Tři týdny mimo výkonový režim. Český program v Amazonii reaguje na vyhoření lidí, kteří jsou zvyklí zvládat všechno

Česká organizace Forest.ink proto vytvořila Fénixův pobyt – třítýdenní program v ekvádorské Amazonii pro lidi, kteří jsou zvyklí nést odpovědnost, držet tempo a zvládat. A začínají mít pocit, že už toho zvládají až moc. Tři týdny mimo schůzky, notifikace, termíny, výkon a potřebu být pořád k dispozici. Smyslem je vystoupit z role toho, kdo všechno řídí, zachraňuje a rozhoduje. Nejen v práci, ale i doma.
Když pořád fungujete, ale už dávno nejste v pohodě
„Dlouhé roky jsem fungoval jako krizový manažer. Řešil jsem problémy všech ostatních a byl zvyklý, že všechno zvládnu. Jenže zatímco jsem hasil požáry kolem sebe, ten vlastní jsem ignoroval,“ říká Radim Ondříšek, tvůrce Fénixova pobytu. Do Amazonie odjel poprvé v roce 2017. Vyčerpaný, odpojený a na hraně.
„Prales za mě nic nevyřešil. Ale poprvé po dlouhé době jsem neměl co řídit, komu odpovídat a kam spěchat. A najednou bylo mnohem těžší utéct sám před sebou.“
Právě z této zkušenosti Fénix vznikl. Program kombinuje pobyt v přírodě, výrazné omezení digitálních technologií, individuální reflexi a podporu facilitátorů. Probíhá v rezervaci Bosque Medicinal v ekvádorské Amazonii, kde Forest.ink dlouhodobě působí v ochraně deštného pralesa.
Není určen lidem, kteří hledají rychlou opravu života. Spíš těm, kteří cítí, že pokračovat úplně stejně už není dobrý plán.
Podle organizátorů nejde o terapii ani léčebný program. Fénixův pobyt má vytvořit prostor pro odstup, regeneraci a poctivější pohled na to, co chce člověk dál nést a co už možná ne.
O Forest.inku
Forest.ink je česká nezisková organizace založená v roce 2016, působící v Česku a Ekvádoru. Zaměřuje se na ochranu amazonského pralesa, výkup ohrožených pozemků, ekoturismus a spolupráci s místními komunitami. Aktuálně se podílí na ochraně 173 hektarů pralesa.
Zdroj: Forest.ink
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59768.