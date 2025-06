Třiďme společně plasty a nápojové kartony ještě lépe, vyzývají Pražské služby

Multikomoditní sběr značí, že jedna nádoba slouží pro odkládání více druhů odpadu. Pravidla se liší podle typu stanoviště. U těch domovních neboli popelnic uvnitř objektů je v Praze od dubna 2023 zavedená varianta tři v jednom. To znamená, že do nich patří kromě plastů také nápojové kartony i kovové obaly. Pod označením ŠE3VEC výrazně zjednodušují a zefektivňují třídění, zároveň šetří prostor. Oproti tomu venkovní stanoviště na ulicích, která využívá naprostá většina obyvatel metropole, fungují od ledna 2024 v režimu dva v jednom a společně s plasty pojmou jen nápojové kartony. Kovy tu patří i nadále do šedých kontejnerů, které obsahují jen malé procento nevhodných příměsí, a tak zůstaly díky čistotě sběru zachovány.

Jak vypadají nádoby na multikomoditní sběr

Dříve byly klasické popelnice i kontejnery celé žluté, dnes mohou mít různé podoby, ovšem vždy se žlutými madly, víky nebo jinými rozlišovacími prvky. Bezpečně je člověk pozná především podle polepů. Pokud bývají často plné, musí na to občané upozornit odbor životního prostředí příslušné městské části. Ten může u své svozové společnosti objednat ve spolupráci s městem častější výsyp, nebo další kontejnery. „Nejbližší veřejné stanoviště tříděného odpadu najdete snadno a rychle na odpady.mojepraha.eu, včetně frekvence svozu, plánovaných svozových dnů a dalších užitečných informací. Nechybí ani důležitá funkce hodnocení,“ doplňuje tiskový mluvčí Pražských služeb Alexandr Komarnický.

Co je možné vytřídit do nádob na multikomoditní sběr

Plastové lahve od nápojů, obaly od potravin i kosmetiky, umělohmotné kelímky, krabičky, lahvičky, sáčky i tašky patří do jedné nádoby. Stejně tak jako pečlivě rozložené nápojové kartony a tetrapaky od mléka, džusu, vína a podobně. Nic z toho není potřeba vymývat, stačí zcela vyprázdnit a sešlápnout. „Naopak do popelnic a kontejnerů na multikomoditní sběr neházejte olejem, barvami, ředidly, chemikáliemi či zbytky jídel a tekutin znečištěné obaly. V žádném případě pak ani ty plné nebo poloprázdné. Mohou totiž kontaminovat ostatní vytříděný odpad, zkomplikovat recyklaci a poškodit techniku,“ zdůrazňuje Komarnický. Napoví shodné recyklační symboly na obalech i na odpadních nádobách, podle nichž se člověk zorientuje.

Ani polámaný zahradní nábytek z umělé hmoty není možné jen tak někde pohodit ani umístit ke stanovišti tříděného odpadu nebo přímo do kontejnerů. Objemný odpad obecně je zkrátka potřeba odvézt na sběrný dvůr. Plasty se podle odborníků rozkládají v přírodě dlouhé roky až desetiletí, stejně jako nápojové kartony s hliníkovou vrstvou. Po dotřídění, recyklaci a následném zpracování se přitom mohou v rámci cirkularity vracet do oběhu v jiné podobě. A to je přesně ten důvod, proč se Pražské služby prakticky od svého vzniku intenzivně věnují edukaci veřejnosti a prosí: „Třiďme společně plasty a nápojové kartony ještě lépe!“

Množství odpadu ve sběrných nádobách od občanů v tunách:

ROK PLAST TETRAPAK

2017 13 897 981

2018 14 689 1 000

2019 15 677 1 081

2020 15 458 1 120

2021 16 039 1 116

2022 16 625 1 127

2023 17 141 947

2024 19 002 233

Počet nádob na multikomoditní sběr v Praze k 1. 5. 2025:

4 651 na venkovních stanovištích a 4 051 v domovních stanovištích

Zdroj: Pražské služby