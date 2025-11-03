Truck1 se stává mediálním partnerem veletrhu Caravaning Brno 2025

Partnerství s Caravaning Brno propojuje špičkovou digitální platformu Truck1 s největším oborovým veletrhem ve střední Evropě. Tato synergie má za cíl maximalizovat expozici nejnovějším trendům a nabídkám, a oslovit tak široké evropské publikum.
Veletrh nabídne:
Rozsah: Více než 20.000 m2 výstavní plochy.
Vystavovatelé: Přes 200 značek a prodejců, včetně Adria, Hymer, Eura Mobil a Mobilvetta.
Návštěvnost: Očekává se 30 000 nadšenců a odborníků.
Novinky roku 2025: Poprvé bude otevřena nová Bazar Karavanů v hale V a speciální cestovatelská zóna. Ta nabídne tipy na dobrodružné cesty a inspirativní workshopy pro začínající i zkušené cestovatele.
Zdroj: Truck1