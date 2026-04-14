Trh prověřuje kvalitu FKI. Vyhrají ti s globálními aktivy a nezávislým auditem.

Autor:
  15:06
Praha 14. dubna 2026 (PROTEXT) - "Trh FKI prochází očistou. Vítězi budou ti, kteří mají reálný globální asset, nezávislý audit a správně zvolenou metodiku oceňování"

Turbulence na českém trhu fondů kvalifikovaných investorů (FKI) vyvolaly vlnu nervozity. Zatímco některé lokální projekty bojují s likviditou nebo netransparentností, fond r2p invest SICAV vykazuje stabilitu podpořenou dlouhodobým osvědčeným know-how a partnerstvím se špičkami v oboru.

"Náš byznys model je v jádru anticyklický,“ říká spoluzakladatel fondu Petr Žáček v otevřeném rozhovoru o aktuální kondici trhu i fondu.

 

Éra "příběhů" skončila, nastupují tvrdá data

Petře, trh FKI v Česku je aktuálně pod drobnohledem. Několik fondů ohlásilo konec, jinými otřásají vnitřní problémy. Jak čtete současnou situaci vy?

Trh prochází nezbytnou fází dozrávání. Skončila éra, kdy pro získání důvěry stačilo mít líbivý "příběh". Dnes profesionální obchodníci a institucionální partneři vyžadují tvrdá data. My tuto nervozitu vnímáme, ale nepropadáme jí. Právě v těchto momentech se ukazuje propastný rozdíl mezi fondy postavenými na lokálním spekulativním kapitálu a těmi, které se opírají o reálný, globálně diverzifikovanýbyznys. Tlak, který je nyní vyvíjen na fondy a jejich správce považujeme za zdravý. Zpřísnění procesů a důslednější kontrola jsou přesně ty mechanismy, které trh vyčistí od nezdravých subjektů.

Know-how jako důkaz stability

Mluvíte o globální diverzifikaci. Jaké konkrétní kroky potvrzují, že vaše strategie funguje i v této době?

Nejlepším důkazem je naše dlouhodobá historie a přítok reálné likvidity. V poslední době jsme úspěšně realizovali akvizice portfolií v Mexiku a na Filipínách.To jsou trhy s obrovskou absorpční schopností.

Náš model správy a odkupu pohledávek je z definice anticyklický. V době, kdy se globální ekonomika ochlazuje a úvěrový trh se zpřísňuje, hodnota našeho know-how roste.My nečekáme na růst cen nemovitostí ani na nízké úrokové sazby, my těžíme z dynamiky trhu, kde je efektivní správa dluhu klíčovou komoditou.

Hloubková prověrka a strategická partnerství

Pro profesionální poradce je klíčovým pojmem "Due Diligence". Vy jste nedávno prošli prověrkou u Swiss Life Select. Jaký byl výsledek?

Ano, fond r2p invest SICAV úspěšně prošel hloubkovou Due Diligence (DD) od analytiků Swiss Life Select. Pro každého, kdo v tomto oboru pracuje, je jasné, co to znamená: instituce této velikosti neriskuje své jméno pro průměrný produkt. Prověrka detailně potvrdila naši vnitřní strukturu, transparentnost, model oceněnía udržitelnost výnosů. V rámci rozšiřování distribuce již dlouhodobě spolupracujeme se společností Cyrrusa rozhodli jsme se pro rozšíření této spolupráce. Nově také velmi úspěšně spolupracujeme s vybranými investičními specialisty ze sítě Partners. Tyto kroky jsou pro naše partnery jasným signálem: jsme prověření, auditovaní a institucionálně akceptovaní.

“Důvěra se v roce 2026 nebuduje marketingem, ale sdílením dat s odbornou veřejností.”

Transparentnost pod kapotou

Hodně se diskutuje o oceňování majetku ve fondech. Jakým způsobem garantujete investorům, že čísla v reportech odpovídají realitě? 

Tady jsme udělali maximum pro absolutní transparentnost. Pro ocenění využíváme profesionální model od Grant Thornton. Navíc jsme uspořádali konferenci pro více než 100 klíčových osobností z byznysu a světa FKI, kde jsme doslova "otevřeli kapotu" našeho stroje. Ukázali jsme detaily našeho byznysu, metodiku oceňování i predikční modely. Také jsme výrazně posílili akcie VIA, což nám dává robustní kapitálové zázemí a posiluje stabilitu celého fondu.

Geopolitika: Fokus na automotive a bezpečnost

Geopolitika je dnes velkým tématem. Jak tyto vlivy ovlivňují vaši expozici na Kypru nebo v regionu Blízkého východu? 

Zde je potřeba uvést věci na pravou míru. Na Blízkém východě vůbec nepůsobíme, probíhající válečný konflikt se nás tedy nijak netýká. Jediné, co z pohledu širšího regionu sledujeme, je Kypr, kde máme nášautomotive business. Situaci na Kypru monitorujeme, ale je důležité zdůraznit, že ani v souvislosti s děním v okolních regionech jsme nezaznamenali žádný pokles businessu, natož jakékoliv potenciální riziko. Kypr pro nás zůstává stabilní a bezpečnou operační základnou. Stabilita skupiny r2p stojí na faktu, že nejsme závislí na jedné ekonomice ani na jednom politickém cyklu.

Vzkaz pro obchodní partnery

Co byste vzkázal top obchodníkům, kteří nyní nesou odpovědnost za portfolia svých klientů? 

