Tři čtvrtiny lidí si přejí, aby jejich blízcí strávili poslední dny života doma

Bez odborné podpory to rodiny nezvládnou
Podle aktuálního průzkumu Buřinky, zaměřeného na péči o umírajícího očima rodiny, by se 71 % lidí postaralo o svého blízkého tak, aby mohl dožít doma. Téměř polovina z nich (49 %) ale zároveň uvádí, že by se do této náročné role pustila pouze v případě další podpory, a to ze strany dalších členů rodiny nebo odborníků z hospice.
Pravidelná pomoc profesionálů je pro rodiny klíčová, což potvrzuje i Martin Šimák, ředitel Mobilního hospice Strom života: „To, co rodiny od domácí hospicové péče nejčastěji očekávají, je jistota, že jejich blízký nebude trpět bolestí a že v těžké situaci nebudou sami, protože jsme jim k dispozici dvacet čtyři hodin denně. Naší rolí je být odbornou pomocí a oporou, zatímco každodenní laickou péči, jako je například zajištění hygieny, stravy, tekutin a jiné vykonává rodina.“
Podle průzkumu má s touto formou péče zkušenost více než 42 % respondentů. Téměř třetina z nich se přitom v roli pečujícího necítila komfortně, nejčastěji kvůli fyzickému vyčerpání nebo nedostatku informací. „Je potřeba si uvědomit, že domácí hospic podporuje i pečující. Vzít si blízkého domů je totiž obrovský projev lásky, ale také krok do neznáma, který přináší veliký stres a vyčerpání,“ upozorňuje Regina Slámová, primářka v Centru paliativní péče Brno.
Rozhodování ovlivňuje připravenost, finance i obavy
Rozhodnutí strávit závěr života doma místo nemocnice je podle odborníků výsledkem náročného procesu, do kterého by měli být zapojeni jak pacient, tak jeho blízcí. „K domácímu hospici by rodina neměla dojít až ve chvíli vyčerpání. Ideální čas je mnohem dříve, na společné schůzce lékaře, pacienta a jeho blízkých. Hned poté, co lékař vysvětlí vývoj nemoci a možnosti léčby, měl by zmínit i hospic. Ne jako smutnou tečku nebo jedinou zbývající možnost, ale jako záchrannou síť, o které všichni vědí dávno předtím, než ji budou skutečně potřebovat,“ uvádí Regina Slámová.
Průzkum zároveň ukazuje, že do rozhodování vstupuje celá řada praktických faktorů. Jedním z nejdůležitějších je připravenost na tak náročnou roli a dostupnost podpory. Lidé nejčastěji potřebují jistotu odborné lékařské pomoci (46 %). U téměř třetiny respondentů (29 %) hraje významnou roli také finanční stránka, například příspěvky na péči nebo náhrada mzdy. Právě finanční nestabilita je zároveň největší obavou, zmínilo ji více než 40 % dotázaných.
Více než třetina lidí se obává také psychického vyčerpání. I v takové situaci mohou rodinám pomoci odborníci. „Kromě praktické péče hospice zajišťují i péči psychosociální, která vychází z lidských potřeb. Pečující prochází obrovským stresem, lidé z domácího hospice jim pomáhají mluvit o těžkých tématech, zvládat strach a provází je i v nejtěžších chvílích loučení,“ dodává Regina Slámová.
„Data dlouhodobě ukazují, že paliativní péči potřebuje většina pacientů v závěru života. Přesto je dnes velká část odpovědnosti stále na rodinách, které na tuto roli často nejsou připravené. Pokud chceme, aby lidé mohli zůstávat doma, je potřeba systematicky posilovat dostupnost odborné péče v regionech rozvojem organizací a vzděláváním zdravotníků,“ říká Markéta Červenková, ředitelka Nadačního fondu pro rozvoj paliativní péče.
Bábovka jako symbol domova a blízkosti
Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) je již od roku 2023 výrazným podporovatelem rozvoje domácí paliativní péče. „Naší misí je: pomáháme měnit bydlení v domov. Protože domov je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou v životě máme. A potřebujeme ho nejvíc možná právě ve chvíli, kdy se loučíme se životem a naši blízcí se smiřují s tím, že je opouštíme a chtějí nám být co největší oporou. Domov je jistota do posledního dne. A právě proto je pro nás podpora paliativní péče naprosto logickou a samozřejmou cestou,“ vysvětluje Radek Perman, místopředseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny.
Vedle grantového a stipendijního programu, který Buřinka realizuje ve spolupráci s Fórem mobilních hospiců a Nadačním fondem pro rozvoj paliativní péče, nyní spouští také kampaň s názvem „Vůně domova“. Ta prostřednictvím jedné z nejtypičtějších a nejpříjemnějších vůní domova, čerstvě upečené bábovky, připomíná, že jeho komfort je nenahraditelný, a to zejména v posledních chvílích života.
Tváří nové kampaně „Vůně domova“ je věhlasný cukrář Josef Maršálek. „Jen máloco dokáže lidem připomenout domov tak jako vůně bábovky. Bábovky, kterou nám pekla babička nebo maminka, když jsme se po náročném dni ve škole, běhání s kamarády po venku, po přesčasech v práci, víkendových brigádách a tak dále a tak dále vraceli zpátky domů. V této kampani je bábovka symbolem bezpečí, jistoty a lásky. Obklopeni vůní domovat mohou lidé opouštět tento svět. Jsem rád, že mohu být součástí této osvěty,“ uvádí Josef Maršálek.
O Buřince
Již 30 let zajišťujeme pro klienty výhodné stavební spoření a úvěry na bydlení včetně komplexního finančního poradenství. Aktuálně se zaměřujeme na financování udržitelných rekonstrukcí. Naše profilace rekonstrukční banky se odráží nejen v nabídce našich produktů a služeb, ale i v komunikaci. Připravili jsme například 10dílný seriál Úsporné rekonstrukce s Buřinkou. Kombinace odborných článků a odlehčených videí přesvědčí každého, kdo s úspornou rekonstrukcí zatím váhá. Nízkonákladové tipy, jak šetřit v jednotlivých místnostech domova, sdílíme zde.
Jako stavební spořitelna cítíme také závazek vůči oboru stavebnictví, který naplňujeme podporou inovativních postupů a materiálů užívaných při stavbě domů. Více o našich projektech realizovaných na podporu vědy a výzkumu ve stavebnictví najdete na www.inovaceodburinky.cz.
O Fóru mobilních hospiců
Fórum mobilních hospiců je zastřešující organizace sdružující 48 poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče, tzv. mobilních neboli domácích hospiců. Domácí hospice poskytují profesionální specializovanou paliativní péči v domácím prostředí pacienta v závěru života. Fórum mobilních hospiců usiluje o co nejširší dostupnost a kvalitu těchto služeb s cílem umožnit všem lidem, kteří si to přejí, strávit poslední chvíle svého života doma, důstojně a se svými blízkými.
O Nadačním fondu pro rozvoj paliativní péče
Podporuje vzdělávání odborníků, rozvoj organizací a zařízení poskytujících paliativní péči a přispívá k vytváření systémových změn zlepšujících její dostupnost. Úzce spolupracuje s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP, jakožto garantem odbornosti v této oblasti. Společně tak vytváří prostor pro erudovanou spolupráci mezi dárci a odborníky, aby přispěli k systémovému rozvoji paliativní péče v ČR.
Zdroj: Stavební spořitelna České spořitelny
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.