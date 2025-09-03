Třídu 17. listopadu v Karviné čeká velká rekonstrukce

Karviná 3. září 2025 (PROTEXT) - Od začátku září do konce listopadu proběhne rozsáhlá rekonstrukce povrchu silnice I/67, hlavního dopravního tahu přes Karvinou, konkrétně na třídě 17. listopadu. Oprava se bude týkat úseku od zastávek u Prioru až za kruhový objezd u Lidlu a Tesca ve směru na Český Těšín. Práce zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic, po jejich dokončení bude silnice převedena do vlastnictví Moravskoslezského kraje.

Jan Rýdl, tiskový mluvčí Ředitelství silnic a dálnic: “Průtah Karvinou opravíme a předáme kraji. Rekonstrukce třídy 17. listopadu proběhne přibližně mezi ulicemi Rudé armády a Za splavem. Práce za necelých 21 milionů korun jsou plánovány od začátku září do konce listopadu. Vedení obousměrné dopravy zatím je předmětem schvalovacího procesu.”

Oprava je rozdělena do několika navazujících etap, které se mohou místy částečně časově překrývat.

Monika Danková, tisková mluvčí města Karviná: “První práce začnou u kruhového objezdu, a to v části mezi mostem přes řeku Olši až po příjezd k čerpací stanici před okružní křižovatkou s ulicí Polskou. A budou v etapách pokračovat až k obchodnímu domu Prior.”

V některých krátkých úsecích bude nutné dočasně úplně uzavřít silnici. Doprava bude v takových případech vedena po vyznačených objízdných trasách, především po ulicích Borovského, Božkova a dalších přilehlých komunikacích.

Stavba bude zhotoviteli předána 1. září, samotné práce však mohou začít s několika­denním zpožděním – přesné datum zahájení bude ještě upřesněno. Rekonstrukce potrvá do 30. listopadu.

 

Zdroj: POLAR televize Ostrava

 