Aby se dívali pod povrch. Fondy, které mají jasný asset, nezávislou valuaci a mezinárodní přesah, tuto situaci nejen přežijí, ale vyjdou z ní silnější.My jsme za poslední rok dokázali, že umíme generovat likviditu i na velmi náročných trzích a že naše struktura odolá i těm nejpřísnějším prověrkám. Jsme tu pro dlouhodobé partnerství založené na faktech, nikoliv na emocích.

 

Více informací o fondu naleznete zde: https://bit.ly/r2p_invest_SICAV_Avant_funds(www.avantfunds.cz)

 

Zdroj: r2p invest SICAV, a.s.

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem"

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Putin poručil, ale soudruzi nesplnili. Legendární Kukuruzniky zase vytáhnou z hangárů

Antonov An-2

Čeští parašutisté ji dobře znají, dodnes létá na kdejakém letišti. AN-2 zvaný Andula posloužil k prvním seskokům mnoha generacím výsadkářů v civilu i v armádě. Rusové ho chtěli nahradit moderním...

Na Žižkově hoří ubytovna. Nevětrejte, vyzývá místní lidi starosta

Hasiči bojují s požárem ubytovny na pražském Žižkově. (14. dubna 2026)

V Praze na Žižkově hoří střecha ubytovny. Hasiči postupně vyhlásili už třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu, obyvatele z budovy zachraňují s pomocí žebříků a výškové techniky. Podle dosavadních...

14. dubna 2026  15:52,  aktualizováno  17:25

Festival Pískoviště láká do Písku na zábavu pro děti i sochy z písku

ilustrační snímek

Pouliční festival Pískoviště láká do Písku na zábavu pro děti či na tradiční sochy z písku. Návštěvníci se mohou v květnu těšit i na divadlo, výstavy či show...

14. dubna 2026  15:37,  aktualizováno  15:37

Krnovský bazén se může otevřít, město zvažuje dočasné podepření konstrukce

ilustrační snímek

Krnovský bazén, který je od loňského roku uzavřen kvůli statickým poruchám, by mohl být opět otevřen. Podle nového posudku je provoz možný, pokud se dočasně...

14. dubna 2026  15:31,  aktualizováno  15:31

Tábor chystá u obytné čtvrti Dvorce stavbu parkoviště za 65 milionů Kč

ilustrační snímek

Tábor chystá stavbu parkoviště u obytné čtvrti Dvorce. Mělo by mít kapacitu 238 aut. Vznikne u ulice Václava Soumara na místě, kde už nyní u zimního stadionu...

14. dubna 2026  15:15,  aktualizováno  15:15

Přetížená hlava, mozek nestíhá. Kolik informací zvládneme najednou a proč nás to vyčerpává

Cítíte se přehlcení a unavení? Možná máte plnou kapacitu.

Řídí centrum těla a duševního života. Zvládne pracovat jen s omezeným množstvím informací najednou. V době neustálých notifikací a multitaskingu tak narážíme na limity takzvané mentální RAM častěji...

14. dubna 2026  16:58

Zemřela „tetička Pachtová". Přímočará žena předávala hanácké lidové tradice

Malérečka Marie Pachtová

Když vypravovala tetička Pachtová, všichni ztichli a hltali její slova, vzpomíná emeritní předsedkyně Hanáckého folklorního spolku Hana Pospíšilíková na Marii Pachtovou, která v sobotu v...

14. dubna 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Jana 6

Jana 6

Požár ubytovny v ulici Jana Želivského a šířící se kouř.

vydáno 14. dubna 2026  16:49

Nymburská nemocnice rozšířila internu a zprovoznila nové oddělení ortopedie

ilustrační snímek

Nymburská městská nemocnice rozšířila v březnu interní oddělení o třetí stanici s 15 lůžky, má tak nyní 70 lůžek, a zprovoznila také nové oddělení ortopedie se...

14. dubna 2026  15:04,  aktualizováno  15:04

Velká mediální změna: Babišův kabinet chce zrušit koncesionářské poplatky pro televizi a rozhlas

Ministr kultury Oto Klempíř přichází na jednání vlády (2. dubna 2026)

Velká změna ve financování veřejnoprávních médií je na stole. Vláda chce zrušit koncesionářské poplatky a nahradit je penězi ze státního rozpočtu. Proti jsou veřejnoprávní média i opozice.

14. dubna 2026  15:38,  aktualizováno  16:35

V Náchodě přistaví pavilon interny a onkologie, nemocnici čeká přesun oddělení

Vizualizace druhé etapy přestavby náchodské nemocnice

Pacienti Oblastní nemocnice Náchod se musejí kvůli výstavbě nového pavilonu pro internu a onkologii připravit na další dočasné změny v areálu. Kvůli demolici pavilonů D a E se přesune onkologie,...

14. dubna 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Koumák vylil beton do kanálu a zničil 30 metrů potrubí, hledá ho policie

Neznámý pachatel či pachatelé vylili beton do kanálu u domu v Chelčického ulici...

Českobudějovičtí policisté hledají svědky, kteří by pomohli objasnit událost z Chelčického ulice, kde někdo vylil do kanalizace čerstvý beton. Škoda je vyčíslená na 800 tisíc korun. Pachateli hrozí...

14. dubna 2026  16:22

V hradeckém Muzeu východních Čech začíná výstava o expedici na Nun Peak

V hradeckĂ©m Muzeu vĂ˝chodnĂ­ch ÄŚech zaÄŤĂ­nĂˇ vĂ˝stava o expedici na Nun Peak

V Muzeu východních Čech (MVČ) v Hradci Králové dnes začíná výstava Expedice Himalaya 1976, která připomíná 50. výročí první východočeské himálajské expedice....

14. dubna 2026  14:35,  aktualizováno  14:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.