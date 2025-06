Tři vyprodané stadiony během jediného roku? Ve světě MMA to zvládl pouze OKTAGON

To, co ještě nedávno působilo jako nereálné, se pro OKTAGON stává běžnou realitou. Za posledních 12 měsíců OKTAGON hned dvakrát vyprodal největší český fotbalový stadion – pražskou Fortuna Arenu v Edenu a ve Frankfurtu nad Mohanem překonal s účastí téměř 60.000 diváků světový rekord v návštěvnosti MMA eventu.

• OKTAGON 58: Vémola vs. Végh II – 8.6. 2024, Fortuna Arena Praha, 27.392 diváků.

• OKTAGON 62: Eckerlin vs. Jungwirth – 12.10.2024, Deutsche Bank Park Frankfurt, 59.148 diváků (světový rekord MMA události)

• OKTAGON 72: Vémola vs. Végh III – 14.6.2025 Fortuna Arena Praha, 25.417 diváků

"Jako první MMA organizace na světě jsme vyprodali tři fotbalové stadiony během jediného roku, a to pro více než 110 tisíc fanoušků," komentuje poslední úspěchy spolumajitel organizace, Pavol Neruda. "Jsme nesmírně hrdí na celý náš tým, který má odvahu čelit obrovským výzvám a dokáže je proměnit v realitu. OKTAGON se každým rokem posouvá dál a my se těšíme, že budeme naší show přinášet stále většímu počtu fanoušků."

OKTAGON má nyní jasně stanovený cíl - stát se světovou jedničkou mezi MMA organizacemi v oblasti zábavy, fanouškovského zážitku a kvality programu. Během OKTAGONu 72 v Edenu vystoupil v rámci unikátní Progresus halftime show jeden z nejposlouchanějších interpretů československé scény - Calin a skupina Rychlí kluci. Na OKTAGONu 62 ve Frankfurtu byl hlavní hvězdou programu John Newman, interpret s více než 15 miliony měsíčních posluchačů jen na platformě Spotify. Speciálně připravená pódia, efekty, nástupy a show - to vše ukazuje, jak daleko lze posunout pojetí sportovní akce.

Úspěch turnaje OKTAGON 72 si pochvaluje také Ondřej Novotný, spolumajitel a promotér organizace. "Přes půl roku života jsme vložili do akce, která nakonec překonala všechna naše očekávání - rekordní čísla, fantastická atmosféra a naprosto neuvěřitelné vyvrcholení trilogie Vémola vs. Végh. Byl to takový MMA Super Bowl," dodává s úsměvem. "Pro mě osobně turnaj ukázal, že v OKTAGONu jsme schopní společně čelit i těm největším výzvám a překonávat vlastní strachy. Nemohli jsme si přát lepší okamžik pro spuštění nové kapitoly Face Your Fear. Teď je čas si ten úspěch společně užít."

Inspirací americkou NFL a Super Bowlem se ostatně majitelé OKTAGONu netají: "Halftime show, nabitý doprovodný program, zpěv hymny či přelet vrtulníků a prezentace armády, to vše dává galavečeru nový rozměr a ze sportovní akce se stává společenská událost, kde si každý přijde na své," dodává Novotný.

O MMA organizaci OKTAGON:

OKTAGON je největší evropskou organizací pořádající turnaje smíšených bojových umění. Od svého vzniku v roce 2016 uspořádala turnaje v Česku, Slovensku, Německu a Velké Británii. V říjnu 2024 pak stanovila světový rekord návštěvnosti MMA galavečera a upevnila tak svou pozici v rámci evropských, ale i světových organizací. Mezi nejvýraznější tváře OKTAGONu patří Patrik Kincl, Machmud Muradov, Kerim Engizek, Max Holzer či Christian Eckerlin.

Zdroj: OKTAGON MMA

