha je ideálním místem pro akci, kde si každý najde to své – ať už je to dravý sjezd, rodinná projížďka nebo pokec s profíky. Už teď se těšíme, co přinese další ročník,“ doplňuje Daniel Netušil, programový ředitel Výstaviště Praha.

A co dál?

• Představení nejzajímavějších cyklistických novinek a doplňků českých i zahraničních značek.

• Zapůjčení a testování kol všech kategorií včetně elektrokol.

• Závod Big Air show o prize money, kde budou jezdci létat až 7 metrů nad zemí. V rámci závodu představí své nejlepší kousky české i evropské špičky v této disciplíně jako Teodor Kováč, Jakub Vencl nebo Dan Miler a další. Kromě soutěže a exhibic proběhne i autogramiáda jezdců.

• Pod vedením zkušených instruktorů cyklistiky Trail-Guide bude pro děti v rámci dětské skill zóny přichystána trať plná drobných překážek a slalomů.

• Zajímavostí bude Fixed Gear Race, tedy závod na kolech s jedním převodem. Závodníci budou závodit na krátkém okruhu plném zatáček, slalomů a dalších prvků, které zaručují, že se jezdci nikdy nevzdálí daleko od sebe.

Svým zaměřením a pestrostí ojedinělá akce v Česku je určená nejen pro cyklisty a cyklo nadšence, ale pro každého, kdo se rád podívá na pořádnou show, posedí v parku v příjemné společnosti rodiny či přátel, seznámí se s novinkami na trhu kol či elektrokol, poslechne si zajímavosti na přednáškách, nebo si dá něco dobrého k jídlu a pití. Ideálním dopravním prostředkem na akci je samozřejmě kolo.

Prague Bike Fest si i v letošním roce zachovává svou kvalitu, energii a jedinečnou atmosféru. Novinkou je upravené rozdělení kompetencí mezi partnery festivalu.

Organizaci 3. ročníku Prague Bike Festu opět zajišťují firmy MVP s.r.o. a Výstaviště Praha a.s. Oba koprodukční partneři nadále úzce spolupracují na celkové koncepci festivalu i jeho programové nabídce.

Pro letošní ročník došlo k úpravě v rozdělení odpovědnosti: Výstaviště Praha bude nyní zajišťovat nejen marketingovou komunikaci festivalu, jak tomu bylo v předchozích ročnících, ale také produkci akce, kterou měla dříve na starosti firma MVP. Tento krok je výsledkem společné dohody a má za cíl ještě více posílit organizaci akce.

Hlavním partnerem Prague Bike Festu je společnost Sazka, partnery akce jsou Škoda Auto, Pražská plynárenská, LIDL a foodora. Všem partnerům patří velké poděkování za nejen finanční podporu akce.

Fakta k akci:

Kdy: 26. a 27. 4. 2025 / V kolik: od 10.00 do 19.00 hod. sobota / 10.00 – 18.00 hod. neděle

Kde: Bruselská cesta a Open air (vchod ze Stromovky u Maroldova panorámatu)

Vstupné: 100–580 Kč / děti do 3 let zdarma

Záštitu nad akcí převzali:

Český svaz cyklistiky

www.navystavisti.cz / www.mvp.cz / www.kola-radotin.cz

www.sazka.cz / www.skoda-auto.cz / www.cez.cz

