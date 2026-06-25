Tropy zvyšují prodeje zmrzliny: nanuky tvoří 43 %, roste protein i prémiové řady

"Vidíme, že zákazníci hledají stále pestřejší nabídku a chtějí si zmrzlinu užít bez kompromisů, ať už jde o chuť, kvalitu nebo složení. Proto letos výrazně rozšiřujeme nabídku moderních produktů, například o nové proteinové zmrzliny Tesco High Protein. Ty reagují na rostoucí zájem o aktivní životní styl a kombinují skvělou chuť s vyšším obsahem bílkovin, což zákazníci velmi oceňují," říká Pavol Halász, produktový ředitel Tesco ČR.
Nejvyšší prodeje během tropických dnů
Čeští zákazníci nejčastěji sahají po jednotlivých zmrzlinách, které tvoří 43 % celkových prodejů. Dominují především nanuky, mezi nimiž dlouhodobě vyniká tradiční Míša jako nejprodávanější produkt. Silnou pozici si drží i rodinná balení a multipacky, oblíbené zejména při větších nákupech a online objednávkách.
Zdravější alternativy rostou nejrychleji
Vedle klasických smetanových zmrzlin roste i zájem o produkty reflektující moderní životní styl, jako jsou veganské, bezlaktózové nebo nízkosacharidové varianty. Jejich prodeje v Česku meziročně vzrostly o 35 %. Nejčastěji po nich sahají mladší zákazníci.
Privátní značky posilují, Tesco Finest výrazně roste
Privátní značky představují již čtvrtinu prodejů zmrzliny v Česku a třetinu prodaných kusů. Klíčovou roli hraje značka Tesco, doplněná o Ms Molly’s a prémiovou řadu Tesco Finest, která byla rozšířena o nové příchutě, jako je mascarpone s malinovou omáčkou nebo mango s maracujou. Tento vývoj potvrzuje rostoucí chuť zákazníků dopřát si kvalitnější a chuťově výraznější produkty za dobrou cenu.
Zmrzlina se přitom často objevuje v košících spolu s letními produkty, jako jsou melouny a ovoce, ve více než polovině případů jde o spontánní nákup jednoho produktu. Klíčovou skupinou zákazníků zůstávají rodiny s dětmi, které tvoří téměř 60 % tržeb tohoto segmentu.
Zmrzlina tak i letos potvrzuje svou roli neodmyslitelné součásti českého léta jako rychlé osvěžení v horkých dnech i jako sladká radost pro celou rodinu.
Zdroj: Tesco
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.