Třiďme společně papír ještě lépe, vyzývají Pražské služby

Praha 24. června 2025 (PROTEXT) - Do modrých popelnic a kontejnerů nosí lidé čím dál více papíru. Loni se obyvatelům Prahy podařilo vytřídit rekordní množství tohoto odpadu, a to meziročně téměř o tisíc tun více. Nádoby na papír dnes mohou mít různé podoby, vždy ale s jasným označením a modrými rozlišovacími prvky. Důležité je do nich vyhazovat jen prázdné, nařezané, sešlápnuté nebo alespoň rozložené obaly. Nic z toho nesmí být mokré ani umaštěné.