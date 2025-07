Triumfální závěr 11. ročníku Beats for Love: Cyril a Metoděj zvěstovali návštěvnický rekord

To znamená, že v sobotu si hudební svátek v Ostravě užívalo 45 tisíc lidí, stejně jako v pátek. „Když jsme viděli počty prodaných vstupenek, někde v koutku duše jsme v překonání loňského maxima věřili. To, že se to opravdu povedlo, je pro nás ohromná pocta, ale taky závazek. Moc všem děkujeme," uvedl šéf Beats for Love Kamil Rudolf s tím, že do celkového počtu návštěvnosti se pozitivně propsalo fanoušky kvitované gesto prodloužit platnost čtvrtečních jednodenních vstupenek i na pátek. "Zažili jsme povedený ročník, ne-li ten vůbec nejlepší. Ohromně mě těší reakce návštěvníků, nejen na hudební program, ale i na nově vzniklý projekt Beats for Love Universe, který proměnil podobu našeho festivalového areálu. My si teď odpočineme a začneme ze všech sil chystat dvanácté vydání Beats for Love," dodal Rudolf.

Závěrečný den největšího českého festivalu byl nabitý hvězdnými vystoupeními. Milovníky techna potěšil kanadský průkopník minimalismu Richie Hawtin a zářili taky Nizozemci: na Future stage projekt Tinlicker, na D&B scéně zase Black Sun Empire. Největší pozornost ale znovu poutala hlavní Love stage by ČSOB, kde pořadatelé nachystali pásmo unikátních vystoupení s názvem Beats for Love Special. "Belgický producent Used hrál s živými nástroji, anglické duo A.M.C & Koven přetavilo partnerskou symbiózu ve skvělý energický set. A myslím, že spoustu návštěvníků překvapil jejich krajan John Newman. Lidé si ho pamatují jako popového zpěváka, on ale přeměnil svou show do tanečního hávu – a byl to nářez," řekl Jiří Ramík, programový ředitel festivalu. A zpěvačka Koven, neboli Katie Boyle, nadšeně dodala: "Ostrava hraje v našich životech mimořádně důležitou roli. Já jsem tady nakopla svou kariéru, můj snoubenec (A.M.C. – pozn. aut.) zase na Beats for Love vždy zažil skvělé přivítání. A naše první společné vystoupení ukázalo, že tady můžeme mít druhý domov. Vynikající energie, krásně prostředí, naše nejoblíbenější stage. To se s Anglií nedá srovnat," zářila blonďatá Britka.

Zlatým hřebem programu ale bylo vystoupení Axwella, člena světoznámého tria Swedish House Mafia. Během hodiny a půl na scéně zahrál hity ze sólové i skupinové tvorby a fanoušci mu dlouho hlasitě aplaudovali. Vše doprovodily i působivé vizuální efekty – zkrátka festivalová tečka, jak má být. "Axwell dal letošnímu ročníku krásný závěr. Dlouho jsme se snažili ho do Ostravy přivést, ať už sólo, nebo spolu se zbytkem skupiny. Vyšla první varianta a bylo to skvělé. A určitě budeme usilovat i o tu druhou," pousmál se Kamil Rudolf.

MYTICKÝ VRCHOL DOPROVODNÉHO PROGRAMU

Na 18 scénách se letos představilo přes 550 umělců. Vizuálně doznala úprav hlavní Love stage by ČSOB, která připomínala srdce na dlani, ale taky Techno Dome by Proud. Pódium tam bylo 360stupňové – DJ tedy hrál obklopen davem. Vše zaštiťoval festivalový vesmír Beats for Love Universe. "Vytvořili jsme takzvané sféry: LOVE, SPACE a INDUSTRIAL doplněné spojovací ulicí PULSE. Každá měla svou tematiku, své dekorace, styl i umělecké instalace. Věnovali jsme tomu hodně času i prostředků a jsme rádi, že návštěvníci objevovali nová zákoutí areálu, fotili si dekorace a bavili se tím. Zkrátka neprožívali festival jen ušima, ale i očima," řekl šéf Beats for Love, kterého těšilo i to, že akci přálo počasí. Čtyři prosluněné ostravské dny narušily jen dvě jemné čtvrteční deštíky.

I díky příznivým podmínkám mohl vyniknout výrazně vylepšený doprovodný program. Tanečníci na ohebných tyčích, takzvaných sway poles, nebo akrobati zavěšení na obřích nafukovacích balonech či v lesknoucích se oděvech u stropů velkokapacitních stanů, ohnivé i světelné show…To všechno mohli návštěvníci Beats for Love vidět. A tečka doprovodného programu byla znovu dechberoucí. Zatímco loni umělci z francouzského projektu Planete Vapeur přivezli do Dolních Vítkovic ohnivého draka, letos sáhli po jiném mytickém tvorovi – okřídleném koni Pegasovi. Průvod s gymnasty, bubeníky i kejklíři na chůdách si snad každý kolemjdoucí nadšeně fotil či natáčel.

Velín koksovny hostil třídenní konferenci Talking Beats, která si znovu našla své publikum. Bavila grilovačka festivalového šéfa Kamila Rudolfa nebo povídání o vlivu hudby na sportovní výkon. Té se zúčastnila bývalá hvězda hokejové NHL obránce Radim Polák.

Zaskvěli se i partneři festivalu. Návštěvníci si díky nim mohli vyzkoušet speciální festivalovou seznamku od Kofoly, ochutnat alkoholické i nealkoholické nápoje, slintat po ochutnání celosvětové kuchyně, vyfotit si v areálu vysmáté selfie nebo si koupit festivalové propagační předměty. Každá platba na Beats for Love navíc byla cashless – loni zavedený systém znovu šlapal jako švýcarské hodinky. Banka ČSOB jako generální partner festivalu navíc lidem při platbě mobilem, hodinkami, či prstenem dala až 10procentní cashback do výše 500 korun. ČSOB také vylepšila podmínky fanouškům ubytovaným ve stanovém městečku i všem “přespolním” návštěvníkům. Díky spolupráci banky se společností Leo Express mohli do Ostravy a z ní cestovat levněji.

Z pomyslných peněženek odcházely i částky na dobrou věc. Festival totiž skrze svůj projekt Beats for Charity podpoří rodinu Bochňákových z Přerovska a roční Elišku Voznicovou z Karviné. Sbírka, která už vynesla statisíce korun, bude pokračovat až do konce srpna.

Všem fanouškům, umělcům, partnerům i dobrovolníkům vzkazují pořadatelé velké "DĚKUJEME!" I díky nim festival Beats for Love udělal svým 11. ročníkem Ostravě i celému Česku skvělou reklamu. Zapsal svým 11. ročníkem Ostravu i Česko na světovou kulturní mapu. Ten dvanáctý se v Dolních Vítkovicích uskuteční od 1. do 4. 7. 2026. O předprodeji vstupenek budou organizátoři informovat v nejbližších dnech.

Zdroj: Beats for Love