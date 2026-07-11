Tři dopravní komplikace v Jablonci. Opravy zasáhnou Tovární, Libereckou i Podhorskou

Pavel Kozák, MMJN: „Ta zeď se kompletně rozebere, použije se zhruba 80 % materiálu, který tam je. Předtím je potřeba udělat nový základový pás, odvodnění zdi a postupně se bude vyzdívat a ukončí se to železobetonovým věncem.“
Petr Roubíček (ODS), náměstek primátora: „Přistupujeme k rekonstrukci proto, abychom předcházeli případným vyvalením a možným komplikacím a nepředvídatelným událostem. Vždy bude uzavírka trvat 2,5 měsíce. Letos první půlka, příští rok druhá.“
Na několika místech v Jablonci pracují také síťaři. Týká se to třeba sdružené investice plynařů a vodovodařů v Liberecké ulici. Uzavírka zasáhne část ulice Liberecká od silnice I/14 po křižovatku s ulicí Rýnovická včetně části křižovatky. Omezení se dále dotkne části ulice Polní u křižovatky s ulicí Libereckou, parkoviště u základní školy a vybraných chodníků v ulicích Liberecká a Budovatelů.
Jana Fričová, mluvčí MMJN: „Chodníky zůstanou uzavřené jen po nezbytně nutnou dobu, jinak budou vždy průchozí. Buď se výkop překlene lávkou, nebo se zasype.“
Práce plynařů uzavřely také část Podhorské ulice, která je součástí silnice první třídy číslo 14, po které vede jeden z průtahů Jabloncem nad Nisou ve směru na Tanvald a dále do Krkonoš. Objížďka je vedena okolními komunikacemi.
Zdroj: POLAR televize Ostrava