Tři prestižní ocenění: HIZENERGY jako referenční značka ve skladování energie

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  11:24
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Che-fej (Čína) 11. června 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Červen 2026 přinesl společnosti HIZENERGY výjimečný úspěch, kdy značka během jediného týdne získala hned tři prestižní oborová ocenění. Společnost HIZENERGY si díky svým robustním technickým schopnostem a tržním výsledkům vybudovala pevnou pozici přední značky v globálním sektoru komerčního a průmyslového (C&I) skladování energie.

  1. The Top 10 Industrial Customer-sited ESS Benchmarks for 2025–2026 (10 nejlepších ESS benchmarků u průmyslových zákazníků pro období 2025–2026). (Hi-Tech Talk)
  2. The Fastest-Growing Brand in Global PV & Energy Storage Industry Award (Ocenění pro nejrychleji rostoucí značku v globálním odvětví fotovoltaiky a skladování energie). (PVBL Global)
  3. The Excellent Award for Industrial & Commercial Energy Storage Integrated Solutions (Ocenění za vynikající integrovaná řešení pro průmyslové a komerční skladování energie). (ENERGY BOX)

Tato tři vyznamenání představují uznání vynikajících realizačních schopností společnosti HIZENERGY, jejího dynamického růstu i odborných znalostí v oblasti systémové integrace a jsou pádným a přesvědčivým důkazem celkové síly značky.

Nezávislé inovace jako hnací síla: Růst založený na hlavních silných stránkách

Po čtyřech letech stabilního rozvoje se společnost HIZENERGY etablovala jako důvěryhodný hráč na trhu s novými energiemi. K dnešnímu dni jsme nainstalovali přes 6000 úložišť energie na více než 1800 projektových lokalitách a dodali řešení pro desítky průmyslových odvětví po celé zemi.

Naše silná pozice na trhu pramení z komplexních interních kapacit výzkumu a vývoje, schopnosti přizpůsobit se různým scénářům a profesionality služeb poskytovaných po celou dobu životního cyklu. Naše řada Enerbox umožňuje spolehlivé a inteligentní hospodaření s energií v textilním průmyslu, při výrobě hardwaru, v potravinářství i ve velkých komerčních komplexech.

Osvědčené projekty: Kvalita si získává reputaci v oboru

Základem důvěry trhu jsou kvalitní projekty. Významná průmyslová společnost v Cheng-jangu v provincii Chu-nan se potýkala s nestabilním napájením a vysokými náklady na elektřinu. Náš tým dodal na míru šitý inteligentní systém pro ukládání energie o výkonu 9 MW a kapacitě 18,576 MWh, sestávající ze 72 jednotek ES125-2 se šesti nezávislými připojeními k síti. Systém se pyšní odezvou v řádu milisekund a funguje bezchybně 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, po celý rok.

Dosahuje ročního výdeje přes 11 milionů kWh, čímž klientovi přináší roční úspory více než 5 milionů jüanů.

Prémiová integrovaná řešení: Zvedáme standardy skladování energie v komerčním a průmyslovém sektoru

Dnešní podoba skladování energie v komerčním a průmyslovém sektoru (C&I) vyžaduje mnohem více, než pouhou montáž základních komponent. Naše prémiová integrovaná řešení vynikají kompatibilitou za všech okolností, přesným řízením procesů a dlouhodobou spolehlivostí.

Naše multifunkční systémy pracují stabilně v extrémně chladných oblastech, v pobřežních zónách se slanou mlhou, v hybridních solárně-akumulačních sestavách i v centralizovaných projektech skladování energie. Díky čtyřem klíčovým technologiím – elektronické regulaci výkonu, inteligentnímu řízení teploty, cloudovému dispečinku a komplexní bezpečnostní ochraně – poskytují naše produkty konzistentní výkon bez ohledu na náročnost provozních podmínek.

O společnosti HIZENERGY

Společnost HIZENERGY se specializuje na dodávky systémů skladování energie pro komerční a průmyslové aplikace, vybudovaných kolem vlastní technologie PCS (Power Conversion System – systému skladování energie). Zaměřuje se na řešení klíčových výzev a plnění kritických požadavků na skladování energie v komerčním a průmyslovém sektoru. V duchu svého hesla „Flexibilní energie pro všechny" usiluje společnost HIZENERGY o to, aby svým zákazníkům z komerčního a průmyslového sektoru poskytovala vysoce účinná, inteligentní, bezpečná a spolehlivá řešení pro skladování energie. Další informace naleznete na www.hizenergy-ess.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2996239/db64e0eee58787b0a8fda60b0f077b8e.jpg 

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2948872/HIZENERGY_new_LPR_Logo.jpg 

KONTAKT: Johnny, johnny@huaz-tec.com

 

 

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