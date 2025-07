TRITON IT představuje digitální firemní vertikálu jako odpověď na roztříštěnou IT infrastrukturu

Když příval SaaS přeroste firmu

Využívání SaaS (Software as a Service) služeb dnes patří ke standardu, který firmám přináší dostupnost a rychlou implementaci. Problém však nastává ve chvíli, kdy se počet nástrojů začne nekontrolovaně zvyšovat. TRITON IT upozorňuje na několik častých situací:

Duplicitní funkce napříč nástroji. Firma využívá více SaaS systémů, z nichž každý pokrývá jen část požadované funkčnosti. Žádný z nich není ideální a pro celkový provoz jich je potřeba několik. Nejednotnost mezi odděleními. Různá oddělení používají pro stejné účely různé nástroje od různých dodavatelů, často bez vědomí ostatních. Nejasnosti ohledně využívání. Ve firmě se platí za služby, které už nikdo aktivně nepoužívá, ale jejichž ukončení nikdo neriskuje. Rozhodnutí ovlivněná vztahy. Výběr nástrojů může být výsledkem vztahu mezi konkrétním manažerem a dodavatelem, nikoliv reálné potřeby. Placené integrace třetích stran. Ke spojení jednotlivých systémů firma využívá další placené služby (např. API integrátory), které samy o sobě nemají jiný účel než slepovat nekompatibilní nástroje.

Podle TRITON IT se tyto situace objevují jak u rostoucích firem, tak i ve stabilních společnostech, které postupně ztrácejí přehled o své digitální infrastruktuře.

Co znamená digitální firemní vertikála

Digitální firemní vertikála je způsob, jak si firma může udržet kontrolu nad klíčovými digitálními procesy. Jde o propojený a firmou vlastněný ekosystém nástrojů, který vzniká postupně a zohledňuje specifika konkrétního provozu. Pokrývá například:

marketing a prodejní podporu,

analytiku a měření,

správu dat a tvorbu obsahu,

informační systémy,

automatizaci procesů a integrace,

hardware a zajištění provozu.

Nejde o univerzální software "pro všechny", ale o přístup k výběru softwaru, který si firma buduje postupně s důrazem na efektivitu, kompatibilitu i vlastnictví klíčových dat a procesů.

"Nejde nám o nahrazení kvalitních SaaS softwarem na míru. Naopak, chceme firmám pomoci najít rovnováhu mezi flexibilními službami a vlastními kapacitami," říká Michal Rost, CEO TRITON IT. "Digitální firemní vertikála není módní pojem. Je to praktická odpověď na zmatek, který ve firmách často vznikne vinou příliš rychlého digitálního růstu a přílišné závislosti na třetích stranách."

O společnosti TRITON IT

TRITON IT je česká softwarová firma, která staví na principu integrované digitální vertikály. Propojuje vývoj informačních systémů, datovou analytiku a marketingovou exekuci do jednoho celku. Pomáhá firmám získat kontrolu nad vlastními procesy a daty, vyhnout se vendor locku a budovat dlouhodobou konkurenční výhodu. Vedle systémů na míru se TRITON vývoje IT podílí i na rozvoji vlastních produktů a datových partnerství. Více informací na www.tritonit.cz.