Tři místa v Plzni, kde byste měli za volantem zpozornět

Aleš Tolar (STAN),náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí: “Aktuálně nejbolestivější opravy jsou například v ulici 28. října, to je společný projekt SÚSPK a města.“
Úsek silnice v ulici 28. října na Bílé Hoře je zcela uzavřen pro individuální automobilovou dopravu. Zachován zůstane průjezd veřejné linkové dopravy. Stavební práce proběhnou ve dvou etapách a potrvají do 20. prosince.
Aleš Tolar (STAN), náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí: “Pak je to rekonstrukce Rokycanské třídy, investor Ředitelství silnic a dálnic.“
Oprava silnice na Rokycanské je ve své druhé etapě. Uzavřen byl pravý jízdní pás ve směru na Prahu v úseku od ulice Vavřínová po mimoúrovňovou křižovatku Kyšice. Doprava je v tomto úseku vedena v protisměrné části komunikace. To trvalo do 4. července, kdy stavba přešla do 3. etapy. Kompletní dokončení se předpokládá v listopadu.
Aleš Tolar (STAN), náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí: “Z městských investic se realizuje rekonstrukce náměstí Republiky, kde už uzavírka platí a zůstane platit, protože tam jsme přistoupili k omezení automobilové dopravy.“
Na náměstí Republiky probíhá rozsáhlá úplná uzavírka v úseku od křižovatky Solní a Dominikánské ke křižovatce ulic Prešovská a Bedřicha Smetany. Toto dopravní omezení potrvá do 31. srpna.
Zdroj: POLAR televize Ostrava