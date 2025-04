Tři velká jména vstupují do České fintech asociace: Centrální depozitář cenných papírů, Home Credit a Adyen

Posílení dialogu mezi tradičními hráči a fintech inovátory

Fintech již dávno není pouze výsadou mladých technologických firem. Vstup těchto tří významných institucí dokazuje, že otevřenost inovacím je dnes strategickou prioritou i pro etablované lídry trhu. Asociace tak rozšiřuje svou misi - nejen propojovat technologické inovátory, ale budovat most mezi různými segmenty finančního trhu a podílet se na tvorbě funkčního regulačního rámce.

"Je to historický měsíc. Vstup trojice takto silných hráčů přináší naší komunitě expertízu, mezinárodní vhled i důležitou institucionální oporu. Těšíme se na společné projekty, které posílí hlas českého fintechu v Česku i na evropské úrovni," Ondřej Machač, managing director, České fintech asociace

Centrální depozitář cenných papírů – Modernizace kapitálových trhů

Jedna z nejvýznamnějších českých finančních institucí rozšiřuje svou podporu inovacím i do oblasti fintechu. Vstupem do ČEFTAS chce Depozitář akcelerovat digitální transformaci kapitálových trhů a podpořit jej například prostřednictvím DLT technologií.

"Spolupráce mezi kapitálovým trhem a fintech sektorem je klíčové pro modernizaci a otevřenost finančních trhů. Vstupem do asociace se těšíme na nová partnerství a sdílení know-how například v oblasti digitálních aktiv," Ondřej Dusílek, generální ředitel Centrálního depozitáře cenných papírů

Home Credit – Fintech ve velkém měřítku

Home Credit je největším poskytovatelem nebankovního spotřebitelského financování v České republice a svou působnost aktuálně zaměřuje také na podnikatelské financování. Digitalizace, inovace a důraz na pozitivní zákaznickou zkušenost jsou dlouhodobými pilíři jeho strategie. Společnost se rovněž aktivně podílí na kultivaci trhu a prosazuje odpovědný přístup k úvěrování. Zapojením do České fintech asociace (ČEFTAS) chce Home Credit přispívat k otevřené debatě o rozumné regulaci, technologickém rozvoji a zdravém podnikatelském prostředí.

"Fintech pro nás není jen módní pojem, ale každodenní realita, která se promítá do způsobu, jakým obsluhujeme naše klienty i jak přistupujeme k inovacím. Vstup do asociace vnímáme jako logický krok, chceme sdílet naše zkušenosti, něco se naučit, a společně s dalšími členy přispívat k rozvoji a kultivaci prostředí, ve kterém působíme," Luděk Jírů, generální ředitel Home Credit a.s.

Adyen – Globální standard v digitálních platbách

Adyen, nizozemský technologický lídr v oblasti platebních řešení, vstupuje do ČEFTAS jako jeden z největších evropských poskytovatelů platebních služeb. Jeho připojení potvrzuje ambice České republiky stát se fintechovým hubem evropského významu.

"Jako největší poskytovatel plateb v e-commerce, který získává stále větší podíl i v kamenných prodejnách, chceme pomáhat lokálním fintech společnostem uspět - český trh vnímáme jako velmi dynamický a vstřícný inovacím, a jako globální firma vidíme v ČEFTAS přirozeného partnera pro hlubší zapojení do českého ekosystému a sdílení mezinárodních zkušeností," Matouš Michněvič, Country Manager CEE, Adyen

S novými členy ve svých řadách získává Česká fintech asociace nejen silnější hlas, ale i větší schopnost ovlivňovat podobu digitálních financí v České republice i v celé Evropě. Tento krok potvrzuje, že fintech je dnes nedílnou součástí strategického směřování finančního sektoru - a že otevřenost ke spolupráci je klíčem k jeho dalšímu rozvoji.

O České fintech asociaci

Česká fintech asociace (ČEFTAS) sdružuje více než 80 subjektů působících v oblasti digitálních financí - od startupů přes etablované firmy až po banky a investory. Jejím cílem je podporovat inovace, propojovat aktéry trhu a aktivně vstupovat do tvorby finanční legislativy a regulace v ČR i EU.

www.czechfintech.cz