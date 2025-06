TRITON IT navrhuje konkrétní postup, jak splnit nařízení o přístupnosti e-shopů

"Běžný uživatel může mít problém se v obecných nařízeních orientovat, potřebuje znát konkrétní technologický postup, který vede k naplnění jejich znění," říká CEO TRITON IT, Michal Rost. "Naše IT oddělení si prošlo technické normy jako EN 301 549 nebo principy WCAG 2.2 a na základě našich technologických znalostí jsme připravili konkrétní postup, který pomůže e-shopům zvládnout přístupnost technicky správně."

Článek o přístupnosti e-shopů podle zákona 424/2023 Sb. slouží nejen jako komentář k nové legislativě, ale především jako praktický návod pro firmy, které si chtějí povinnosti zajistit svépomocí. Návod vychází přímo z požadavků harmonizované normy, a firmy tak získávají přehled o tom, co vše musí jejich web splňovat – od ovladatelnosti přes klávesnici až po publikaci prohlášení o přístupnosti.

Pokud chcete docílit úplného souladu s nařízením, je vhodné probrat postup s vaším firemním právníkem. Odkazovaný článek je ovšem podrobným vodítkem jak technologicky soulad zvládnout.

