Tři destinace pro odpočinkovou a aktivní zimní dovolenou v Rakousku

Prvotřídní lyžování, majestátný Dachstein a čtyři propojené štýrské kopce – to vše zahrnuje zimní dovolená v regionu Schladming-Dachstein. Zažijte lyžařskou zábavu na proslulé houpačce Schladming 4-Berge-Skischaukel i pestrou nabídku aktivit v masivu Dachsteinu. Schladming-Dachstein přichází s nabídkou, která uspokojí všechny věkové kategorie i preference.
Vychutnejte si region Graz v jeho zimní podobě a bez sezónního shonu. Objevte druhé největší město Rakouska a jeho jedinečnou kulturní a kulinářskou nabídku, nebo vyražte za rekreací v klidné přírodě v jeho bezprostředním okolí. Pokud vás zrovna nelákají sjezdovky, Graz je ideálním místem pro zimní zážitky v prostředí města, ale mimo rušnou sezónu a bez davů turistů.
Nebo navštivte Zillertal – údolí požitků všech druhů. Lyžování je zde díky perfektně upraveným sjezdovkám a novým moderním lanovkám zážitkem na úplně jiné úrovni. Program je pestrý i mimo sjezdovky – a díky místním gurmánským specialitám si kromě svalů přijdou na své i chuťové pohárky.
