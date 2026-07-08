Tři zřejmě největší dopravní komplikace v Liberci jsou soustředěné do malé oblasti

Jakub Hušek, ŘSD Liberecký kraj: „11. června jsme začali rekonstruovat mosty nad okružní křižovatkou Sněhulák, kde v letošním roce budeme opravovat most ve směru na Děčín. Mělo by to být hotové do konce října. Provoz je sveden na protilehlý most v režimu 1+1. V další stavební sezóně se bude dělat most na druhé straně.“
Mosty není možné opravovat jen shora, tudíž se stavební práce na nich promítnou i do dopravních situace na křižovatce pod nimi.
Jakub Hušek, ŘSD Liberecký kraj: „V rámci opravy musí dojít i k opravě nosné konstrukce ze spodní strany a jediný přístup je z vozovky z okružní křižovatky, takže na několik víkendů bude uzavřena i tato okružní křižovatka a budou navrženy objízdné trasy."
V případě závažnějších komplikací na průtahu městem mohli řidiči zvolit objížďku po Londýnské ulici. To teď ale není možné kvůli opravě tamního mostu.
Adam Lenert (ANO 2011), náměstek primátora Liberce: „Most byl v havarijním stavu a jeho opravu už nebylo možné odkládat.“
V jednom čase se tak na velmi malém prostoru sešlo hned několik velkých dopravních staveb.
Zdroj: POLAR televize Ostrava