Tři uzavírky v Jindřichově Hradci, na které si řidiči musí dát během léta pozor

Bohumil Komínek (NESTR.), místostarosta Jindřichova Hradce: "Město Jindřichův Hradec má připravenou v tuto chvíli uzavírku zhruba od 7. července, je to v hlavní ulici Jáchymova. Je to prakticky od kruhového objezdu u hlavní brány nemocnice až po kruhový objezd, který je u Kauflandu, u plaveckého bazénu. Jedná se jen o opravu komunikace, což znamená, že se řeší povrch, není to nějaká zásadní věc, kde bychom kopali až do hloubky."
Tato stavba se rozdělí na tři etapy, aby mohla fungovat městská hromadná i veřejná linková doprava. Ulice Jáchymova by měla být opět průjezdná koncem července, to znamená ještě před akcí Porcinkule. Druhá uzavírka se týká parkoviště na sídlišti Vajgar, které se nachází vedle zdravotnického střediska.
Bohumil Komínek (NESTR.), místostarosta Jindřichova Hradce: "Ty největší práce bychom chtěli dělat přes léto. Doufejme, že většina bude na dovolených mimo město. Bohužel tato uzavírka bude zasahovat i do dalších měsíců, určitě září, říjen, možná i v listopadu."
Třetím místem, kde musí řidiči počítat se zdržením, je Horní Žďár. V této místní části Jindřichova Hradce probíhají výkopové práce a na příjezdu od Třeboně řídí dopravu semafory.
Bohumil Komínek (NESTR.), místostarosta Jindřichova Hradce: "Zde jsme dosud dělali kanalizaci a povrchy, a vedle toho teď EGD staví určitou technickou infrastrukturu, kterou tam potřebuje. Hlavně jsou to kabely NN."
Uzavřen je jen krátký úsek na silnici I/34. Tato uzavírka by měla trvat do konce července.
Zdroj: POLAR televize Ostrava