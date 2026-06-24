Tropy vrcholí - desítky obcí se zapojily do tvorby Adaptační strategie Podřipsko

Podřipsko čekají velké změny
„Podřipsko se v příštích letech výrazně promění. Pokud chceme, aby tyto změny byly pro region přínosem, musíme jim porozumět v souvislostech a připravit se na ně s dostatečným předstihem. Smyslem projektu je spojit odborná data, zkušenosti obcí a společné plánování budoucnosti regionu,“ uvedl předseda Sdružení měst a obcí Koridor D8 Martin Klečka.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=garLz1DQOvs
Obce pojmenovaly hlavní výzvy regionu
Během červnových setkání se do projektu zapojily desítky starostek, starostů a dalších aktérů z území. Setkání měla informační i participativní charakter. Vedle představení projektu poskytla prostor pro identifikaci hlavních problémů a témat, která obce v regionu řeší.
Vedle dopadů klimatické změny se opakovaně objevovala zejména potřeba koordinace velkých záměrů v území, absence dlouhodobé vize rozvoje regionu nebo obavy z kumulativních dopadů stávajících i připravovaných projektů.
Data mají pomoci v územním plánování i povolování staveb
Jedním z hlavních cílů projektu je dostat téma klimatické odolnosti do procesů, které budou v následujících letech rozhodovat o budoucí podobě regionu. Tedy nejen do strategických dokumentů a územního plánování, ale také do povolovacích procesů velkých staveb.
Výstupy Adaptační strategie Podřipsko budou využity při zpracování Územní studie regionu Podřipsko pořizované Středočeským krajem. Současně mají sloužit jako odborný podklad pro obce při připomínkování záměrů v procesech EIA (např. silnice, železnice, štěrkopísky atd.) Už dnes jsou data a poznatky získané v projektu využívány například při posuzování záměrů MÚK Zdiby – MÚK Kostelecká nebo I/16 Velvary–Mělník, zkapacitnění.
Adaptační strategie Podřipsko je jediným projektem z České republiky podpořeným ve druhé výzvě programu Pathways2Resilience. Z téměř 300 žádostí z celé Evropy bylo vybráno pouze 60 projektů.
Sdružení Měst a Obcí Koridor D8 dlouhodobě potvrzuje, že není odpůrcem výstavby infrastrukturních záměrů v území, že je připraveno pokračovat v jednáních a hledat řešení, které bude respektovat jak potřeby státu, tak ochranu území a kvalitu života jeho obyvatel, jako se mu to dlouhodobě daří ve spolupráci se Středočeským krajem.
Zdroj: Sdružení měst a obcí Koridor D8
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.