Třiďme více, plaťme méně. Louny spustily kampaň v kině, divadle i na sítích

„Startovní pozice není vůbec optimistická, loni jsme totiž dosáhli pouze 26 % a předloni 23 %, což není ani polovina ze stanoveného cíle pro příští rok,“ krčí smutně rameny radní pro životní prostředí Jaromír Suchan. Jaká sankce hrozí, pokud cíl Louny nesplní? „V případě, že nesplníme cíl mít vytříděno 60 % toho, co by se dalo ještě třídit, hrozí nám podle nové odpadové legislativy pokuta až 200 tisíc korun,“ odpověděl mluvčí města Marcel Mihalik. Šedesát procent přitom není konečných. „V roce 2030 je cíl 65 % a v roce 2035 musí být podíl vytříděného odpadu dokonce už 70 %,“ doplnil. Jak k tomu dojde, je na každé obci a jejích občanech.

„Město Louny pravidelně pořádá sběrové soboty, denně je otevřený sběrný dvůr v Rybalkově ulici, tamtéž letos otevřelo i Re-use centrum, v intervalech umisťuje do různých částí města velkoobjemové kontejnery na bioodpad, investuje do rozšiřování míst pro nádoby k třídění, buduje polopodzemní kontejnery, veřejnost má také možnost požádat si a zdarma získat kompostér na bioodpad. Právě toho je nejvíc,“ zdůrazňuje vedoucí odboru komunitního rozvoje a participace Petra Kotková.

Podle analýzy, kterou si nechaly Louny zpracovat, je bioodpadu v popelnicích na směsný odpad až 30 procent. „Jestliže by občané bioodpad lépe zpracovávali, k cíli bychom se přiblížili. Je pochopitelné, že v rodinných domech se zahradou je kompostování díky kompostéru snazší, stejně tak pro zahrádkáře, než v bytových domech na sídlištích. I nad zajištěním těchto lokalit a lepším rozmístěním budeme ale pracovat,“ slíbil radní pro životní prostředí.

„Snahou Loun je zachovat nízký poplatek za svoz komunálního odpadu. Na druhou stranu není ekonomicky uvážlivé doplácet z rozpočtu za lidi, kteří programově netřídí. Tam potom pravděpodobně nezbyde než zvýšit poplatky na každého občana, protože jej v Lounech máme široko daleko nejnižší,“ zdůraznil mluvčí radnice.

Řešení, jak mít uklizené, čisté město a s nízkým poplatkem za odpady je na každém občanovi. „Začít může už tím, že sešlápne plastovou lahev nebo rozloží papírovou krabici tak, aby bylo v kontejneru místo pro další,“ vyzývá Kotková. Že třídit a jít naproti zákonným limitům jde, je vidět na sousedním Mostu se 61.900 obyvateli, kde mají vytříděno zhruba polovinu odpadů, co vyprodukují.

Louny v reakci na výzvu, kterou před české obce a města postavila nová odpadová legislativa, spustily informační a edukační kampaň. „Její součástí jsou videa. Promítána jsou vedle sociálních sítí také v lounském Vrchlického divadle a kině Svět nebo taky při příchodu na recepci do plavecké haly. Tímto našim partnerům děkujeme, že se do edukace veřejnosti zapojili. Občanům také rozneseme informační leták do schránky. Věříme, že lidé nad tématem recyklace začnou uvažovat s větší důležitostí,“ uvedl mluvčí Marcel Mihalik.

Dvě z animovaných videí si můžete pustit zde:

https://youtu.be/SqKx2xIQEC0?si=201RZAKJleqhPqbb

https://youtu.be/iTgiBhPlEUU?si=EY6EcPaq2eDPws4a

Víte, že…

900 korun ročně na hlavu platí v Podbořanech či Žatci. V Postoloprtech, Černčicích či Lenešicích dokonce víc jak tisícovku. V Lounech činí minimální poplatek 388,80 korun za rok, zvyšuje se s velikostí nádoby (v litrech).

Kontakt pro média:

Bc. Marcel Mihalik

tiskový mluvčí

e-mail: tisk@mulouny.cz