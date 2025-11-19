Truck1 podporuje veletrh Truck & Cargo Expo 2025 jako mediální partner

Akce představuje ucelený přehled o průmyslu: Od nákladních vozidel a dodávek až po alternativní pohony a automatizační udržitelnou logistiku. Součástí doprovodného programu budou panelové diskuse o zelené nákladní dopravě a dekarbonizaci.
Veletrh vytváří platformu pro objevování logistických inovací. To odpovídá roli Truck1, která spojuje kupující a prodávající na celém evropském trhu.
Truck1 je přední online tržiště pro užitková vozidla. Jeho katalog nabízí obrovský výběr nákladních vozidel a přívěsů od 394 značek, včetně hlavních výrobců, jako jsou Scania, Volvo a Mercedes-Benz.
Zdroj: Truck1