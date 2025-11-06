Trh se starožitnými šperky zažívá růst; zlato posiluje, diamantový trh čelí poklesu cen

Autor:
  17:09
Praha 6. listopadu 2025 (PROTEXT) - Trh se starožitnými šperky prochází v posledních dvou letech výraznými změnami. Ovlivňuje jej nejen ekonomická a politická nestabilita, ale také technologické inovace a rostoucí zájem investorů o uchování hodnoty v reálných aktivech.

Zatímco syntetické diamanty zaznamenaly v posledním období prudký pokles cen a dále zvyšují tlak na celý diamantový trh, ceny přírodních kamenů rovněž oslabují v důsledku nadměrné nabídky a proměn spotřebitelského chování (Rapaport, listopad 2023). Současně však lze pozorovat rostoucí zájem o autentické, ručně vyráběné šperky s prokazatelným původem a hodnotovým příběhem. Tento trend se promítá i do trhu s uměleckými předměty a starožitnostmi, kde poptávka po originálních a trvale hodnotných kusech nadále posiluje.

Syntetické diamanty, které se v posledních letech prezentovaly jako cenově dostupná a „udržitelná“ alternativa, dnes čelí výraznému propadu hodnoty. Cena jednoho karátu laboratorně pěstovaného diamantu briliantového brusu nejvyšší kvality (D, IF) se aktuálně pohybuje okolo 500 USD, zatímco přírodní diamant stejných parametrů se obchoduje přibližně za 12.000 USD (Gemguide, říjen 2025). Syntetický diamant tak dosahuje pouhých 4,2 % hodnoty kamene přírodního.

„Syntetické diamanty zažily rychlý nástup, avšak jejich kvantita ve skutečnosti hraje v jejich neprospěch. Připomíná to situaci ze začátku 20. století, kdy syntetické rubíny a safíry dočasně srazily ceny přírodních kamenů, ale dlouhodobě jejich hodnotu naopak zvýšily,“ říká Martin Cinolter, majitel pražského starožitnictví Antiques Cinolter.

Navzdory marketingu, zaměřenému na ekologické aspekty produkce, nejsou laboratorní diamanty vždy šetrnější. Podle Truecost reportu (2019) je jejich uhlíková stopa více než trojnásobná oproti těžbě přírodních diamantů – výroba jednoho karátu laboratorního diamantu vypustí do ovzduší v průměru 511 kg CO2, zatímco těžba přírodního diamantu 160 kg CO2.

Ceny zlata a stříbra však lámou rekordy. Ekonomická a politická nejistota žene vzhůru hodnotu drahých kovů. Zlato, stříbro i platina v posledních pěti letech téměř zdvojnásobily svou hodnotu.

? Zlato vzrostlo z 1848 USD/unci (září 2020) na 4015 USD/unci .

? Stříbro z 22,44 USD na 48,79 USD/unci.

? Platina z 848 USD na 1593 USD/unci.

(zdroj: Kitco.com, 3.11. 2025)

Predikce Goldman Sachs z 30. září 2025, že by cena zlata mohla v příštím roce překročit hranici 4000 USD/unci, byla do měsíce překonána – tedy již v říjnu 2025. Aktuální analýza Reuters navíc hovoří o možném růstu až na 5000 USD/unci během roku 2026.

„Zlato se znovu potvrzuje jako bezpečný přístav v době ekonomických turbulencí. Vidíme rostoucí poptávku ze strany centrálních bank, které jsou k dolaru skeptické a hledají hodnotu v hmotných, likvidních aktivech - stejně jako další investoři a sběratelé. Zájem o starožitné šperky tím přirozeně stoupá,“ doplňuje Martin Cinolter.

Rostoucí ceny drahých kovů se odrážejí i ve vyšší hodnotě starožitných šperků, které kombinují vzácné materiály s tradičním řemeslem. Největší zájem nyní panuje o šperky z období secese a art deca. Elegantní linie a nadčasový design s otiskem těchto stylů se objevují stále častěji také v novodobé šperkařské tvorbě.

Zatímco moderní trh směřuje k rychlé spotřebě, starožitné šperky představují opak – trvalou hodnotu, ruční práci a vědomou udržitelnost v pravém slova smyslu.

O společnosti Antiques Cinolter

Antiques Cinolter je pražské starožitnictví specializující se na historické šperky, drahé kameny a užité umění. Působí na trhu přes tři desetiletí a patří k předním odborníkům na investiční šperky ve střední Evropě. V nabídce má unikátní kusy z období baroka, secese, art deca i poválečného designu.

Zdroj: Antiques Cinolter

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Zeleň i voda. Praha 12 představila vítězný návrh na obnovu Sofijského náměstí na místo „pro všechny generace“

Studio Perspektiv zvítězilo v architektonické soutěži na revitalizaci...

Parková část Sofijského náměstí v Modřanech projde proměnou podle návrhu studia Perspektiv, které uspělo v architektonické soutěži pořádané městskou částí Praha 12. Cílem projektu je vytvořit...

Čtenáři rozhodli. V anketě zvítězila žlutá tramvaj s džusem, porazila pivo a hokej

Tramvaj Škoda 15T s reklamním polepem Happy Day

Pražané rozhodli o nejhezčí tramvaji Škoda 15T. V hlasování čtenářů Metro.cz vyhrál žluto-zelený vůz s reklamou Happy Day, který získal 212 hlasů. Druhá skončila černá tramvaj Sparty, třetí pak vůz...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Rekonstrukce lanovky na Petřín pokračuje. Vozy vznikají ve Švýcarsku

Pokračuje rekonstrukce tělesa lanové dráhy Petřín. V úseku od dolní stanice...

