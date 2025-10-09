Trh s agregací na rozcestí: Solar Global Energy jako první nabízí fixní sazby v době klesajících výnosů ze služeb výkonové rovnováhy

  9:59
Praha 9. října 2025 (PROTEXT) - Zatímco český trh s agregací energetické flexibility zažívá po rychlém růstu změny a odborníci upozorňují na očekávaný pokles cen za služby výkonové rovnováhy (SVR), společnost SG Energy přichází se zajímavým řešením. Jako první v České republice zavádí dva modely agregace s fixními sazbami, které mají potenciál udržet ziskovost provozovatelům bateriových úložišť v době nasyceného trhu.

Konsolidace na obzoru

Díky letošním legislativním novinkám v energetice, jako byla novela Lex OZE III a navazující vyhlášky, se pro celou řadu investorů stal zajímavým trh s výkonovou rovnováhou, kterou poptává státní provozovatel přenosové soustavy ČEPS. Mezi odborníky nicméně dlouhodobě zaznívají hlasy o tom, že současný boom agregace je neudržitelný, protože poptávka od ČEPS v rámci denního trhu je omezená a nabídka poskytovatelů SVR ji již nyní dokáže pokrýt.

Gigawatty projektů versus realita trhu

Český trh agregace, kde dnes působí kolem třiceti agregátorů, proto čeká podle odborníků konsolidace.  Pokles výnosů ze SVR bude znamenat nižší tržby při požadavku na vyšší náklady v podobě sofistikovaného softwarového a technologického řešení pro úspěch na trhu. Aktuální známé záměry bateriových úložišť v ČR se počítají v jednotkách gigawattů instalovaného výkonu. Poptávka ČEPS však zůstává dlouhodobě stejná: cca 960 MW, což odpovídá výkonu jednoho temelínského bloku.

Petr Foitl, CEO Solar Global Energy, vidí v této situaci příležitost: “Zatímco se ostatní agregátoři připravují na boj o každé procento v klesajícím trhu SVR, my se zaměřujeme na dlouhodobou stabilitu našich partnerů. Naše fixní modely jsou inspirované úspěšnými německými zkušenostmi a nabízejí zákazníkům to, co nyní potřebují nejvíce - předvídatelnost. Napojením na evropský trh s agregací také získávají mnohem větší možnosti pro obchodování než pouze na českém trhu.”

Klíčovou výhodou je také transparentnost vlastních projektů SG Energy v agregaci a přehled pro klienty díky novému zákaznickému portálu. 

Nové produkty s jistotou výnosu

Solar Global proto přichází s novými produkty "Zajištěný výnos" a "Pronájem baterie." Oba modely nabízejí zákazníkům jistotu v době, kdy se očekává pokles výnosů ze SVR na úroveň srovnatelnou s obchodní arbitráží.

Místo spoléhání pouze na SVR se nové produkty zaměřují na kombinaci služeb včetně obchodní arbitráže - nákupu elektřiny za nízké ceny a prodeje za vysoké ceny na denním a vnitrodenním trhu. Propojení BESS a výroby z fotovoltaiky je doslova DNA společnosti, díky čemuž dokáže z trhu s obchodní flexibilitou získat opravdu maximum. K tomu přispívá i sofistikovaný software a vlastní hardwarový vývoj.

“Zajištěný výnos” nabízí provozovatelům BESS rovnocenný model spolupráce, kdy se stává partnerem se SG Energy se sdílením zisku i rizik. Získá tak garantovaný minimální výnos 130 000 Kč za MW za měsíc plus podíl na případném zisku navíc. Je tak vhodný pro investory s bankovním financováním , kterým dává jistotu s potenciálem růstu zisku.

“Pronájem baterie” znamená, že provozovatelem baterie se stává SG Energy a přechází na ni všechny starosti s technickým a obchodním provozem. Majitel získává pravidelnou pevnou měsíční platbu 200 000 Kč za MW. 

Oba nové modely jsou aktuálně v testovací fázi s tříletými smlouvami od umožnění trvalého provozu. "Věříme, že naše transparentní a férové podmínky pomohou rozšíření bateriových úložišť v České republice i v době, kdy se trh mění," dodává Petr Foitl.

Časování s klíčovými změnami

Nové modely přicházejí v době zásadních změn českého energetického trhu. Od 1. října 2025 platí nová pravidla pro akumulaci 1. kategorie, kdy při vrácení 80 % přijaté energie ze sítě budou odpuštěny poplatky za rezervovanou kapacitu, POZE a systémové služby. Současně se připravuje přechod denního trhu z hodinových na čtvrthodinové intervaly.

Fakta a čísla o trhu s SVR:

  • V ČR působí cca 30 agregátorů flexibility
  • ČEPS poptává 960 MW pro SVR (ekvivalent jednoho bloku Temelína)
  • Plánované projekty bateriových úložišť: jednotky gigawattů
  • Očekávaná realizace: více než 1 000 MW
  • Od 1.10.2025: akumulace 1. kategorie s odpuštěním poplatků při 80% vratnosti energie

 

 

Zdroj: Solar Global Energy

 

 

