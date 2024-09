Tři tipy, jak mít nákupy pod kontrolou

1) Plánování nákupu předem

Nezanedbatelnou položku všech domácích rozpočtů tvoří potraviny. Zapomeňte na hladovku a raději se držte několika osvědčených úsporných tipů. Na nákupy nevyrážejte hladoví, s prázdným žaludkem budete chtít pořídit i to, co nepotřebujete. V rámci zamezení plýtvání není od věci připravit si dopředu jídelníček na celý týden, podle něj nákupní seznam a teprve pak vyrazit do obchodu. A to nejlépe s vlastní taškou. Při nákupu si hlídejte data spotřeby, abyste následně zbytečně nevyhazovali, co nespotřebujete.

2) Nakupujte online

Jste příznivci nakupování online? V případě nákupů trvanlivých produktů nebo výrobků pro péči o domácnost, jako je třeba prací prášek, můžete šetřit nejen peníze, ale i čas. Navíc odpadá nutnost nosit těžké tašky. Některé e-shopy totiž často nabízejí větší balení výhodněji. Pokud se bojíte, že větší množství nespotřebujete, zeptejte se přátel, sousedů či rodinných příslušníků a třeba zjistíte, že by měli zájem o stejný výrobek jako vy. Nakoupené si rozdělíte a podělíte se i o náklady. Šetřit můžete i díky aplikaci Heureka, zjistíte zde nejvýhodnější cenu a hodnocení produktu, ať jste kdekoliv, třeba i v kamenné prodejně. Stačí si stáhnou aplikaci Heureka.cz, otevřít scanner, naskenovat čárový kód zboží a ihned získáte přehled o nejlevnějších nabídkách na internetu a zjistíte, zda v kamenném obchodě nepřeplácíte.

3) Slevy

Že v Heurece sledují průběžný vývoj cen a vy si tak produkt můžete pořídit za nejlepší dostupnou cenu, není tajemství. Nově však zobrazují i slevy a jejich výše. Ve chvíli, kdy Heureka zjistí pokles ceny, označí produkt štítkem “sleva”. Nejedná se o slevu deklarovanou obchodníkem, ale spočítanou a ověřenou Heurekou. Ve slevách se tak můžete orientovat ještě lépe a nakupovat výhodněji. Nezapomeňte ani na Black Friday. Jen pozor na nepoctivé prodejce. V tom vám opět může pomoct nákupní rádce Heureka, který přehledně ukáže vývoj cen daných produktů v čase, a tím pádem odhalí, která sleva je skutečná. Black Friday se každoročně koná den následující po Dni díkůvzdání, letos tedy připadá na 29. listopadu. Měsíc před Vánoci se tato akce výborně hodí nejen pro nákup vánočních dárků.

