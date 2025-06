Třetí sraz Multicar

Startovné i vstupné ZDARMA!

O co se s námi podělili účastníci předchozích dvou ročníků? Jejich vozy převážely již skutečně všechno: stavební materiál i novomanželky ze svatebního obřadu, multikára posloužila i pro únos nevěsty nebo pro první řidičskou zkušenost: během chvilky nepozornosti otci s multikárou odjel čtyřletý syn.

Multicar přitahuje, oslovuje pracovitostí, svébytným půvabem i svou historií a variabilitou: někomu „postavila“ dům, jinému odvezla víc než 100 tun suti do lomu, další sloužila pro přepravu agregátů ke startům stíhaček. Jiný exemplář byl pracovně využíván v olympijské vesnici v Albert Ville, zatímco další účastník srazu byl exemplářem na autosalonu v Ženevě v roce 1992. Vlastníci tvrdí, že multikára je „životní styl“.

Mezi vystavovateli jsou takoví, kteří multikáru využívají 31 či 36 anebo dokonce 39 let. A ve společnosti těchto auto-veteránů se loni představila multikára úplně nová - „předváděcí“, ve vlastnictví hlavního sponzora a importéra, společnosti UNIKONT. Pořadatelé slibují, že ani letos nebude nouze o překvapení a premiéry.

Na první ročník v roce 2023 dorazilo 41 majitelů vozů včetně patrona akce Oldřicha Kaisera. Na paměť jeho oddanosti značce a propagaci multicar ve filmu Zahradníkův rok, za nějž byl oceněn Českým lvem, má mimořádný herec i s vozem vlastní miniaturní „sousoší“, model ve zmenšení 1:43. Tento ceněný sběratelský artefakt vyrobila v limitované sérii společnost ABREX a jeden z exemplářů je vystaven také v expozici Muzea autíček.

Ve druhém roce srazu Agentura Dobrý den zaznamenala rekord 75 vozů. Při udržení tohoto trendu by letos mohla akce přilákat 100 multikár. Zadaří se? To už by byla parádní spanilá jízda! Společná projížďka má letos premiéru a bude vyrážet z policejního polygonu (dříve letiště) z Komárovic u Jihlavy. Od 10:00 hodin návštěvníky zvou atrakce včetně RS modelů a Skákacího hradu v Muzeu autíček, kam dorazí kolona vozidel někdy po poledni.

Akci návštěvníci opouštějí se spoustou prožitků a mnozí z nich také s věcnými cenami anebo poukazy na další zážitky. A všichni také s plánem nezmeškat další ročník a další rekord.