Práce na modernizaci lanové dráhy na Petřín pokračují podle plánu. Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončil v úseku od dolní stanice lanovky zhruba po čtvrtinu její délky podkladní i finální betonové...

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Na Plzeňsku narazil řidič osobního auta do stromu, na místě zemřel

ilustrační snímek

Řidič osobního vozidla dnes krátce po poledni u Manětína na Plzeňsku z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, vyjel ze silnice a narazil do stromu. Na...

8. listopadu 2025  17:57,  aktualizováno  17:57

Tragická srážka vlaku s člověkem zastavila vlaky mezi Pardubicemi a H. Králové

ilustrační snímek

Srážka vlaku s člověkem u Stéblové na Pardubicku zastavila dnes odpoledne na zhruba tři hodiny provoz na železniční trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové....

8. listopadu 2025  17:43

Srnče nepřežilo útok psa, trpící zvíře zastřelil policista. Majitelce hrozí pokuta

ilustrační snímek

Útok loveckého psa nepřežilo ve čtvrtek ráno na Rokycansku srnče. Aby se poraněné mládě netrápilo, musel jeden z přivolaných policistů použít služební zbraň a usmrtit jej. Policisté případ vyšetřují...

8. listopadu 2025  18:02,  aktualizováno  18:02

Potomci lidí z vysídlených obcí vysadili na Drahanské vrchovině Alej svobody

ilustrační snímek

Potomci obyvatel 33 obcí vysídlených za druhé světové války dnes spolu s dobrovolníky vysadili na Drahanské vrchovině takzvanou Alej svobody. Nachází se mezi...

8. listopadu 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Universal Studios se chtějí vrátit ke kořenům Mumie. Probíhají jednání o návratu původních filmových hrdinů

Pokračování Mumie, jedné z nejzásadnějších filmových sérií z přelomu...

Pokračování jedné z nejzásadnějších filmových sérií z přelomu tisíciletí je tady. Egyptský kněz Imhotep zřejmě znovu povstane v dalším díle Mumie, pro nějž studio Universal verbuje Brendana Frasera i...

8. listopadu 2025  17:17

Na Plzeňsku narazil řidič osobního auta do stromu, na místě zemřel

ilustrační snímek

Řidič osobního vozidla dnes krátce po poledni narazil u Manětína na Plzeňsku do stromu. ČTK to řekla policejní mluvčí Barbora Šmaterová. Na následky vážných...

8. listopadu 2025  15:31,  aktualizováno  15:31

Pardubice mají novou lipovou alej, připomíná svobodu a konec války

ilustrační snímek

Na polní cestě mezi Nemošicemi a Dražkovicemi v Pardubicích dnes dobrovolníci vysázeli lipovou alej, která čítá 80 stromů. Město je ji pojmenovalo Alej...

8. listopadu 2025  15:29,  aktualizováno  15:29

Návštěvníci muzea v Záhlinicích na Kroměřížsku se seznámili s tradičními řemesly

NĂˇvĹˇtÄ›vnĂ­ci muzea v ZĂˇhlinicĂ­ch na KromÄ›Ĺ™Ă­Ĺľsku se seznĂˇmili s tradiÄŤnĂ­mi Ĺ™emesly

Návštěvníci Muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích, místní části Hulína na Kroměřížsku, se dnes mohli seznámit s tradičními lidovými řemesly. Při práci...

8. listopadu 2025  15:07,  aktualizováno  15:07

Lovecký pes spadl na Kladensku do studny, hasiči zvíře vytáhli nezraněné

Vyproštění loveckého psa ze studni v Hřebči na Kladensku (8. listopadu 2025)

Výprava do lesa se změnila v sobotu dopoledne v drama pro myslivce v Hřebči na Kladensku. Jeho pes spadl do studny, s pomocí speciálního postroje jej na povrch museli vytáhnout hasiči. Zvíře vyvázlo...

8. listopadu 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Čtyři zranění při nehodě na Třebíčsku, vrtulník nesl do nemocnice dítě

Vrtulník zasahuje u nehody nákladního auta a cisterny na D2 před Brnem

Při havárii dvou osobních aut u Martínkova na Třebíčsku se půl hodiny po sobotním poledni zranili čtyři lidé, mezi nimi tři děti. Příčinu kolize zjišťuje policie.

8. listopadu 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Květinové dekorace vyzdobily po floristické soutěži vilu Stiassni v Brně

KvÄ›tinovĂ© dekorace vyzdobily po floristickĂ© soutÄ›Ĺľi vilu Stiassni v BrnÄ›

Netradiční květy i květinové dekorace inspirované dálně východním uměním ikebana vyzdobily na víkend brněnskou vilu Stiassni. Své práce tam vystavilo 35...

8. listopadu 2025  13:59,  aktualizováno  13:59

Mezi Pardubicemi a Hradcem Králové srazil vlak člověka. Koridor stál

Ilustrační snímek

Srážka vlaku s člověkem u Stéblové na Pardubicku zastavila v sobotu po poledni provoz na železniční trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Po více než dvou hodinách se podařilo obnovit provoz po...

8. listopadu 2025  14:02,  aktualizováno  15:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.