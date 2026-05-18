Trh virtuálních sídel: rozdíl se přesouvá z ceny do digitalizace

Z analýzy 170 poskytovatelů virtuálních sídel v České republice a na Slovensku vyplývá, že vlastní mobilní aplikaci na správu pošty má v nabídce jen úzká skupina firem. U většiny ostatních se klient o doručené zásilce dozvídá e-mailem nebo telefonicky, bez online přehledu, fotografie obálky či přístupu k naskenovaným dokumentům. Pro advokátní kancelář nebo účetní firmu, které nabízejí virtuální adresu jako doplňkovou službu, je takový stav přirozený – pro specializovaného poskytovatele jde o jinou úroveň produktu.
Konkrétní čísla z provozu MojeSidlo.cz ukazují, jak vypadá specializovaná služba v praxi. Přes MojeSidlo.cz prošlo v roce 2025 přesně 66.574 zásilek. Aplikace pro správu firemní pošty nabízí klientům online přehled o každé zásilce, expresní skenování do 15 minut v pracovní době a možnost zásilku jedním klikem přeposlat, naskenovat nebo skartovat. Notifikace o nové poště přicházejí e-mailem nebo SMS.
Doplňkem aplikace je síť výdejních boxů ListoBOX se SMS kódem a fotografií zásilky pořízenou před převzetím – v segmentu virtuálních sídel jde o jediné plně digitální řešení vyzvednutí pošty s nepřetržitým přístupem 24/7. Boxy fungují v Praze i v Bratislavě.
MojeSidlo.cz patří mezi specializované poskytovatele virtuálních sídel s více než desetiletou zkušeností v oboru – provoz zahájilo v roce 2012, v České republice nabízí služby od května 2024 na třech pražských adresách.
MojeSidlo.cz analyzuje celkem přes 170 konkurenčních poskytovatelů virtuálních sídel a trvalých pobytů na Slovensku a v České republice. Díky pravidelné analýze konkurenčních společností a vlastním interním datům přinášíme bližší pohled na trh s virtuálními sídly a zajímavá zjištění. Služby MojeSidlo využívá aktuálně více než 19.000 subjektů, což platformu řadí na první místo v poskytování virtuálních sídel na Slovensku a mezi nejrychleji rostoucí poskytovatele v České republice.
