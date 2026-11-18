Tomáš Pernis, regionální mluvčí společnosti GasNet: „V pondělí 26. října začínáme s opravou plynovodu v Truhlářské ulici. Důvodem je nevyhovující technický stav ocelového potrubí z roku 1983. Práce plánujeme dokončit co nejdříve, nejpozději 22. prosince. Termín ale bude záviset na klimatických podmínkách."
Stavební práce probíhají v úseku mezi křižovatkami s Valdštejnskou a Puchmajerovou ulicí. Pro běžnou automobilovou dopravu je komunikace zcela uzavřená. Výjimku mají pouze autobusy městské hromadné dopravy a zaměstnanci Okresního soudu v Liberci, kteří potřebují přístup na parkoviště.
Jana Kodymová, mluvčí libereckého magistrátu: „Pro řidiče i cestující veřejnost je to nepříjemná zpráva. Jde ale o bezpečnost a zdraví všech obyvatel."
Objízdná trasa vede ulicemi Chrastavská, Londýnská a Žitavská. Magistrát zajistil dopravní značení. Uzavírka komplikuje dopravu zejména proto, že Truhlářská ulice představuje jeden z důležitých příjezdů do centra Liberce. Okolní komunikace jsou převážně úzké a nejsou přizpůsobené výrazně vyšší dopravní zátěži. Oprava plynovodu by měla skončit do 22. prosince. Společnost GasNet ale upozorňuje, že konečný termín bude záviset také na počasí.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60109.