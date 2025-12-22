Trh v Evropě poroste na 30 miliard dolarů. Modulární výstavba může být odpovědí na bytovou krizi

  14:20
Praha 22. prosince 2025 (PROTEXT) - Zatímco tradiční stavebnictví v České republice čelí nedostatku pracovníků a rostoucím nákladům, modulární výstavba nabízí řešení, jak stavět rychleji a efektivněji. Podle aktuálních analýz by evropský trh modulárních obytných staveb mohl do roku 2026 dosáhnout hodnoty až 30 miliard dolarů. Česká republika má díky růstu domácích výrobních kapacit reálnou šanci z této poptávky výrazně profitovat.

„Modulární stavby se již dávno zbavily nálepky dočasných kontejnerů. Dnes mluvíme o plnohodnotných domech a bytových jednotkách, které vznikají za zlomek času potřebného pro tradiční výstavbu a s výrazně lepší kontrolou nad kvalitou i energetickými parametry," říká Ondřej Salaba, výkonný ředitel společnosti Warex, která se na modulární výstavbu specializuje.

 

České stavebnictví na hraně kapacit

Podle průzkumu CEEC Research jsou pracovní síly v českém stavebnictví vytíženy na 95 procent, stroje na 81 procent. Firmy mají sice nasmlouvané zakázky v průměru na deset měsíců dopředu, což svědčí o stabilní poptávce, ale zároveň narážejí na limity růstu. Přitom v Česku je více než 500 000 rodinných domů postavených před rokem 2000 v havarijním či zastaralém stavu – potřeba nového i rekonstruovaného bydlení je tak obrovská. Odborníci očekávají, že stavebnictví v ČR poroste v příštím roce o 1,8 až 2,8 procenta – výrazně pomalejším tempem, než by si situace na trhu žádala.

„Tradiční stavební firmy prostě nemají kde brát další lidi. Modulární výstavba přesouvá velkou část práce do továrního prostředí, kde lze lépe řídit kvalitu, produktivitu i bezpečnost. Jedna továrna může nahradit desítky stavebních čet," vysvětluje Salaba.

 

Rychlost a předvídatelnost jako hlavní výhody

Zatímco klasická výstavba bytového domu trvá běžně 18 až 24 měsíců, modulární objekty mohou být postaveny za půl roku. Moduly vznikají v kontrolovaném prostředí továrny nezávisle na počasí, na stavbě se pak pouze sestavují. To výrazně snižuje riziko zpoždění a překročení rozpočtu.

Právě rychlost je zásadní pro veřejný sektor, který čelí tlaku na dodání sociálního bydlení. Státní a evropské programy aktivně financují modulární projekty, které mohou v příštích letech výrazně posílit nabídku dostupného bydlení v ČR.

 

Evropa investuje do budoucnosti

Evropský trh modulární výstavby roste ročně tempem 4 až 7 procent, přičemž hlavními tahouny jsou Spojené království, Skandinávie, Nizozemsko a střední Evropa. Růst pohání kombinace faktorů: nedostatek dostupného bydlení, tlak na udržitelnost a energetickou efektivitu, rychlejší povolovací procesy pro modulární stavby i změna postoje investorů.

„Co ještě před pěti lety bylo považováno za experimentální, je dnes běžná praxe. Velká města v Evropě staví modulární školy, školky, sociální byty i komerční objekty. Jde o systémové řešení, ne o nouzovku," dodává Salaba.

 

Logistika a počáteční investice jako hlavní brzdy

Navzdory slibným vyhlídkám modulární výstavba naráží i na několik překážek. Patří sem vysoké počáteční investice do výrobních kapacit, logistické náklady spojené s přepravou velkých modulů a stále ne zcela sjednocené regionální standardy.

„Doprava modulu na vzdálenější stavbu může výrazně prodražit projekt. Proto má smysl budovat menší regionální výrobní kapacity blíže klíčovým trhům. To je jedna z cest, jak modulární stavby udělat ještě dostupnější," poznamenává Salaba.

Další bariérou může být kulturní odpor nebo nedůvěra ze strany veřejnosti či investorů, kteří si s modulární výstavbou spojují zastaralé představy o nízké kvalitě. Realita je přitom opačná – moderní modulární domy splňují všechny stavební normy a v energetické efektivitě často překonávají tradiční výstavbu.

 

Rok 2026: Mírný růst, ale proměna struktury trhu

Analytici očekávají, že české stavebnictví v roce 2026 poroste tempem 1,8 až 3,4 procenta. I při relativně mírném růstu však může být rok 2026 pro modulární výstavbu zlomový. Pokud se potkají příznivé faktory – stabilní veřejné zakázky, standardizace procesů a rozšiřování výrobních kapacit – může modulární výstavba získat významnější podíl na trhu.

„Nejde o to, že by modulární domy měly nahradit klasickou výstavbu. Ale tam, kde potřebujeme rychle, efektivně a předvídatelně dodat větší počet bytů – například pro sociální bydlení, startovací byty nebo městské projekty – tam jsou moduly jasnou volbou," uzavírá Ondřej Salaba.

Warex: Společnosti vyrábějící obytné modulární stavby, sanitární kontejnery. Staví a navrhuje a realizuje ocelové haly a konstrukce. Vyrábí výměnné nástavby pro kombinovanou přepravu a pronajímá stavební buňky. Za dobu existence společnost vyrobila více než 63.000 kusů obytných a sanitárních kontejnerů a realizovali více než 500 průmyslových a občanských staveb. Firma působí na trhu již více jak 30 let. Přidává nové segmenty do výroby, rozšiřuje rozsah služeb a přizpůsobuje se. Výsledky práce Warex zařadily mezi 100 nejlepších společností v České republice.

Zdroj: Warex

 

PROTEXT

 

