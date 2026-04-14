Trh prověřuje kvalitu FKI. Vyhrají ti s globálními aktivy a nezávislým auditem.

Turbulence na českém trhu fondů kvalifikovaných investorů (FKI) vyvolaly vlnu nervozity. Zatímco některé lokální projekty bojují s likviditou nebo netransparentností, fond r2p invest SICAV vykazuje stabilitu podpořenou dlouhodobým osvědčeným know-how a partnerstvím se špičkami v oboru.
"Náš byznys model je v jádru anticyklický,“ říká spoluzakladatel fondu Petr Žáček v otevřeném rozhovoru o aktuální kondici trhu i fondu.
Éra "příběhů" skončila, nastupují tvrdá data
Petře, trh FKI v Česku je aktuálně pod drobnohledem. Několik fondů ohlásilo konec, jinými otřásají vnitřní problémy. Jak čtete současnou situaci vy?
Trh prochází nezbytnou fází dozrávání. Skončila éra, kdy pro získání důvěry stačilo mít líbivý "příběh". Dnes profesionální obchodníci a institucionální partneři vyžadují tvrdá data. My tuto nervozitu vnímáme, ale nepropadáme jí. Právě v těchto momentech se ukazuje propastný rozdíl mezi fondy postavenými na lokálním spekulativním kapitálu a těmi, které se opírají o reálný, globálně diverzifikovanýbyznys. Tlak, který je nyní vyvíjen na fondy a jejich správce považujeme za zdravý. Zpřísnění procesů a důslednější kontrola jsou přesně ty mechanismy, které trh vyčistí od nezdravých subjektů.
Know-how jako důkaz stability
Mluvíte o globální diverzifikaci. Jaké konkrétní kroky potvrzují, že vaše strategie funguje i v této době?
Nejlepším důkazem je naše dlouhodobá historie a přítok reálné likvidity. V poslední době jsme úspěšně realizovali akvizice portfolií v Mexiku a na Filipínách.To jsou trhy s obrovskou absorpční schopností.
Náš model správy a odkupu pohledávek je z definice anticyklický. V době, kdy se globální ekonomika ochlazuje a úvěrový trh se zpřísňuje, hodnota našeho know-how roste.My nečekáme na růst cen nemovitostí ani na nízké úrokové sazby, my těžíme z dynamiky trhu, kde je efektivní správa dluhu klíčovou komoditou.
Hloubková prověrka a strategická partnerství
Pro profesionální poradce je klíčovým pojmem "Due Diligence". Vy jste nedávno prošli prověrkou u Swiss Life Select. Jaký byl výsledek?
Ano, fond r2p invest SICAV úspěšně prošel hloubkovou Due Diligence (DD) od analytiků Swiss Life Select. Pro každého, kdo v tomto oboru pracuje, je jasné, co to znamená: instituce této velikosti neriskuje své jméno pro průměrný produkt. Prověrka detailně potvrdila naši vnitřní strukturu, transparentnost, model oceněnía udržitelnost výnosů. V rámci rozšiřování distribuce již dlouhodobě spolupracujeme se společností Cyrrusa rozhodli jsme se pro rozšíření této spolupráce. Nově také velmi úspěšně spolupracujeme s vybranými investičními specialisty ze sítě Partners. Tyto kroky jsou pro naše partnery jasným signálem: jsme prověření, auditovaní a institucionálně akceptovaní.
“Důvěra se v roce 2026 nebuduje marketingem, ale sdílením dat s odbornou veřejností.”
Transparentnost pod kapotou
Hodně se diskutuje o oceňování majetku ve fondech. Jakým způsobem garantujete investorům, že čísla v reportech odpovídají realitě?
Tady jsme udělali maximum pro absolutní transparentnost. Pro ocenění využíváme profesionální model od Grant Thornton. Navíc jsme uspořádali konferenci pro více než 100 klíčových osobností z byznysu a světa FKI, kde jsme doslova "otevřeli kapotu" našeho stroje. Ukázali jsme detaily našeho byznysu, metodiku oceňování i predikční modely. Také jsme výrazně posílili akcie VIA, což nám dává robustní kapitálové zázemí a posiluje stabilitu celého fondu.
Geopolitika: Fokus na automotive a bezpečnost
Geopolitika je dnes velkým tématem. Jak tyto vlivy ovlivňují vaši expozici na Kypru nebo v regionu Blízkého východu?
Zde je potřeba uvést věci na pravou míru. Na Blízkém východě vůbec nepůsobíme, probíhající válečný konflikt se nás tedy nijak netýká. Jediné, co z pohledu širšího regionu sledujeme, je Kypr, kde máme nášautomotive business. Situaci na Kypru monitorujeme, ale je důležité zdůraznit, že ani v souvislosti s děním v okolních regionech jsme nezaznamenali žádný pokles businessu, natož jakékoliv potenciální riziko. Kypr pro nás zůstává stabilní a bezpečnou operační základnou. Stabilita skupiny r2p stojí na faktu, že nejsme závislí na jedné ekonomice ani na jednom politickém cyklu.
Vzkaz pro obchodní partnery
Co byste vzkázal top obchodníkům, kteří nyní nesou odpovědnost za portfolia svých klientů?
Aby se dívali pod povrch. Fondy, které mají jasný asset, nezávislou valuaci a mezinárodní přesah, tuto situaci nejen přežijí, ale vyjdou z ní silnější.My jsme za poslední rok dokázali, že umíme generovat likviditu i na velmi náročných trzích a že naše struktura odolá i těm nejpřísnějším prověrkám. Jsme tu pro dlouhodobé partnerství založené na faktech, nikoliv na emocích.
Více informací o fondu naleznete zde: https://bit.ly/r2p_invest_SICAV_Avant_funds(www.avantfunds.cz)
Zdroj: r2p invest SICAV, a.s.