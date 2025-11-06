Trh se starožitnými šperky zažívá růst; zlato posiluje, diamantový trh čelí poklesu cen

Zatímco syntetické diamanty zaznamenaly v posledním období prudký pokles cen a dále zvyšují tlak na celý diamantový trh, ceny přírodních kamenů rovněž oslabují v důsledku nadměrné nabídky a proměn spotřebitelského chování (Rapaport, listopad 2023). Současně však lze pozorovat rostoucí zájem o autentické, ručně vyráběné šperky s prokazatelným původem a hodnotovým příběhem. Tento trend se promítá i do trhu s uměleckými předměty a starožitnostmi, kde poptávka po originálních a trvale hodnotných kusech nadále posiluje.
Syntetické diamanty, které se v posledních letech prezentovaly jako cenově dostupná a „udržitelná“ alternativa, dnes čelí výraznému propadu hodnoty. Cena jednoho karátu laboratorně pěstovaného diamantu briliantového brusu nejvyšší kvality (D, IF) se aktuálně pohybuje okolo 500 USD, zatímco přírodní diamant stejných parametrů se obchoduje přibližně za 12.000 USD (Gemguide, říjen 2025). Syntetický diamant tak dosahuje pouhých 4,2 % hodnoty kamene přírodního.
„Syntetické diamanty zažily rychlý nástup, avšak jejich kvantita ve skutečnosti hraje v jejich neprospěch. Připomíná to situaci ze začátku 20. století, kdy syntetické rubíny a safíry dočasně srazily ceny přírodních kamenů, ale dlouhodobě jejich hodnotu naopak zvýšily,“ říká Martin Cinolter, majitel pražského starožitnictví Antiques Cinolter.
Navzdory marketingu, zaměřenému na ekologické aspekty produkce, nejsou laboratorní diamanty vždy šetrnější. Podle Truecost reportu (2019) je jejich uhlíková stopa více než trojnásobná oproti těžbě přírodních diamantů – výroba jednoho karátu laboratorního diamantu vypustí do ovzduší v průměru 511 kg CO2, zatímco těžba přírodního diamantu 160 kg CO2.
Ceny zlata a stříbra však lámou rekordy. Ekonomická a politická nejistota žene vzhůru hodnotu drahých kovů. Zlato, stříbro i platina v posledních pěti letech téměř zdvojnásobily svou hodnotu.
? Zlato vzrostlo z 1848 USD/unci (září 2020) na 4015 USD/unci .
? Stříbro z 22,44 USD na 48,79 USD/unci.
? Platina z 848 USD na 1593 USD/unci.
(zdroj: Kitco.com, 3.11. 2025)
Predikce Goldman Sachs z 30. září 2025, že by cena zlata mohla v příštím roce překročit hranici 4000 USD/unci, byla do měsíce překonána – tedy již v říjnu 2025. Aktuální analýza Reuters navíc hovoří o možném růstu až na 5000 USD/unci během roku 2026.
„Zlato se znovu potvrzuje jako bezpečný přístav v době ekonomických turbulencí. Vidíme rostoucí poptávku ze strany centrálních bank, které jsou k dolaru skeptické a hledají hodnotu v hmotných, likvidních aktivech - stejně jako další investoři a sběratelé. Zájem o starožitné šperky tím přirozeně stoupá,“ doplňuje Martin Cinolter.
Rostoucí ceny drahých kovů se odrážejí i ve vyšší hodnotě starožitných šperků, které kombinují vzácné materiály s tradičním řemeslem. Největší zájem nyní panuje o šperky z období secese a art deca. Elegantní linie a nadčasový design s otiskem těchto stylů se objevují stále častěji také v novodobé šperkařské tvorbě.
Zatímco moderní trh směřuje k rychlé spotřebě, starožitné šperky představují opak – trvalou hodnotu, ruční práci a vědomou udržitelnost v pravém slova smyslu.
