Třetina Čechů nikdy nebyla na dentální hygieně. Domácí péče přitom nestačí

„Pacienti si často myslí, že pokud si čistí zuby doma, je to dostačující. Zubní kámen však nelze odstranit běžnou domácí péčí. Jeho odstranění vyžaduje odborný zásah. Pravidelná profesionální dentální hygiena je zásadní součástí prevence zánětů dásní a dalších onemocnění. Zároveň je to právě dentální hygienistka, kdo dokáže pacienta individuálně edukovat a naučit ho správnou techniku domácí péče – tedy jak si zuby skutečně čistit efektivně,“ říká Marta Matušková, prezidentka Asociace dentálních hygienistek ČR (ADH ČR).
Nedostatečné odstraňování zubního plaku, zejména z mezizubních prostor, je hlavní příčinou zánětu dásní, parodontitidy a může vést až k následné ztrátě zubů. Odborníci zároveň upozorňují, že onemocnění dutiny ústní mohou negativně ovlivňovat i celkové zdraví.
Prevence je levnější než léčba
Nedostatečné využívání profesionální dentální hygieny má také ekonomické dopady. Zatímco cena vstupního ošetření dentální hygieny se pohybuje většinou do dvou tisíc korun, cena složitějších stomatologických výkonů – od endodontického ošetření přes korunky až po implantáty – může dosahovat násobně vyšších částek.
„Pravidelná prevence je vždy jednodušší a finančně méně náročná než řešení následků. Dentální hygiena pomáhá odhalit problém v rané fázi, kdy je jeho řešení rychlejší a dostupnější,“ doplňuje Matušková.
Vedle návštěv odborníka hraje roli i kvalita domácí péče. V České republice používá elektrický kartáček přibližně 20 % populace. Pro srovnání – v Německu, které je v tomto směru evropským lídrem, si zuby elektrickým kartáčkem čistí téměř každý druhý dospělý. Moderní technologie přitom podle odborníků mohou pomoci zefektivnit každodenní péči a zlepšit techniku čištění.
Iniciativa, která chce motivovat k prvnímu kroku
Na nízkou návštěvnost dentální hygieny reaguje iniciativa Měsíc zdravého úsměvu, kterou ve spolupráci s Asociací dentálních hygienistek spouští značka Oral-B. Projekt proběhne v březnu 2026 a jeho cílem je motivovat zejména nové pacienty k absolvování první vstupní dentální hygieny.
Prvních 2 000 pacientů v České republice, kteří absolvují vyšetření u zapojených členů ADH ČR a splní podmínky iniciativy, získá příspěvek 500 Kč z ceny ošetření zpět na svůj bankovní účet. Žádosti bude možné odeslat do 15. dubna 2026.
„Chceme podpořit všechny, kteří návštěvu dentální hygieny dlouhodobě odkládají. Finanční příspěvek je impulzem k prvnímu kroku, ale skutečným cílem je dlouhodobá změna návyků. Prevence je základ – a moderní technologie může být jejím přirozeným pomocníkem,“ říká Katarína Fernezová, brand manažerka Oral-B.
Součástí iniciativy je také edukace o správné technice čištění a možnost seznámit se s moderními technologiemi v péči o ústní zdraví.
Zdroj: Procter & Gamble