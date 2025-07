Třídou Václava Klementa v Mladé Boleslavi až do jara 2026 neprojedete

Petra Kučerová, tisková mluvčí KSÚS: "Tu stavbu jsme zahájili letos na jaře a proběhne rozšíření celé té třídy Václava Klementa na čtyři až šest jízdních pruhů. Ta rekonstrukce se týká úseků od Bondy Centra k ulici 17. listopadu.“

Kromě pruhů, které třídu rozšíří, tak přibydou také bypassy a ostrůvky trojúhelníkového tvaru, přes které budou vedeny trasy pěších a cyklistů.

Petra Kučerová, tisková mluvčí KSÚS: "Součástí té rekonstrukce jsou také opravy stávajících autobusových zastávek. Na této stavbě se investorsky podílejí tři subjekty a to Středočeský kraj, město Mladá Boleslav a Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav.“

Právě zdejší vodohospodáři v rámci rekonstrukce vozovky vymění zastaralé vodovodní a kanalizační potrubí. Třída lemuje výrobní závod zdejší automobilky a vedou z ní hlavní vjezdy do areálu, kam denně pěšky, na kole či autem směřují tisíce lidí. Zvláště v dopravních špičkách se tak na objízdných trasách tvoří kolony. Objížďka je možná přes ulici Laurinova, Havlíčkova a Jana Palacha. Středočeský kraj do této stavby investoval téměř 164 milionů korun. Celková cena je zhruba 227 milionů korun. Hotovo by mělo být na jaře roku 2026.

