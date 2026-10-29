Truck1 posiluje segment caravaningu jako partner Caravaning Brno 2026

Caravaning Brno patří k nejvýznamnějším akcím svého druhu v České republice i ve střední a východní Evropě. Letošní 23. ročník se poprvé rozšíří do čtyř výstavních hal a představí obytné automobily, karavany, vestavby, kempingové vybavení a technologie pro cestování.
Podle pořadatele zabírá veletrh více než 25.000 m2 a přivádí přibližně 200 vystavovatelů a 32.000 návštěvníků.
Pro Truck1 je partnerství přirozeným propojením s trhem obytných vozů a specializované techniky. Marketplace umožňuje profesionálním prodejcům prezentovat nabídky vozidel a techniky zákazníkům z různých trhů i po skončení veletrhu.
Truck1 je mezinárodní marketplace pro užitková vozidla, stroje a specializovanou techniku.
Zdroj: Truck1
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59858.