Koupit software, který už jednou někdo využíval, je podle evropské judikatury legální a pro zákazníky výhodné. Je třeba ale dodržet několik jednoduchých podmínek a mít právní podklad, na jehož základě lze doložit historii původu. A právě to odlišuje legální kopii softwaru od pouhého tzv. licenčního klíče.
„Základní problém je v tom, že zákazník často neumí rozlišit mezi klíčem a legální kopií softwaru. Klíč je kombinace písmen a čísel, která odemkne program. To ale ještě neznamená, že má držitel klíče právo software užívat,“ vysvětluje Igor Weinlich, ředitel prodeje společnosti Forscope. Situaci lze přirovnat ke koupi ojetého auta, ke kterému kupující dostane jen klíče, ale nestane se vlastníkem vozu. Někteří zákazníci kupující druhotný software bez historie jsou uvedeni v omyl, jiní tak ale činí vědomě. Prodej nelegálního softwaru má přitom různou podobu, od jednoduché nabídky extrémně levných klíčů na online tržištích až po sofistikované falšování dokladů, které mají doložit evropský původ a legální pořízení u prvonabyvatele. „V případě tzv. druhotného softwaru užívá koncový uživatel počítačový program přímo na základě zákona, nikoliv na základě smluvních ujednání s nositelem práv (např. Microsoft). Nicméně aby se jednalo o oprávněné užití, musí se jednat o kopii software, která byla nositelem práv již dříve skutečně uvedena na trh v EU,“ doplňuje advokát Josef Aujezdský z advokátní kanceláře MKA Nosko.
Podivné řetězce převodů i „časové paradoxy“
Pozornost podvodných obchodníků se velmi často soustředí na produkty společnosti Microsoft a jejich všeobecně rozšířené produkty ze skupiny serverů a kancelářských balíků MS Office. Zatímco rozpoznat některé podvodné prvky je poměrně snadné, jiné vyžadují značnou zkušenost. Nejjednodušším varovným signálem je extrémně nízká cena. Jindy na podivný původ upozorní zásadní časové nesrovnalosti.
Že nejde o teoretické riziko, potvrzují i nedávná rozhodnutí ze zadávání veřejných zakázek, které registruje Národní elektronický nástroj (NEN). Příkladem tak může být tendr, ve kterém zadavatel z řad municipalit vyloučil z výběrového řízení na dodávku druhotného softwaru uchazeče hned pro několik nesrovnalostí. Dodavatel totiž přes výzvu nedoložil kompletní nabývací historii a nevysvětlil nesrovnalosti v licenčních číslech. V případě realizace zakázky by přitom obec za software nejasného původu zaplatila 1,4 milionu korun.
V jiném výběrovém řízení na kancelářské balíky Office narazila hodnotící komise na absurdní časový paradox, kdy uchazeč doložil nabytí softwaru fakturou od partnerské firmy s datem, kdy tato prodávající společnost ještě vůbec právně neexistovala a nebyla zapsána v rejstříku. Obě propojené firmy přitom ovládal stejný jednatel.
Někteří prodejci se pokoušejí s pochybnými podklady uspět opakovaně. Tentýž dodavatel neuspěl ani v další obdobné zakázce za 1,5 milionu korun. Místo nezpochybnitelných dokladů o nákupu z oficiální distribuce předložil komisi pouze graficky upravované snímky obrazovky z licenčního portálu a modifikované skeny faktur v mezinárodním řetězci zahraničních překupníků.
„Situace ve veřejných zakázkách na software je kritická. Státní instituce opakovaně kupují klíče s dokumentací, která na papíře vypadá jako originální, ale legální kopie softwaru za ní ve skutečnosti neexistují. A zadavatelé to neumí ověřit. Soutěží se jen na cenu a nikdo už nekontroluje, co se vlastně kupuje. Pokud soutěžíte s někým, kdo software vůbec nevykupuje a jen si vyrábí fiktivní dokumenty, není to soutěž, ale nerovný boj. Ten nakonec prohraje i zadavatel, protože riziko zůstává na něm,“ varuje Igor Weinlich.
Důsledky nedostatečné kontroly dobře ilustruje případ významné státní zdravotnické instituce, která v tendru nakoupila 500 kusů kancelářského produktu Microsoft Office. Zdravotnické zařízení se přitom spolehlo pouze na smluvní prohlášení dodavatele a existenci ani shodu nabízeného softwaru blíže nezkoumalo. A to přesto, že produkt v požadované podobě fakticky nikdy neexistoval, což objednatel zjistil až na základě externího podnětu.
Řešením je nezávislý licenční audit
Prodejci klíčů jsou vynalézavější a rychlejší než jakýkoli kontrolní mechanismus. Nejnověji vydávají klíč druhotného softwaru za nově pořizovanou licenci, protože u nového softwaru se historie převodů nedokládá. Vytvořit hezký barevný a na pohled věrohodný jakýkoliv dokument je dnes přitom opravdu snadné. Proto je důležité nespoléhat se jen na dokumenty, ale jejich obsah důkladně ověřit. Právě detailní prověřování historie pořizovaných licencí softwaru je jedna z klíčových činností Forscope, ještě předtím, než druhotný software najde svého nového majitele. „Jako nejspolehlivější cestu vidím nezávislý audit, který u některých typů softwaru sami využíváme. Důležité je slovo nezávislý: původ softwaru musí prověřit důvěryhodná třetí strana a dokumenty fyzicky ověřit u předchozích držitelů. Zadavatel tak bude mít jistotu, že kupuje legální kopii, a ne jen klíč,“ doporučuje Igor Weinlich.
Náprava po nákupu nelegálního softwaru přitom neexistuje. „Pokud někdo zjistí, že koupil problematický software, dodatečně jej zlegalizovat nelze. Odpovědnost za takto nakoupené klíče vždy nese uživatel, tedy kupující.“
Na co si dát pozor při nákupu druhotných softwarových licencí
- Rozlišujte klíč a samotné právo užívat software; požadujte doložený řetězec převodů nebo nezávislý audit.
- Ověřte dokumenty fyzicky u původního dodavatele, ne jen jejich vzhled. Vytvořený originál, elektronicky podepsaný, neznamená, že je pravý.
- U větších nákupů vždy vyžadujte nezávislý audit.
- V rámci organizace si určete, kdo za nákup a legálnost odpovídá.
- Podezřele nízká cena je varovný signál.
- Výrazně rizikový je nákup na online tržištích a e-shopech, stejně jako u společností bez jasného zázemí (s jedním zaměstnancem).
- Trvejte na důkazu o vyčerpání práv a potvrzení předchozích držitelů o řádném odinstalování softwaru.
- Trvejte na právní garanci specificky pro druhotný software.
Zdroj: Forscope, a.s.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60135.